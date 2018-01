Makedonski premijer Zoran Zaev sutra će državne i lidere vladajućih stranaka informisati o novim predlozima Metjua Nimica, medijatora Ujedinjenih nacija za rešavanje spora o imenu između Makedonije i Grčke.

Koordinacionom sastanku u Skoplju prisustvovaće predsednik države Đorđe Ivanov, premijer Zoran Zaev, ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, kao i lideri Demokratske unije za integraciju (DUI) Ali Ahmeti i opozicione VMRO DPMNE Hristijan Mičkoski.

Zaev će ih informisati i o njegovom susretu sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Neki eksperti, međutim, smatraju da će se teško doći do nacionalnog konsenzusa oko ovog pitanja.

Profesor Ljubomir Frčkoski, raniji ministar spoljnih poslova, kaže da se spor o imenu može rešiti u narednim mesecima, ali ne očekuje konsenzus o tome.

"Politička želja za konsenzusom je razumljiva. Međutim, održivo rešenje će biti ono koje neće zadirati u nacionalni identitet i za sve to će biti odgovorna politička elita koja to nosi, ali to je tako uvek kada se radi o ovakvim ključnim pitanjima. U tom smislu, ovo pitanje će biti potrošeno i mislim da će za mesec-dva prestati da bude tema, naravno ukoliko je rešenje onakvo kao što otprilike očekujemo da će biti", smatra Frčkoski.

Univerzitetski profesor Bekim Kadriu ističe da je kao prvi korak u rešavanju spora potrebno upravo postići nacionalni konsenzus. Da li je to moguće, dodaje, zavisi od ponuđenog rešenja:

"Politička situacija u Makedoniji je malo naelektrisana na relaciji vlast-opozicija i to će otežati postizanje nacionalnog konsenzusa. Ali ipak se nadam, imajući u vidu da se sve političke partije zalažu sa evrointegracije i naročito za članstvo u NATO-u, da će se postići pozitivna klima u tom smeru", konstatuje Kadriu.

Optimizam zasniva na činjenici da je lider VMRO DPMNE Mičkoski pozdravio namere premijera Makedonije i Grčke o postizanju kompromisa. Ipak, dodaje profesor, važno je šta je ponuđeno na stolu, jer će opozicija vršiti pritisak tokom celog procesa.

Iz opozicione VMRO DPMNE, čiji poslanici bojkotuju rad parlamenta, kažu da je pozitivno to što su se susreli Zaev i Cipras, ali dodaju da u nazivima aerodoroma i autoputa ne vide iredentizam. Zabrinuti su, kažu, što smatraju da Makedonija pravi jednostrane ustupke.

Novi lider partije Hristijan Mičkoski nedavno je rekao da je protiv promene ustavnog imena države, ali i da je potrebno dostojanstveno rešenje, te što brže rešavanje problema.

Premijer Zaev je nakon susreta sa grčkim kolegom u Davosu saopštio je da će se autoput "Aleksandar Veliki", koji spaja makedonsko-srpsku sa makedonsko-grčkom granicom, preimenovati u autoput "Prijateljstvo", a promeniće se i naziv skopskog aerodroma "Aleksandar Veliki".

"Nemamo iredentističke aspiracije prema našem susedu", rekao je.

Cipras je istakao da će podržati procedure koje je Vlada Grčke prethodno suspendovala: kandidaturu Makedonije u Jadransko-jonskoj inicijativi i ratifikaciju druge faze Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Makedonije sa EU u grčkom parlamentu.

Cipras je naglasio da traže rešenje o imenu "erga omnes", odnosno "za sve". Prema njegovim rečima, primarna je borba protiv iredentizma, kao i garancije da se neće ostaviti prostora za slične probleme u budućnosti.

"Obojica želimo da rešimo razlike pragmatizmom i odgovornošću", dodao je Cipras.

Dvojica premijera su rekla da su se saglasili da intenziviraju proces u UN o pronalaženju rešenja spora o imenu.

Medijator Nimic će naredne sedmice, kako je najavljeno, posetiti Makedoniju i Grčku. Na poslednjoj rundi razgovora koja je održana 17. januara u Njujorku Nimic je izašao sa setom sugestija i predloga i istakao je da će u narednom periodu doći u obe zemlje da čuje njihove stavove o tome.