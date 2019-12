'Megatrendizacija' obrazovanja u Srbiji

U jeku afere o univerzitetu Megatrend – nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji – a zbog kontroverzi o načinu sticanja diploma, izostao je stav nadležnih, pre svih Ministarstva prosvete i Nacionalnog akreditacionog tela.

Da li je kontrolisan rad Megatrend univerziteta, koji ima 12 fakulteta i jedan institut, da li su ispitivane iznete sumnje, te možda proveravana akreditacija – pitanja su na koja Radio Slobodna Evropa (RSE) nije dobio odgovor u ovim institucijama.

“Umesto da mi sada imamo konkretne poteze ministarstva, ministar daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta”, kaže za RSE Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ministar prosvete Mladen Šarčević je prethodno za list 'Politika' na vest o tome da je vlasnik ovog univreziteta Mića Jovanović odustao od prodaje Megatrenda, rekao da bi on na njegovom mestu “prodao dva, tri fakulteta, sačuvao glavnicu univerziteta” i nastavio da radi dalje.

“I to vam samo govori s kim imamo posla. Imamo posla sa ljudima koji na obrazovanje gledaju kao na biznis”, ocenjuje Radonjić.

Rektor ‘Megatrenda’ Mića Jovanović odustao je od najavljene prodaje, kako je prethodno rekao, nemačkom konzorcijumu fondova koji navodno predstavlja Dejan Đorđević. Kada su mediji otkrili da rukovodstvo konzorcijuma investicionih fondova, koji je navodno kupio univerzitet, čine izmišljeni likovi, Jovanović je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora.

Megatrend je osnovan pre 30 godina, u vreme vlasti bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića. Sam Jovanović ne krije da je Socijalista, ali je bio blizak svim prethodnim vlastima, pa je tako 2008. godine, tadašnji predsednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić održao predavanje na tom univerzitetu.

Inače, Jovanović je prodaju najavio, uz objašnjenje da mu je „preko glave“ optužbi, samo dan nakon što je na TV N1 objavljen dokumentarac u kome je naveden čitav niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti, počevši od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

Gde je ministar Stefanović studirao?

Adam Santovac, autor ovog dokumentarnog filma kaže za RSE da je krenuo tragom informacije da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija u kompaniji. Stefanović je, naime, diplomirao u Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, a potom mu je 2005. Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu, priznao kao fakultetsku.

“Ono što je meni potvrđeno u Vladi Ujedinjenog Kraljevstva, tačnije u njihovom departmanu za obrazovanje, je da se ta firma nikada nije nalazila u registru njihovih škola, pa samim tim nije ni akreditovana”, objašnjava Santovac.

On kaže i da je došao do trojice od pet predavača Megatrenda, koji se navode u oglasu iz 1996. godine, perioda u kome je studirao današnji ministar unutrašnjih poslova, i da su oni demantovali da su ikada bili angažovani u toj firmi. Santovac dalje objašnjava da se to poklapa sa finansijskim izveštajima te firme koji ne pokazuju nikakva kretanja, odnosno prihode i rashode koje bi trebalo da postoje zbog uplata školarina i isplata predavačima.

Rektor Megatrenda Mića Jovanović je posle emitovanja dokumentarca rekao za N1 da su neke novine, “da li engleske ili škotske” nije mogao da se seti, objavile koliko ima takvih institucija u Velikoj Britaniji”.

“Ne znam, 200 i nešto koje rade na sličan način. Dakle, jasno se kaže polaznicima u Engleskoj - možete da studirate u ovoj, ovo je akreditovano, a ovo nije. Prema tome, do studenta je da odabere da li će na akreditovani ili neakreditovani", rekao je Jovanović.

On tvrdi da postoji više od 1.000 svedoka koji bi mogli da potvrde da su se predavanja u to vreme, redovno držala u kongresnom Sava centru, kao i da je Nebojša Stefanović u to vreme završio trogodišnje studije, ali da su i on i svi drugi, hiljadu i nešto studenata iz Sava centra, bili u obavezi da polažu i određene diferencijalne ispite.

Podsetimo, da je nakon nostrifikacije diplome ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i doktorirao na Megatrendu.

Država dužna da nadgleda akreditacione standarde

To da li je reč o fantomskoj prodaji ili ne, te preganjanje preko medija Miće Jovanovića i Dejana Đorđevića od trenutka kada je Jovanović objavio da odustaje od prodaje, bacilo je u zasenak ključnu priču – da je Megatrend nostrifikovao fakultetske diplome nepostojećeg fakulteta u Londonu, među kojima i diplomu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića.

Nacionalno akreditaciono telo, ovlašćeno za akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i vrednovanje studijskih programa, nije odgovorilo na upit RSE da li je nakon izbijanja afere i ozbiljnih sumnji izrečenih u pogledu regularnosti izdatih diploma bilo vanrednih kontrola na Univerzitetu Megatrend.

U odgovoru upućenom našoj redakciji stoji da niko od troje mogućih sagovornika nije bio dostupan prethodne nedelje, što zbog službenih putovanja van zemlje, što zbog učestvovanja na stručnom skupu u zemlji.

Država je dužna da nadgleda implementaciju definisanih akreditacionih standarda kako bi obećano obrazovanje bilo isporučeno, kaže za RSE univerzitetski profesor Ognjen Radonjić.

“Naše ministarstvo i resorni ministar očigledno to ne rade. Koliko ja vidim on nema nameru da proverava sve ove navode koji su po meni neoborivi. Podsetiću vas da je septembra 2018. usvojena izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojima su legalizovani lažni doktorati devet univerziteta, koji su deset i više godina izdavali doktorske diplome, a nisu imali akreditovane magistarske studije, što je bio preduslov da biste mogli da izdajete doktorske diplome. I šta vi očekujete od jedne takve vlasti da će sada uraditi”, pita se Radonjić.

Na sajtu Megatrenda uz poruku “učenje se uvek isplati” stoji da svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a da neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u privrednim, finansijskim, kulturnim, medijskim, bezbednosnim, vojnim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete.

I zaista, neretko, diplomci Megatrenda nalaze zaposlenje u državnim organima i javnom sektoru.

Kako radi ministrova 'metla'?

Ministar prosvete Mladen Šarčević je sredinom novembra obećao da će u visokom obrazovanju biti iskorenjeno sve što ne valja. On je tada najavio da Visoka škola za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu neće biti jedina kojoj je zabranjen rad.

"Radiće metla, nećemo stati", poručio je tada ministar prosvete.

Na pitanja upućena Ministarstvu prosvete - koliko je institucija kontrolisano od ministrove najave, da li su i kakve nepravilnosti uočene, kakve su mere preduzete, ali i koliko je doneto odluka o zabrani rada visokoškolskih ustanova u poslednjih pet godina – RSE nije dobio odgovor.

Prethodno je Prosvetna inspekcija posle vanrednog nadzora, privremeno zabranila rad do kraja zimskog semestra privatnoj Visokoj školi za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu.

Visoka škola iz Kragujevca bez komentara

U ovoj školi nije bilo moguće dobiti bilo kakvu zvaničnu informaciju o trenutnoj situaciji u njoj.

Nakon upornih poziva na mobilni telefon, čiji se broj nalazi na sajtu škole, javio se muškarac, koji je čim smo se predstavili, rekao da se škola neće oglašavati dok ne dobije zvanično rešenje Ministarstva prosvete, dodajući da bi bilo neozbiljno da, kako je rekao "jedna elitna škola reaguje na pisanje medija".

Visokoj školi iz Kragujevca zabranjeno je da organizuje i sprovodi upis i polaganje ispita do kraja zimskog semestra. Naloženo je i uklanjanje natpisa i drugih obaveštenja o radu ustanove iz svih prostorija koje koristi ta škola, kao i prestanak reklamiranja, do ispunjenja propisanih uslova. Uprkos tome, prilikom našeg boravka ispred škole na ulazu je i dalje stajao istaknut naziv škole i njen reklamni poster sa sloganom "Prepoznaj svoju šansu".

Ministar prosvete Mladen Šarčević je ranije izjavio da škola u Kragujevcu nije akreditovana, da je radila sa početnom akreditacijom, jer nisu dobili licencu za rad.

Za sada je neizvesno šta će dalje biti sa ovom školom o kojoj se u Kragujevcu nije znalo skoro ništa dok nije objavljena vest da joj se privremeno zabranjuje rad.

U medicinskoj školi u Ćupriji samo tri lekara

U državnoj Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji, za koju je ministar Šarčević pre mesec dana rekao da se nalazi u velikoj grupi visokih škola koje nemaju odgovarajuće kadrove ističući da u njoj predaju samo tri lekara, na spisku predavača, prema navodima medijima, našla su se i četvorica visokih funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) - šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović, poslanik i član Predsedništva Vladimir Orlić, Ivan Bošnjak, funkcioner SNS i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Darko Laketić.

Jelena Milanović, v. d. predsednica Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, u čijem sastavu je od nedavno škola u Ćupriji, izbegla je direktanodgovor za RSE navodeći da je spisak svih nastavnika javan i da je dostupan na sajtu Visoke medicinske škole.

Na tom spisku nastavnika i saradnika pronašli smo samo ime Ivana Bošnjaka, dok je tek u odeljku "studentski servis" pronašao podatke da su 21. septembra ove godine Aleksandar Martinović i njegov partijski kolega Darko Laketić ispitivali studente.

Ni na jednom od ovih spiskova RSE nije pronašao Vladimira Orlića, ali prema najnovijim nezvaničnim informacijama on će biti predavač na novom studijskom programu koji čeka akreditaciju.

Ko predaje u Ćupriji?

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, koja je nekada važila za jednu od najboljih ustanova za obrazovanje viših medicinskih sestara integrisana je sa visokim školama strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu i Aleksincu u Akademiju vaspitačko-medicinskih strukovnih studija čije je sedište u Kruševcu.

Predsednica Akademije, doc. dr Jelena Milanović, nije direktno odgovorila ni na pitanje RSE koje se odnosilo na izjavu ministra prosvete u pogledu nedostatka stručnih kadrova.

"Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, ranije kao samostalna ustanova, a sada kao deo Akademije, posluje u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije. Poseduje važeću dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, a svi studijski programi periodično prolaze kroz postupak akreditacije. Škola poseduje uverenje o akreditaciji izdato od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta", istakla je Milanović u pisanom odgovoru.

Univerzitet u Novom Pazaru u procesu akreditacije, ali radi

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru (UNP), sa šest departmana od kojih su, pre nekoliko godina akreditovani samo studijski programi prava i engleskog jezika i književnosti, radio je na osnovu dozvole izdate 2003. godine.

Prema obaveštenju izdatom novembra 2016. godine, koje je potpisao ministar Mladen Šarčević, između ostalog, se navodi da ta ustanova "ima pravo na izdavanje javnih isprava, a za studijske programe koji se izvode smatra se da su odobreni" i dodaje da su diplome izdavane od 2003. do danas "izdate u propisanom obliku" što je potvrđeno zaključkom Vlade Srbije od 19. juna 2017.

"Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju vrši obrazovne funkcije na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijima. Raniji problemi oko akreditacije, izazvani političkom pozadinom su otklonjeni, tako da se Univerzitet sa svim svojim programima nalazi u postupku akreditacije", navodi se u pisanom odgovoru na pitanje RSE koje se odnosilo na zakonitost rada tog univerziteta.

Ovaj univerzitet osnovao je 2002. godine Muamer Zukorlić, tadašnji muftija Islamske zajednice u Srbiji, koji je funkciju predsednika UNP obavljao do septembra 2016. godine. Zukorlić je danas predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Skupštine Srbije.

I BU na tapetu zbog doktorata ministra finansija

Postupak ispitivanja validnosti doktorata ministra finansija Siniše Malog, odbranjenog na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, traje već pet godina. Zbog odugovlačenja u rešavanju ovog pitanja studenti iz udruženja „Jedan od pet miliona“ držali su u blokadi 12 dana zgradu Rektorata u Beogradu.

Sednica Senata Univerziteta u Beogradu, na kojoj bi trebalo da bude ozvaničena odluka o poništavanju diplome doktorskih studija Malog, zakazana je za 12. decembar. Odbor za profesionalnu etiku je prethodno utvrdio da je doktorat Siniše Malog plagijat jer je bez navođena citirao tekstove drugih autora.

Posledice po obrazovni sistem

Slučaj doktorata ministra finansija, diplome i doktorata ministra unutrašnjih poslova, nostrifikacija diploma na Megatrendu najočigledniji su primeri koji su doveli u pitanje obrazovni sistem u Srbiji.

"Kada rušite nešto što je ključno za napredak jednog društva onda imate negativnu selekciju, imate sistem koji zapošljava najgore i postavlja ih na ključna državna mesta, gde oni koji su najbolji ne žele da žive u takvom sistemu i trajno napuštaju ovu zemlju. Kad se iscrpljuje jedan takav ključni resurs kao što je obrazovanje, kao što je mladost, po meni, takva država nema nikakvu perspektivu“, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.

Beogradski univerzitet je uzeo stvar u svoje ruke oko doktorata ministra finansija. Ostaje da svoj deo posla odrade nadležni državni organi, pre svega u vezi sa diplomom i doktoratom ministra unutrašnjih poslova, ali i hiljadu i nešto nostrifikovanih diploma na Megatrendu.