Kosovska Skupština odobrila slanje bezbednosnih snaga u Gazu

Poslanici Skupštine Kosova u petak su odobrili predlog Vlade da se pripadnici Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) pošalju u Gazu, u okviru Međunarodnih stabilizacionih snaga.

Predlog, za koji je bila potrebna dvotrećinska većina – usvojen je sa 89 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih.

Da bi stupila na snagu, tu odluku sada mora da potpiše predsednica Kosova, u ovom slučaju vršiteljka dužnosti predsednice, Aljbulena Hadžiju (Albulena Haxhiu), koja je članica vladajuće stranke Pokret Samoopredeljenje.

Ministar odbrane Ejup Maćedonci (Maqedonci) rekao je da ta odluka dodatno jača međunarodni profil Kosova, afirmiše profesionalizam KBS i svrstava zemlju među države koje ne samo da imaju koristi od međunarodne bezbednosti, već i doprinose održavanju mira i međunarodnog poretka.

"Kroz ovo angažovanje, Kosovo dokazuje da je pouzdan i odgovoran partner, spreman da deluje zajedno sa saveznicima u podršci miru, bezbednosti, zaštiti civila i međunarodnim mandatima", rekao je Maćedonci.

Vlada Kosova je 30. marta odobrila predlog Ministarstva odbrane o slanju pripadnika KBS-a u Gazu.

Trupe KBS-a bi trebalo da deluju u okviru Međunarodnih stabilizacionih snaga, mehanizma stvorenog kao deo inicijative Odbora za mir, koju je predložio predsednik SAD Donald Tramp (Trump), u cilju postizanja mira u svetu.

Kosovo je među prvih pet zemalja – zajedno s Indonezijom, Marokom, Kazahstanom i Albanijom – koje su se obavezale da će se angažovati u ovoj misiji, s ciljem osiguranja bezbednosti i nadgledanja primirja u Pojasu Gaze.

Ipak, još nije poznato kada će tačno biti raspoređivanje trupa i koliki će biti njihov broj.

Pored ovlašćenja za raspoređivanje trupa, Skupština mora da odobri i sporazum o članstvu Kosova u Odboru za mir.

Bivša predsednica Kosova Vjosa Osmani, koja je bila među osnivačima Odbora za mir, javno je podržala tu inicijativu. Njen predsednički mandat je završen 4. aprila.

Prema izveštajima izraelskog javnog servisa KAN, očekuje se da će Međunarodne stabilizacione snage početi s raspoređivanjem u Gazi u maju, uključujući i desetine vojnika s Kosova, iako institucije u Prištini nisu zvanično potvrdile taj rok.

Ministar odbrane Kosova ranije je rekao izjavio da je početni plan da se pošalje više od 20 vojnika specijalizovanih za različite oblasti, uključujući jedinice za uklanjanje eksplozivnih ubojnih sredstava (EOD), specijalne operacije, planiranje i medicinske timove.

Zvaničnici ministarstva su objavili da su u stalnoj koordinaciji sa strukturama Međunarodnih stabilizacionih snaga, kao i da je imenovan oficir za vezu radi pripreme raspoređivanja.

Očekuje se da će Međunarodne stabilizacione snage biti zadužene za stabilizaciju bezbednosne situacije u Gazi, posle rata koji je počeo u oktobru 2023. kada je Hamas – kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom – napao Izrael, ubivši više od 1.200 ljudi i uzevši taoce.

U potonjim izraelskim napadima na Gazu ubijene su desetine hiljada ljudi, uz humanitarnu krizu i veliku materijalnu štetu.

Plan za stvaranje ovih snaga deo je šireg paketa za postizanje mira, koji su prihvatile strane u sukobu.

Ovo nije prvi put da se pripadnici KBS šalju u inostranstvu – 2021. su učestvovale u misiji u Kuvajtu u saradnji s američkim snagama, dok su 2022. učestvovale na Foklandskim ostrvima, u saradnji s Velikom Britanijom.

KBS su trenutno u procesu transformacije u vojsku i očekuje se da proces bude završen do 2028.