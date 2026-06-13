Tužilaštvo u Beogradu naredilo proširenje istrage i iznelo rekonstrukciju događaja pre i posle ubistva na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u subotu da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog ubistva Aleksandra Nešovića pre mesec dana u restoranu "27" u Beogradu u slučaju s kojim se dovodi u vezu i smenjeni čelnik beogradske policije Veselin Milić

Tužilaštvo je takođe u saopštenju iznelo rekonstrukciju događaja pre i posle ubistva Nešovića koji se dovodi u vezu s organizovanim kriminalom.

Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se Danka V. naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično delo pomaganje teškog ubistva.

Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji.

Tužilaštvo je ove nedelje saopštilo da je odbacilo deo krivične prijave protiv Milića koja se odnosila na pomaganje počiniocu ubistva zbog, kako je navelo, nepostojanja dokaza. On je sada osumnjičen da je u svojstvu službenog lica načelnika beogradske policije svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju dužnosti.

Rekonstrukcija događaja

Prema tužilaštvu, postoji sumnja da su Saša V. i Mario S. u restoranu "27" 12. maja "na podmukao način lišili života" Aleksandra Nešovića i "neovlašćeno nosili vatreno oružje i to pištolj nepoznate marke sa neutvrđenim brojem municije, kalibra 9×19 mm". Dodaje se da je Saša V. pucao iz pištolja.

Osumnjičena Danka V. je s umišljajem pomogla Saši V. i Mariu S. u izvršenju ubistva tako što im je "stavila na raspolaganje" pištolj, pri čemu je istovremeno i neovlašćeno nosila to oružje.

Ubijeni Nešović je, prema tužilaštvu, u 22.45 časova krenuo od svoje kuće ka restoranu "27" gde je video Sašu V. s kojim je, kako se navodi, od ranije u sukobu, i koji mu se obratio rečima: "šta se mrštiš na mene", nakon čega mu je Nešović rekao "vidimo se", izašao iz restorana i vratio se kući svojim automobilom.

Njega je oko 23.02 zvao telefonom Saša V. i pozvao ga da se vrati u restoran da se pomire, rekavši mu da on ništa loše nije mislio, "emotivno i kroz poluplač mu rekao 'što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata' i kleo se u decu da ništa loše nije mislio", navodi Tužilaštvo. Nešović je poverovao Saši V. da ima dobru nameru i 23:08 ponovo otišao u restoran "27".

Po ulasku u restoran posle 23:14, Nešović je seo za sto sa Sašom V. da bi uskoro došlo do kraće verbalne rasprave između njih dvojice, nakon čega je oko 23:30 Saša V. pucao iz pištolja u Nešovića. Pištolj je Danka V. po uputstvima Saše V. predala Mariu S. ispred njene adrese.

Nešović je teško ranjen i preminuo je usled gubitka velike količine krvi, navodi Tužilaštvo.

Dok su u restoranu bili Saša V. i Nešović, ispred restorana su se nalazili osumnjičeni policijski službenici Miloš J. i Dušan V. koji su tamo bili kao lično obezbeđenje Saše V. i koji su čuli pucnje iz restorana i nisu prijavili krivično delo.

Nakon što je Saša V. ubio Nešovića, osumnjičeni Nenad L, Vuk Š. i Petar U. su prikrivanjem sredstava kojim je izvršeno ubistvo i prikrivanjem tragova ubistva, pomogli Saši V. i Mariu S. da ne budu otkriveni. Oni su zajedno s njima čistili i brisali mesto ubistva i sklanjali polomljeni inventar, a zatim su svi zajedno izneli telo ubijenog iz restorana.

Posle toga su osumnjičeni Dejan S, Mario S. i Saša V. neutvrđenim vozilom i u neutvrđenom vremenu prevezli telo Nešovića do Jarkovačkog jezera kod Inđije (na oko 60 kilometara od centra Beograda) gde su ga s Petrom U. i Vukom Š. stavili u bure i zatrpali betonom, a zatim bure zakopali u zemlju.

Telo su našli pripadnici Žandarmerije 21. maja.

Osumnjičeni Dejan S. je od 13. maja do 14. maja vozilom Fiat "punto", vozio Sašu V. i Marija S. na više lokacija, pri čemu je vozilo naposletku parkirao u Surčinu, gde je uhapšen. Tada je u automobilu pronađena kesa u kojoj se nalazila putna isprava BiH na ime Saša V, putna isprava na ime Mario S, lična karta i vozačka dozvola na isto ime, saobraćajna dozvola za Audi Q8, kao i 10.000 evra.

Osumnjičena Jasna Ž. je ujutro 15. maja iz prtljažnika Golfa 5 kojim je upravljala vanbračna supruga Dejana S, M.I, izbacila dva džaka u kome se nalazio materijal koji je korišćen za uklanjanje tragova izvršenja ubistva Nešovića i bacila ih negde na Petlovom brdu u Beogradu.

Te džakove je prethodnog dana, Dejan S. kod nadvožnjaka u Staroj Pazovi preneo u prtljažnik tog vozila iz Fiata "punto" u kojem se u tom momentu nalazio sa Sašom V. i Mariom S.