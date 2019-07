Mikačić: Hrvatski turizam nije više 'cimer fraj' iz sedamdesetih

Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene, a mediji na naslovnim stranicama prenose upozorenja vlasnika apartmana da im kapaciteti nikada nisu bili prazniji. Međutim, poznavatelji upozoravaju da privatnih kapaciteta sada već ima previše, a da iznajmljivačima manjka profesionalnosti.

Prema podacima Ministarstva turizma Hrvatske, u prvih šest mjeseci ostvareno je oko 6,5 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja. Godinu ranije bilo je 6,4 milijuna turista, koji su ostvarili 25,4 milijuna noćenja. U Ministarstvu su zadovoljni što se nisu ostvarile najave da će podbaciti njemački i britanski gosti, i očekuju da će hrvatski turizam imati 2-3 posto rasta i u posjeti i u broju noćenja.

Međutim, sa naslovnih stranica hrvatskih medija vrište naslovi kako ovako loše nije bilo u vrijeme rata, odnosno da zadnjih 40 godina nije bilo tako. O čemu se radi? Rezervacija je manje nego što se očekivalo, pogotovo za privatni smještaj, i iznajmljivači, ali i hoteli snižavaju cijene.

Objašnjenje u izjavi za Radio Slobodna Europa predlaže novinarka riječkog Novog lista Alenka Juričić Bukarica. Ona podsjeća da su se Sjevernoafričke zemlje, Grčka i Turska vratile na tržište, a da je Hrvatska unazad nekoliko godina za redom svake godine imala preko 20 posto novih kapaciteta u privatnom smještaju.

"Bilo koja zemlja – da ima takav rast – teško da bi to mogla puniti! Em imamo taj nenormalan rast, em nam se oporavljaju konkurenti, a onda je tu i kriza u Europi. Znamo da je Italija u recesiji – lani se to već osjetilo na 'feraggostu', Nijemci su isto vrlo oprezni ove godine i čekaju, što se isto nikada nije događalo, u Velikoj Britaniji je Brexit pa Britanci isto važu i ne znaju", kaže riječka turistička novinarka.

Bivši resorni ministar i aktualni predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je u izjavi novinarima vrlo odmjeren u prognozi sezone.

"Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina, i usporava se iz prognoze u prognozu. Prema tome, treba biti realan i objektivan i ne očekivati nikakve spektakularne brojke", upozorio je Ostojić.

Novinarka splitske Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić objavila je u ponedjeljak tekst naslovljen "Bili smo bahati i pohlepni, sva upozorenja bila su uzalud, a sada to dolazi na naplatu", gdje je dala svoje objašnjenje za usporene rezervacije za srpanj i kolovoz, na što iznajmljivači reagiraju spuštanjem cijena.

"Radi se o tome da se u jednom dijelu hrvatskog turizma fukcioniralo stihijski, a sada se suočavamo s posljedicama", kaže ona za RSE.

"Ovi 'instant' iznajmljivači koji na brzinu isele iz garaže ili iz stana i pretvore ih u apartman - oni se tim poslom ne bave ozbiljno. Ovo je po meni definitivno postao posao kojim se valja baviti, posao koji treba raditi, a ne ga raditi usput. To više nije usputna djelatnost, to nije 'cimer fraj' iz 1972-ge! To je sada djelatnost kojom se svatko tko se time želi baviti u sezoni treba sustavno i ozbiljno baviti cijelu godinu. Ali to je na žalost kod nas ostala navika – to ćemo mi malo usput, sad smo tu gdje jesmo", konstatira Ružica Mikačić.

Sa druge strane, oni koji su ulagali u podizanje kvalitete usluge, nemaju problema s rezervacijama i popunjavanjem kreveta.

I poslodavci u turizmu ostali su bez radnika zbog niskih plaća i odlaska hrvatskih radnika u zapadnu Europu, pa je dopušten interventni uvoz radne snage. Nakon što je Vlada udovoljila tom njihovom zahtjevu, sada traže smanjenje PDV-a na turizam, inače će – tvrde – postati nekonkurentni prema drugim mediteranskim zemljama i propasti. Vladin odgovor se očekuje.