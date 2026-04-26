Sigurnosne snage Kosova poslale tim u Gazu radi procjene područja za mirovnu misiju

Kosovo je poslalo tim ljudi iz Sigurnosnih snaga u Pojas Gaze kako bi izvršio procjenu terena gdje se očekuje djelovanje kosovskih trupa kao dijela međunarodnih snaga na palestinskom teritoriju, navele su Sigurnosne snage.

Skupština Kosova je 17. aprila velikom većinom glasova odobrila prethodnu odluku Vlade o slanju trupa u Međunarodne stabilizacijske snage, kao dio inicijative koju podržavaju Sjedinjene Države, nakon prošlogodišnjeg primirja između Izraela i Hamasa.

Hamas je militantna grupa koju su SAD i EU proglasili terorističkom organizacijom.

"Komandant Snaga sigurnosti Kosova, general-potpukovnik Bashkim Jashari, poslao je tim Sigurnosnih snaga u Gazu kako bi izvršio izviđanje područja gdje će djelovati trupe Sigurnosnih snaga", navodi se.

Tim će obaviti preliminarne procjene i koordinaciju aktivnosti u vezi s raspoređivanjem trupa Sigurnosnih snaga, koje će djelovati u okviru mirovne misije Međunarodnih stabilizacijskih snaga, mehanizma uspostavljenog kao dio inicijative tzv. Odbora za mir, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump s ciljem postizanja svjetskog mira.

Sigurnosne snage Kosova u svojoj objavi na Facebooku nisu navele kada je tim otputovao u Gazu niti koliko će trajati procjena terena.

Međunarodne stabilizacijske snage još nisu raspoređene u Gazi kako bi pomogle u očuvanju mira i obnovi razorenog palestinskog teritorija, u skladu s planom Odbora za mir.

Prema izvještajima izraelskog javnog emitera KAN, očekuje se da misija započne angažman u Gazi od mjeseca maja, uključujući i desetke vojnika s Kosova, iako institucije u Prištini još nisu zvanično potvrdile taj rok.

Kosovo je među prvih pet država, zajedno s Indonezijom, Marokom, Kazahstanom i Albanijom, koje su se obavezale na sudjelovanje u ovoj misiji.

Ministar odbrane Kosova Ejup Maqedonci ranije je izjavio da će kosovski kontingent činiti nekoliko desetaka oficira, uključujući i jedinice za razminiranje.

Prema njegovim riječima, trupe će imati zadatke pružanja humanitarne pomoći, sigurnosne asistencije i druge dužnosti određene mandatom snaga za Gazu.

Osim odobrenja za slanje trupa, Skupština treba usvojiti i sporazum o članstvu Kosova u Odboru za mir.

Sigurnosne snage Kosova imaju oko 4.000 pripadnika i nalaze se u procesu transformacije u potpuno profesionalnu vojsku do 2028. godine.