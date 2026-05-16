Šef beogradske policije u pritvoru, Vučić najavljuje zakon protiv onih koji 'štite kriminalce'

Nema zaštićenih, poručio je predsednik Srbije dan nakon hapšenja prvog čoveka beogradske policije Veselina Milića.

Ne precizirajući o kome govori, Aleksandar Vučić je najavio zakon kojim će iz službe biti udaljeni svi policajci koji "čuvaju tajkune ili kriminalce".

Vanredno obraćanje Vučića i direktora srpske policije nije međutim otkrilo više detalja o ulozi Veselina Milića u mogućem ubistvu zbog koje je od 15. maja u pritvoru.

Sumnjiči se za prikrivanje i pomoć počiniocu u slučaju nestanka muškarca posle pucnjave u jednom beogradskom restoranu.

Nakon hapšenja, smenjen je sa mesta šefa beogradske policije.

Taj posao obavljao je u dva mandata, a u međuvremenu je bio savetnik predsednika Srbije koji ga je 2021. odlikovao medaljom za hrabrost.

Na pitanja Radija Slobodna Evropa (RSE) o njegovoj ulozi u pucnjavi i nestanku muškarca kojeg mediji povezuju sa kriminalnim grupama, ne odgovaraju ni policija, ni tužilaštvo.

Šta je zvanično rečeno?

Za muškarcem koji je nestao 12. maja nakon pucnjave u beogradskom restoranu još se traga, a na tom mestu otkrivene su čaure i tragovi krvi.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je u toku "intenzivna potraga" za telom "ukoliko se dokaže da je lice lišeno života".

Potvrdio je da je, uz dosadašnjeg šefa beogradske policije Veselina Milića, uhapšeno devet osoba, među kojima i četiri policajca.

Ni Vasiljević, ni Vučić nisu izneli detalje o Milićevoj ulozi u mogućem ubistvu muškarca koji je u saopštenjima tužilaštva označen kao A.N.

Mediji su preneli da je reč o Aleksandru Nešoviću kojeg dovode u vezu sa jednom od beogradskih kriminalnih grupa.

Navodeći da "pola narko dilera ima policijsko obezbeđenje", Vučić je najavio donošenje zakona kojim će iz policije ili vojske biti otpušteni svi koji sarađuju sa kriminalcima i koji, kako je rekao, obavljaju poslove za koje nisu dobili direktnu dozvolu države.

"Šta smo mi budale, da školujemo nekog u Kamenici (škola unutrašnjih poslova), da plaćamo ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan gde će sa kim da radi, kome će da pomaže, koga će da propušta i tako dalje", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije imenom nije pominjao direktora beogradske policije, koji je bio njegov savetnik za borbu protiv kriminala i korupcije.

Ko je Veselin Milić? U MUP-u je zaposlen od 1998, kada je počeo kao policajac u Užicu, na zapadu Srbije. Kasnije je radio u policijskoj stanici beogradske opštine Savski venac, gde je napredovao do komandira stanice. Od 2006. bio je načelnik Odeljenja za obezbeđenje u beogradskoj policiji. Od 2013. do 2018. bio je načelnik Policijske uprave Beograd, kada je prešao na novu dužnost i postao savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića za borbu protiv kriminala i korupcije. U to vreme je bio i pomoćnik direktora policije. Krajem 2020. ponovo je, rešenjem tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za načelnika beogradske policije.

Pitanja bez odgovora

Vučić i Vasiljević su prvi zvaničnici koji su se obratili javnosti nakon pucnjave u restoranu i hapšenja šefa beogradske policije.

O tome nije govorio ni ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a dva dana nakon incidenta saopštenjem o istrazi oglasilo se Više javno tužilaštvo.

Tužilaštvo je 14. maja navelo da su za slučaj saznali nakon prijave supruge nestalog muškarca koja je rekla da se sa njim poslednji put čula 12. maja uveče dok je bio u restoranu u beogradskom naselju Senjak.

Tužilaštvo je saopštilo da je po prijavi nestanka izvršen uviđaj i da su u restoranu pronađene dve čaure i više tragova krvi, za koje se sumnja da pripadaju nestalom.

Kao neposredni izvršioci, uhapšene su dve osobe i jedan osumnjičeni da im je pomagao u pokušaju bekstva.

Pod optužbom da je u restoran donela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog.

Privedeni su i policajci, koje su mediji povezali sa pripadnicima obezbeđenja šefa beogradske policije, te vlasnik i konobar restorana.

Tužilaštvo je 15. maja objavilo da je uhapšen i prvi čovek policije Beograda Veselin Milić pod sumnjim da je izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja pokušaja ubistva.

Zbog sumnje da bi mogao "uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze i tragove" i uticati na svedoke, sud mu je odredio jednomesečni pritvor.

Ni policija, ni Tužilaštvo nisu odgovorili na pitanja RSE da li je Milić u noći pucnjave bio u restoranu na Senjaku.

Ubrzo nakon hapšenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u kratkom saopštenju navelo da on "više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd", ne precizirajući da li je podneo ostavku ili je smenjen.

Sutradan, 16. maja, saopštili su da je rešenje doneo ministar policije Ivica Dačić.

Predsednik Srbije je u vanrednom obraćanju najavio skori izbor novog načelnika beogradske policije.

Umesto odgovora, optužbe na račun Crne Gore

Ne povezujući ih direktno sa slučajem pucnjave u Beogradu, Vučić je izneo niz optužbi na račun Crne Gore i tamošnje opozicione Demokratske partije socijalista, tvrdeći da su u Srbiju "uvezli" narko klanove.

"Pobiše pola naše države naše. Nisu sela Škaljari i Kavači u blizini Beograda, nego ste nam uvezli to zlo ovde. Najgori klan u Evropi, svi ti klanovi, crnogorski", rekao je Vučić.

Kavački i škaljarski klan su dve suprotstavljene kriminalne grupe iz okoline Kotora u Crnoj Gori, čiji sukob traje od 2014.



Od tada je u međusobnim obračunima, prema policijskim procenama, na teritoriji Srbije i Crne Gore ubijeno više 50 ljudi, o čemu je RSE pisao u Crnoj knjizi: Ubistva s mafijaškim potpisom.

Navodna poruka begunca Miloša Medenice

Vučić je demantovao navode da je njegov brat Andrej Vučić neformalni vlasnik lokala u kojem se dogodila pucnjava.

"Bio je tamo možda jednom u životu ili nijednom", rekao je predsednik Srbije.

Ove tvrdnje je navodno izneo crnogorski begunac Miloš Medenica u video poruci na društvenoj mreži X čiju verodostojnost RSE nije mogao da utvrdi.

"To je rekao ovaj presudom osuđeni kriminalac, opet iz Crne Gore, a koga prema našim obaveštajnim podacima sada štiti kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore", rekao je Vučić.

Medenica je u Crnoj Gori u januaru osuđen na deset godina zatvora zbog organizovanog kriminala, nakon čega je pobegao iz kućnog pritvora i za njim je raspisana međunarodna Interpolova poternica.

Njegova majka Vesna Medenica, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, takođe je osuđena na deset godina zatvora.

Crnogorska policija tvrdi da su snimci koji su nakon bekstva Miloša Medenice više objavljivani na društvenim mrežama kreirani pomoću veštačke inteligencije, dok eksperti kažu da za te tvrdnje nema dovoljno dokaza.

Ko je vlasnik beogradskog restorana?

Iako Tužilaštvo nije saopštilo o kojem je lokalu reč, Vučić je potvrdio medijske navode da se pucnjava dogodila u "Restoranu 27".

Restoran ima preporuku jednog od najpoznatijih svetskih vodiča "Michelin" i nalazi se u neprometnoj ulici elitnog beogradskog naselja.



Opasan je zidom i sa ulice nije moguće videti unutrašnjost i baštu čije se fotografije mogu pronaći na zvaničnom sajtu restorana.

Na toj adresi je za delatnosti ugostiteljskih objekata registovano privredno društvo "Barža".

U javno dostupnom registru kao vlasnik je upisan Nenad Lukić. Tužilaštvo je u saopšenju o privođenju vlasnika restorana navelo inicijale N.L.

U danu kada je objavljeno hapšenje šefa beogradske policije, ispred restorana nije bilo policije, a lokal nije radio.

Nekoliko komšija koji nisu želeli da im se objavljuju imena rekli su reporterki RSE 15. maja da je dva dana ranije na tom mestu bio veliki broj policajaca i forenzičara.

"U toj večeri (12. maja) nismo ništa čuli, posle smo sve saznali iz medija", rekao je jedan od stanara.

U pritvoru odlikovani zvaničnik policije

Veselin Milić je bio na jednom od najviših rukovodećih pozicija u MUP-u.

Pored predsednika predsednika Srbije, odlikovao ga je i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić koji mu je 2024. uručio visoko priznanje MUP-a.

Bio je načelnik beogradske policije kada su 2016. godine zbog državnog projekta izgradnje luksuznog naselja nelegalno sručeni objekti u kvartu Savamala.

Do danas nije utvrđeno ko je odgovoran.

U javnosti je kritikovan nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu 2023. kada je na konferencijama za medije iznosio detalje istrage i prikazao spisak dece koje je maloletni učenik te škole navodno planirao da ubije.