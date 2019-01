Židovska općina traži reakciju Hrvatske oko Jasenovca

Ovog tjedna će se u jednoj crkvi u središtu Zagreba promovirati knjiga "Razotkrivena jasenovačka laž" u izdanju Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, od ranije poznatog po radikalnom umanjivanju broja žrtava ustaškog logora Jasenovac i negiranju da je Jasenovac bio i logor smrti. Traženje Centra Simon Wiesenthal da se ta knjiga i njoj slične zabrane podržavaju i zagrebačka Židovska općina i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) slaže se sa zahtjevom Centra Simon Wiesenthal da se zabrani knjiga Josipa Pečarića i i Stjepana Razuma "Razotkrivena jasenovačka laž", za koju Centar tvrdi da "negira masovna ubojstva Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista koja su se redovito provodila u Jasenovcu", kao i da se zabrane sva druga djela koja negiraju Holokaust i ustaške zločine. Knjiga će 16. siječnja biti promovirana u prostorima jezuitske crkve u središtu Zagreba.

Kraus podsjeća da su srpska, židovska i romska zajednica i hrvatski antifašisti, kao nasljednici žrtava ustaškog režima, krajem prošle godine hrvatskim vlastima i Državnom odvjetništvu uputili apel naslovljen "Tražimo osudu" u kojem su zatražili da Republika Hrvatska, u skladu s Ustavom i Kaznenim zakonom, osudi i suzbije širenje mržnje prema pripadnicima naroda žrtava fašizma i antifašistima, kao i širenje neistina o zločinačkoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), sazdanoj na rasnim zakonima, i da se prema tim pojavama odnosi kao što se odnose Njemačka i Austrija.

Kako šest tjedana nije stiglo nikakvo očitovanje Vlade, Sabora, Ureda predsjednice i Državnog odvjetništva kojima je apel upućen, sa njegovim sadržajem izišli su u javnost, podsjeća Kraus.

"Otada do danas nije se dogodilo – ništa! Sada se ide sa izdavanjem ove knjige, i mi smatramo – ako netko treba reagirati – da je to Državno odvjetništvo, policija ili tko već. O sadržaju ne znamo, ali znamo točno o čemu se radi – da se umanjuje broj žrtava i da se govori o 'trostrukom logoru' Jasenovac, iako se točno zna da je to neistina i da u Jasenovcu nakon Drugog svjetskog rata nije postojao logor", ističe Kraus.

Ne treba država reagirati samo zato što se krši Ustavom i zakonom zaštićene vrijednosti, nego i zbog toga što je državnim novcem prikupljenim od poreznih obveznika sa 50.000 kuna u 2018. godini financiran rad Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac koja je izdavač ove knjige, nastavlja Kraus.

"Udruga koja objavljuje tu knjigu financirana je od države – od Ministarstva hrvatskih branitelja - prema tome to nije samo pitanje udruge koja to radi, nego je to i pitanje države", riječi su Krausa.

A što ako i ovoga puta izostane reakcija, pitali smo.

"Ako se i dalje ova zemlja kani sramotiti, neka se sramoti!"

Takav stav u izjavi za RSE zastupa i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.

"Ja mislim da aktualna vlast to može rješavati vrlo brzo, i pitanje je samo - da li želi? Ne znam koji su razlozi da se to ne događa", navodi Habulin.

Za komentar smo zamolili i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, međutim do zaključenja ovog priloga od njih nije stigao nikakav odgovor.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović je krajem prošle godine objavila opsežnu i vrlo utemeljenu analizu u kojoj je ustvrdila kako relativiziranje zločina iz razdoblja NDH narušava temeljne vrijednosti Ustava, a da izostanak reakcija otvara prostor mržnji. Posebna je analiza posvećena revizionizmu u pisanju o razdoblju NDH, a pogotovo radu spomenutog Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, gdje se među ostalim kaže kako je "rasistički karakter NDH i masovnost žrtava realnost koju nitko s minimalnim osjećajem pristojnosti i pijeteta prema žrtvama ne bi trebao dovoditi u pitanje, a pogotovo ne javno umanjivati ili negirati".

Specijal RSE: Jasenovac, sjećanje s rizikom

Međutim, prema njezinoj analizi normativnog okvira i pravosudne prakse, kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju je počinjeno samo kada bi takav govor "mogao potaknuti nasilje ili mržnju protiv skupina ili pripadnika takvih skupina. Kako je negiranje karaktera NDH i masovnosti zločina teško dovesti u direktnu vezu s konkretnim slučajevima nasilja ili neposredne opasnosti od nasilja prema pripadnicima manjinskih zajednica koji su stradali od ustaškog režima, zagovaratelje ovakvih stavova se kazneno niti ne procesuira", stoji u analizi pučke pravobraniteljice Lore Vidović.