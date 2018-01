Vlada Makedonije: Susret Zaeva i Ciprasa korak ka rešenju spora

Susret premijera Makedonije i Grčke u Davosu je korak prema rešenju spora oko imena Makedonije, ocenio je u sredu portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski, prenosi Beta.

On je podsetio da je makedonski premijer Zoran Zaev nekoliko puta do sada istakao da je optimista da će Makedonija i Grčka uspeti da nadju rešenje za spor koje će biti zadovoljavajući za obe zemlje.



Premijeri Makedonije i Grčke, Zoran Zaev i Aleksis Cipras susrešće se danas u Davosu, na marginama Ekonomskog foruma, kako bi razgovarali o rešavanju spora oko ustavnog imena Makedonije, koji traje 25 godina.



Bošnjakovski je rekao da je Vlada Makedonije "započela proces analize i koordinacija oko najnovijeg okvira (za rešenje spora) medijatora UN Metuja Nimica".



"Očekujemo da izgradimo širok nacionalni konsenzus", rekao je Bošnjakovski, dodajući da kabineti ministra spoljnih poslova i šefa države pripremaju sastanak na kojem će o tome razgovarati predstavnici vlasti i opzicije.



Prema rečima portparola vlade, datum tog sastanka još nije utvrđen, ali će se on desiti skoro. U Vladi Makedonije, dodao je Bošnjakovski, smatraju da svi elementi vode u pozitivnom pravcu i da i u Atini i u Skoplju postoji politička volja da se to pitanje zatvori.



Prema pisanju grčkih i makedonskih medija, Nimic je dostavio pet predloga u kojima ispred imena Makedonija stoji dodatak Severna, Gornja, Nova, Vardarska ili termin Skoplje u zagradi iza imena. Sva imena su napisana makedonskom transkripcijom na latinici i bez prevoda na engleski.



Spor koji Skoplje ima s Atinom na pravo korišćenja naziva "Makedonija", kako se zove i severna grčka oblast, godinama blokira evroatlantsku integraciju Makedonije.