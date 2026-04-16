Kosovo dobilo 61,8 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije

Kosovo je ostvarilo parafinansiranje u iznosu od 61,8 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije, nakon što je dostavilo potrebnu dokumentaciju Evropskoj komisiji i ratifikovalo sporazume povezane s ovim planom.

"Plan ekonomskog rasta pruža konkretne mogućnosti za ubrzanje reformi vezanih za Evropsku uniju i za snažnije približavanje kosovske ekonomije jedinstvenom tržištu EU. Kroz ovu podršku, EU nastoji pomoći Kosovu da ojača vladavinu prava, unaprijedi zeleni i digitalni tranzicijski proces, te podstakne održivi ekonomski rast!, izjavila je vršiteljica dužnosti šefice Ureda EU na Kosovu, Eva Palatova.

Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je zemlja posvećena provođenju Reformske agende u predviđenim rokovima kako bi iskoristila mogućnosti koje pruža Plan rasta.

"Istina je da je izgubljeno nešto vremena, ali učinićemo sve da ubrzamo reforme i ispunimo svoje obaveze. To je zahtjevan, ali ostvariv zadatak", rekao je Kurti.

Nova legislatura Skupštine Kosova je 13. februara ratifikovala međunarodne sporazume s Evropskom unijom, čija ukupna vrijednost iznosi 882 miliona eura. Nakon toga, Kosovo je bilo obavezno da zvanično obavijesti Evropsku uniju o ratifikaciji tih sporazuma.

Tokom prošle godine, dok se Kosovo suočavalo s političkom krizom i nedostatkom novih institucija, izražavana je zabrinutost da bi zemlja mogla izgubiti ova sredstva, jer sporazumi nisu bili ratifikovani na vrijeme.

Iznos od 61,8 miliona eura parafinansiranja, prema navodima EU, predstavlja sedam posto ukupnog paketa od 882,6 miliona eura bespovratnih sredstava i povoljnih kredita namijenjenih Kosovu u okviru Plana ekonomskog rasta.

"Ova sredstva podržaće provođenje Reformske agende Kosova i ključne infrastrukturne projekte koje podržava Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), dodatno približavajući Kosovo Evropskoj uniji", navodi se u saopštenju EU.

Od ukupnog iznosa od 61,8 miliona eura, u budžet Kosova danas je preneseno 28,74 miliona eura u vidu kredita, dok će preostala sredstva - 33,04 miliona eura, od čega 17,73 miliona eura grantova i 15,31 milion eura kredita - biti kanalizovana kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

EU je saopštila da se Kosovo obavezalo na provođenje 111 reformskih koraka, koji obuhvataju oblasti vladavine prava, upravljanja, ekonomskog razvoja, zelenog i digitalnog tranzicijskog procesa, kao i razvoja ljudskog kapitala.

"Svaki reformski korak povezan je s konkretnom finansijskom alokacijom. Isplate u okviru Plana ekonomskog rasta vršiće se postepeno, u skladu s provođenjem dogovorenih reformi od strane Kosova. Ukoliko određeni reformski koraci ne budu završeni u predviđenim rokovima, odgovarajuća sredstva neće biti isplaćena", navodi se u saopštenju.

Evropska unija je dodala da je rok za prvih 13 reformskih koraka, čija je ukupna vrijednost 90,8 miliona eura, 30. juni ove godine. Do kraja godine predviđen je rok za dodatnih 27 reformskih koraka, u vrijednosti od 165,9 miliona eura.

Paket EU za Zapadni Balkan za period od 2024. do 2027. godine vrijedan je šest milijardi eura. Prema budžetskim raspodjelama, Kosovu je namijenjeno oko 882 miliona eura - 253 miliona u grantovima i 629 miliona eura u kreditima - što znači da Kosovo po glavi stanovnika dobija najviše sredstava u regionu.