Srbi ne vide budućnost na Kosovu

Za Srbe na Kosovu, već deset godina od proglašenja kosovske nezavisnosti, život se nije značajnije promenio a, posmatrajući aktuelnu situaciju, ni u narednih deset godina neće se promeniti nabolje, ocenjuju sagovornici Radio Slobodna Evropa (RSE).

Kako navode, Srbi i dalje odlaze, Srbija je sve manje prisutna i gasi svoje institucije dok se vlast na Kosovu ne menja. Istovremeno, na političkoj sceni su oni koji su vodili rat, ističu. Sve to, prema njihovim rečima, ne uliva nadu da može biti bolje za Srbe na Kosovu.

Predsednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da se za Srbe u dobroj meri ništa značajnije nije desilo. To se najviše ogleda u desetinama hiljada zahteva Srba za povraćaj imovine koja se, nažalost, ne vraća.

"Imamo prepade, hapšenja Srba koji dolaze da obiđu svoju imovinu, zatim lažne optužbe. To definitvno govori da ih se treba uplašiti da ne bi došlo do povraćaja njihove imovine na koju imaju prava i to upravo lažnim svedocima i lažnim procesima. Srbi se udaljavaju od prava na ono što im međunarodno pravo donosi", ističe Trajković.

Rada Trajković navodi da traju napadi na povratnička naselja i da je povratak nikada gori dok je proces iseljavanja Srba i dalje realnost.

Srbija briselskim sporazumom sve snažnije povlači svoje institucije sa prostora Kosova, kaže ona.

"To je ono što je najveća panika za nas, srpska država odlazi, Kosovo Srbe ne prihvata i ne prepoznaje kao svoje građane, kao ravnopravne stanovnike ovog prostora. U tom procesu, nažalost, nestanak Srba gotovo dnevno je vidljiv", reči su predsednice Evropskog pokreta Srba sa Kosova.

Ukazuje da se situacija neće promeniti ni za deset godina ako jedna vlast bude i dalje vladala. Ne vidi ni mogućnosti bilo kakvog oporavka ili poboljšanja statusa Srba.

"Ukoliko ne proradi Specijalni sud i ne odstrani se politička elita koja sprovodi taj projekat, bojim se da će perspektiva naša biti zaista loša. Svakako da postoje Albanci koji prihvataju Srbe kao svoje komšije i koji su spremni da rade na projektu koji su na dobrobit svih stanovnika Kosova i Metohije", navodi Trajković.

Dugogodišnji političar i dobar poznavalac kosovskih prilika Momčilo Trajković kaže da se nakon deset godina nije promenilo ništa nabolje, a da su Srbi izgubili perspektivu i ne veruju u budućnost njihovog života na Kosovu.

"Za to su, pre svega, krivi državni organi Republike Kosovo koji nisu ništa učinili da bi ubedili kosovske Srbe da je država Kosovo i njihova država i da je tu perspektiva. Vrlo ih je teško ubediti jer je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost ne poštujući mišljenje, niti pitajući druge koji žive na Kosovu i Metohiji. Zato smatram da je čitava situacija, u kojoj su se našli kosovski Srbi, nešto što im ruši budućnost", ocenjuje Momčilo Trajković.

Analitičar Trajković kaže da sporazum iz Brisela, koji je bio neka nada i šansa da se nešto popravi, je jednostrano sproveden i samim tim nije ulio nadu u perspektivu ostanka.

"Stav Srbije da integriše sever Kosova u kosovske institucije i bez kompenzacije je razočarao kosovske Srbe kada je u pitanju državna politika Srbije prema Kosovu. Sve u svemu, uz ekonomsku situaciju u kojoj se našao narod, uz neviđeni mito i korupciju koja se ovde dešava, potvrdio je tu besperspektivnost, pogotovo što kosovski Srbi ne priznaju tu državu. Oni su na nju pristali. Ono što je takozvani uspeh te politike jeste da su naterali Srbe da pristanu na tu politiku, ali nikako da je i priznaju", kaže Momčilo Trajković.

Trajković kaže da je takva situacija neizdrživa i ne očekuje da će se u budućnosti stvari popraviti, pogotovo što nema naznake da će se nešto desiti.

"U nezavisnu državu Kosovo ne veruju ni sami Albanci što pojačava poziciju Srba da ni oni ne veruju u nekakav boljitak na Kosovu i Metohiji", kaže Trajković.

Momčilo Trajković je mišljenja da se ništa neće promeniti ni za deset godina, jer ne postoji sistem koji to garantuje. Ipak, navodi da to zavisi i od albanske političke scene, jer oni koji su vodili rat, sprovode politiku, i da li će doći do eliminisanja ratničke opcije, koja je kriva i odgovorna, zavisi da li će doći do nekog pomaka.

"Za sada ne vidim da tu se nešto može ozbiljnije desiti. Ukoliko Srbija i dalje kao država nastavi da napušta Kosovo, povlači svoje institucije, ne definiše se ZSO (Zajednica srpskih opština) koja bi trebalo da bude poluga za učestvovanje Srbije, pre svega, u ekonomskom jačanju Srba... Ako se sve to ne desi – ne vidim da će za deset godina biti nešto bolje", ističe Momčilo Trajković.

Analitičar bezbednosti iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić smatra da se nakon deset godina, otkako je Kosovo proglasilo nezavisnost, na međunarodnom planu za Srbe malo šta promenilo, gledajući kroz briselski sporazum.

Smatra da integracija koja je do sada urađena ima mnogo manjkavosti.

Petronić navodi i brojne probleme nepoštovanja ljudskih prava, neprocesuiranih krivična dela, kao i tihi odlazak Srba, ali i Albanaca, kao i drugih zajednica, te da je to trebalo biti sprečeno.

"Sve to, obične ljude u srpskoj zajednici tišti i opterećuje u smislu da ne vide nikakav tračak nade u boljitak da bi ostali ovde na Kosovu i Metohiji da žive", dodaje Veroljub Petronić.

Petronić smatra da posle ubistva Olivera Ivanovića nema perspektive i da su ljudi kroz slučaj koji se desio shvatili da nisu zaštićeni u budućnosti, ni oni ni njihova deca, da sistem ne funkcioniše u pravnom i bezbednosnom smislu te da nemaju nikakvu garanciju da će biti bolje.

Drugim rečima, ističe analitičar Petronić, dobar deo policije, činjenjem ili nečinjenjem, odnosno onim elementom koruptivnosti u sebi, ne daje neke velike efekte.