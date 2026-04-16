Kurti i Sorensen razgovarali o evropskim integracijama

Premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti sastao se u sredu uveče sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o evropskim integracijama.

Kako se navodi u saopštenju iz Kurtijevog kabineta, tokom radne večere razgovarano je i o procesu članstva Kosova u Savetu Evrope. Međutim, ne navodi se da li su kosovski premijer i evropski izaslanik razgovarali o dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa.

Sorensen, koji se kratko zadržao u Prištini, još se nije oglasio povodom ovog sastanka.

"Tokom večere razgovarano je o procesu integracije u Evropsku uniju, uključujući potpuno usklađivanje spoljne politike sa blokom od 27 članica kao strateško opredeljenje, kao i o posvećenosti Kosova sprovođenju reformi. U kontekstu evropskih integracija, razgovarano je i o procesu članstva u Savetu Evrope", navodi se u saopštenju.

Kosovo je jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja nema status kandidata, uprkos tome što je podnelo zahtev za članstvo u EU 2022. godine, ali taj zahtev još nije razmatran u evropskim institucijama.

Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije je uslov Evropske unije za obe strane na njihovom evropskom putu.

U saopštenju iz Kurtijeveog kabineta se navodi da je na sastanku sa Sorensenom bilo reči i o aktuelnim političkim dešavanjima i unutrašnjim prilikama, ali nije izneto više detalja.

Sorensen je prethodno 9. aprila posetio Beograd, gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je razgovarao o unapređenju diskusija o ključnim pitanjima dijaloga o normalizaciji odnosa.

Sorensen je tokom marta o dijalogu Kosova i Srbije razgovarao i sa visokim zvaničnikom američkog Stejt departmenta, Brendanom Hanrahanom, sa kojim je, kako je naveo, usaglasio naredne korake u dijalogu.

Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa, uz posredovanje Evropske unije, od 2011. godine. Strane su postigle niz sporazuma, od kojih se mnogi ne sprovode na terenu.

Takođe, Kosovo i Srbija su 2023. prihvatili Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa, u javnosti poznat i kao Ohridski sporazum, ali je Evropska unija navela da on još nije sproveden.

Iako ovaj sporazum nije potpisan, Evropska unija je navela da je on pravno obavezujući za obe strane.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je da je spremna da "uskoro" organizuje sastanak na visokom nivou.

Inače, dijalog na visokom političkom nivou Kosova i Srbije nije održan od septembra 2023. godine, kada se desio napad oružane grupe Srba na policiju Kosova u Banjskoj kod Zvečana.

Kosovo za ovaj napad, u kome je ubijen jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača, optužuje Srbiju, što Beograd negira.