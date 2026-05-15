Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u poseti Kosovu

Evropska komesarka za proširenje, Marta Kos, doputovala je u petak na Kosovo gde razgovora sa najvišim zvaničnicima.

Ona se do sada sastala sa vršiteljkom dužnosti predsednice Kosova, Aljbuljenom Hadžiju (Albulena Haxhiu), te sa premijerom na dužnosti Aljbinom (Albin) Kurtijem.

Agenda sastanaka nije objavljena, ali je Kos pre nekoliko nedelja najavila da će posetiti Kosovo radi razgovora o reformama u okviru Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

Očekuje se da će Kos i Kurti nakon sastanka održati zajedničku konferenciju za medije.

Ovo je prva poseta Marte Kos Kosovu otkako je 1. decembra 2024. godine preuzela funkciju u Evropskoj komisiji.

Od početka mandata posetila je sve ostale države uključene u proces proširenja Evropske unije.

Tokom 2025. godine, evropski zvaničnici su nedostatak njene posete Kosovu objašnjavali nepostojanjem funkcionalnih institucija u zemlji zbog političke krize koja je pratila Kosovo poslednjih meseci.

Poseta Marte Kos Prištini bila je planirana za 12. mart, ali je otkazana nakon što je bivša predsednica Kosova Vjosa Osmani 6. marta odlučila da raspusti Skupštinu Kosova.

Ipak, prošle nedelje izvori u Briselu rekli su za Radio Slobodna Evropa da se sada smatra da bi poseta trebalo da bude realizovana bez obzira na političku situaciju, jer se ne očekuje da će se ona značajnije promeniti u kratkom periodu.

Krajem aprila, Kos je u Evropskom parlamentu izjavila da će uskoro posetiti Kosovo kako bi sa njegovim liderima razgovarala o reformama povezanim sa Planom rasta.

"Ukinuli smo mere i očekujemo da Vlada nastavi sa neophodnim reformama kako bi imala koristi od podrške EU. Uskoro ću boraviti u Prištini kako bismo unapredili ovo pitanje", izjavila je tada.

Kosovo je 16. aprila dobilo 61,8 miliona evra predfinansiranja od Evropske unije u okviru Plana rasta, nakon što je ratifikovalo odgovarajuće sporazume i dostavilo potrebnu dokumentaciju Evropskoj komisiji.

Paket EU za Zapadni Balkan za period 2024–2027. iznosi šest milijardi evra.

Prema budžetskoj raspodeli, Kosovu pripada oko 882 miliona evra, od čega 253 miliona evra grantova i 629 miliona evra kredita.

Tokom sednice Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta u aprilu, Kos je govorila i o pet država članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova.

Na pitanje izvestioca za Kosovo u Evropskom parlamentu, Riha Terasa (Riho Terras), o kontaktima sa državama koje ne priznaju Kosovo, rekla je da su dešavanja u tom pravcu "ohrabrujuća", ne iznoseći više detalja.

Grčka, Španija, Rumunija, Slovačka i Kipar i dalje ne priznaju nezavisnost Kosova proglašenu 2008. godine, što se smatra preprekom za napredak Kosova na putu evropskih integracija.