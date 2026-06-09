Odbačena krivična prijava protiv Veselina Milića za pomoć počiniocu, nastavlja se istraga za neprijavljivanje ubistva

Više javno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu koji se odnosi pomaganje počiniocu ubistva u restoranu u Beogradu 12. maja.

Tužilaštvo je saopštilo da nema dokaza koji ukazuju da je Milić izvršio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U saopštenju se navodi i da se nastavlja istraga u vezi sa delom prijave kojom mu se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela.

Tužilaštvo je saopštilo da je na osnovu snimaka sa nadzornih kamera, veštačenja telefona Milićevog obezbeđenja, kao i analize iskaza ispitanih svedoka i drugih dokaza, "nesporno i nedvosmisleno" utvrđeno da nije bio u restoranu "27" na Senjaku kada je počinjeno ubistvo.

"Odnosno, da osumnjičeni nije prikrivanjem tragova nastalih izvršenjem krivičnih dela pomogao drugim okrivljenima u ovom postupku da uklone tragove njihovog izvršenja", dodaje se u saopštenju.

Tužilaštvo je navelo i da nastavlja istragu protiv Milića u pogledu neprijavljivanja ubistva jer "postoje osnovi sumnje da je imao saznanja da je izvršeno krivično delo, te da je kao službeno lice propustio da ga prijavi".

"Iz prikupljenih dokaza proizilaze osnovi sumnje da je Veselin M. u noći između 12. i 13. maja telefonom od strane vlasnika restorana obavešten o događaju, te da po saznanju za učinjena krivična dela, ista nije prijavio nadležnim organima, a bio je dužan da to učini", navodi se.

Doskorašnji šef beogradske policije je ranije u iskazu pred Tužilaštvom tvrdio da protiv njega nije izveden nijedan dokaz koji ga dovodi u vezu sa ubistvom.

Tužilaštvo je nakon toga odbacilo krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika njegovog obezbeđenja, jer je utvrđeno da nisu bili na licu mesta u vreme ubistva.

U noći 12. maja u restoranu "27" u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Nešović, koji se dovodi u vezi sa organizovanim kriminalom. Njegovo telo je pronađeno 21. maja blizu Inđije.

Bivši načelnik beogradske policije uhapšen je 15. maja, nakon čega mu je određen pritvor, a istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da on više nije na toj funkciji.

Tužilaštvo je nakon hapšenja Milića navelo da se sumnjiči da je u noći zločina bio u restoranu u koji je pozvao ubijenog Nešovića.