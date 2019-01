Migrantske priče u pjesmi bihaćkog benda

Bihaćki bend Jall Aux Yeux, poznat po muzici inspirisanoj francuskim šansonama, napravio je novu pjesmu koja se bavi problemom koji je zahvatio cijeli svijet – migrantskom krizom.

Svakodnevne slike sa bihaćkih ulica i bliski susreti sa umornim i iscrpljenim licima onih koji su na svom putu ka boljem životu zaustavljeni baš u njihovom gradu, opredijelila ih je da ranije pripremljenu pjesmu prilagode aktuelnom trenutku i posvete je upravo onima koji, bez obzira na sve nedaće koje imaju, ne odustaju, i koji pored svega i dalje imaju nadu i zrače optimizmom.

Novi singl, nazvan Adieu, ili kako su ga neki prozvali Migrantska himna, makar ovih migranata i izbjeglica koji su trenutno smješteni u Bihaću, promovisan je ovih dana.

„Refren ove pjesme koju je napisao francuski pjesnik Alfred de Musset, u ovoj melodijskoj liniji kako je ispjevana zvuči malo istočnjački. Palo mi je onda na pamet da nađemo neke sa francuskog govornog područja, recimo pjevače iz zemalja Magreba ili slično, pa da otpjevaju taj dio“, kaže Jure Petrović, vođa benda.



„Mirzah, koji s nama pjeva u ovoj pjesmi veći dio, ima nekoliko prijatelja koji su porijeklom Alžirci, danas žive u Francuskoj. Pitao sam ga da li bi to bilo moguće, on je rekao: 'Naravno', međutim, kako su migranti došli, kako ih ima iz zemalja Magreba, onda nam je palo na pamet da bismo to mogli s njima napraviti. Imamo to na licu mjesta i zašto ne uraditi tako nešto? Općenito, pjesma govori o odlasku, sa sudjelovanjem migranata, pogotovo kasnije, sa dijelom koji pjeva Saša Antić iz grupe TBF. Pjesma je dobila neki potpuno drugi oblik, sada govori o migrantima, pogotovo što ovdje, kod nas, ljudi ne razumiju ovaj dio na francuskom nego slušaju što Saša govori, a Saša je, u biti, dao glas jednom od tih migranata“, dodaje on.

Adnan Suljanović, član grupe, osvrnuo se na rekacije koje je pesma izazvala kod publike:

„Reakcija ljudi poslije pjesme je da su prvo tihi, nema reakcije, a onda, poslije par trenutaka kažu: 'Ovdje stvarno nešto ima'. Umjetnost treba u čovjeku nešto da pobudi, da unutra napravi neki pokret, i u glavi i u srcu. I mislim da to ova pjesma radi i, što mi je interesantno, na različitim nivoima, u različitim starosnim grupama. Mislim da smo uspjeli u onom što smo htjeli, da ljudi počnu gledati sve ove ljude oko nas i da vide čovjeka, da vide njih kao ljudska bića.“

Posljednja pjesma grupe Jall Aux Yeux privukla je veliku pažnju i u regionu. Učešće u ovom projektu uzeli su Bišćanin sa francuskom adresom Mirzah Spiralić, ali i Saša Antić iz splitske grupe TBF.

„Nije slučajno što je Saša sa nama krenuo. Nekako smo baš na njega ciljali i baš je dobro to sve ispalo, s obzirom na to da je i kroz TBF, kroz svoje tekstove u TBF-u, imao nekih revolucionarnih i socijalnih aspekata na koje se oslanja. Mislim da je ta saradnja baš dobro prošla i da je pun pogodak“, kaže Elvedin Malkoč, član grupe Jall Aux Yeaux.

Video spot za ovu pjesmu baziran je na autentničnim, realnim i svakodnevnim snimcima iz Bihaća. Svjedoči o surovoj stvarnosti i životu izbjeglica i migranata, koji samo žele bolju budućnost, za sebe i svoje najdraže. Ovo je bila prilika i da se članovi benda bolje upoznaju sa životom migranata i njihovim sudbinama. O tom iskustvu Jure Petrović kaže:

„Oni su nama puštali njihovu muziku, afganistansku, pa smo pjevali to s njima. Na kraju je bilo lijepo druženje. Pričali su nam, naravno, o svojim sudbinama. U Afganistanu, recimo, nije klasično ratno stanje već devastacija te zemlje, praktično nemaju ni prilike za neki normalan život. Šta onda očekivati nego da ljudi krenu."