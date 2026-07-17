Hovenier za RSE: Kosovo rizikuje da izgubi povjerenje Washingtona ako ne djeluje

Kosovo ne može ići naprijed sa svojim ključnim prioritetima bez stabilnih institucija, kaže bivši američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa, on upozorava da politički zastoj šteti poziciji Kosova u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom i drugim partnerima.

Hovenier kaže da je suspenzija Strateškog dijaloga s Washingtonom već konkretna posljedica za Kosovo.

Prema njegovim riječima, Priština mora brže djelovati po pitanjima energije i srpske zajednice, ako želi obnoviti odnos s administracijom predsjednika Donalda Trumpa.

Naglašava da pažnja Washingtona "nije beskonačna".

"Zato mislim da je važno iskoristiti prilike koje se nude i ne trošiti previše vremena na razmišljanje ili promišljanje, već, naprotiv, pokušati pronaći zajednička područja saradnje i napretka", kaže Hovenier.

RSE: Ambasadoru Hovenier, Kosovo se ponovo suočava s poteškoćama u uspostavljanju funkcionalnih institucija. Ko snosi najveću odgovornost za trenutni zastoj?

Jeffrey Hovenier: Teško mi je reći ko snosi najveću odgovornost za trenutni zastoj. Ono što bih naglasio jeste koliko je ovaj zastoj štetan za građane Kosova.

Kosovo ne može ići naprijed sa svojim najvažnijim strateškim prioritetima sve dok njime upravlja tehnička vlada ili se suočava s prijetnjom novih izbora.

Zato mislim da postoji velika odgovornost za trenutnu situaciju.

Da sam i dalje ambasador SAD-a na Kosovu, učinio bih sve da ohrabrim sve političke lidere, bilo iz Pokreta Samoopredjeljenje, PDK-a, LDK-a, AAK-a ili drugih stranaka, da pronađu izlaz, za dobrobit zemlje i njenih građana.

Oni moraju formirati novu vladu, izabrati predsjednika i ponuditi Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji i drugim partnerima pouzdanog i legitimnog sagovornika.

RSE: Kažete li da je potrebna međunarodna intervencija?

Jeffrey Hovenier: Nadam se da nije. Kosovo je konsolidovana demokratija. Prošlo je mnogo godina od proglašenja nezavisnosti, ali ovo je test za političku klasu: može li ostaviti po strani uske stranačke interese i djelovati u korist građana Kosova? Ja vjerujem da može.

I dalje veoma dobro poznajem političare na Kosovu i vjerujem da su sposobni to učiniti. Sada je važno da to i urade.

"Odgovornost treba podijeliti"

RSE: Kako ocjenjujete odbijanje ili oklijevanje nekih opozicionih stranaka da postanu dio buduće Vlade? Da li i one snose odgovornost za krizu ili glavna odgovornost ostaje na pobjedničkoj stranci?

Jeffrey Hovenier: Ne znam da li želim ulaziti u to ko, po mom mišljenju, snosi najveću odgovornost, jer mislim da odgovornost treba podijeliti. Ali, ono što želim ponovo naglasiti jeste da Kosovo, u ovom trenutku, plaća cijenu koju ne bi nužno moralo plaćati.

Svi građani zemlje bili bi u boljoj poziciji kada bi političari ostavili po strani neke od svojih unutrašnjih razlika i pronašli zajednički put naprijed, za dobrobit zemlje.

RSE: Znamo da je Kosovo održalo tri izbora u godinu i po dana. Mislite li da je problem sada postao strukturalan ili bi novi izbori nešto riješili ukoliko bi bili održani?

Jeffrey Hovenier: Uvijek je teško unaprijed predvidjeti izbore, ali, kao što ste i vi rekli, održana su tri izborna ciklusa i ovaj proces nemogućnosti formiranja stabilne vlade ili izbora predsjednika se nastavlja.

To negativno utiče na sposobnost Kosova da unaprijedi svoje strateške ciljeve, kao što su repozicioniranje i poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, napredovanje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, članstvo u Vijeću Evrope, zastupanje svojih interesa u dijalogu Kosovo-Srbija i druga važna pitanja, poput razvoja ekonomije.

Zato jedino što mogu reći jeste da najvažniji partneri Kosova žele vidjeti pouzdanog i stabilnog sagovornika.

Tri izbora u roku od 18 mjeseci, prijetnja novim izborima i nemogućnost formiranja vlade ne pomažu Kosovu da ostvari ono što bi, po mom mišljenju, trebali biti njegovi najviši prioriteti za dobrobit građana Kosova.

"Odnos s Trumpovom administracijom nije na željenom nivou"

RSE: Šta mislite da bi trebali biti prioriteti Kosova?

Jeffrey Hovenier: Hajde da govorimo o nekima od njih. Nije tajna da odnos s administracijom [američkog predsjednika Donalda] Trumpa nije na željenom nivou.

Najjasniji pokazatelj toga je činjenica da će Strateški dijalog sa Srbijom početi 17. jula u Washingtonu i da će ministar vanjskih poslova [Srbije, Marko] Đurić biti tamo kako bi se sastao sa zamjenikom državnog sekretara [Christopherom] Landauom.

U međuvremenu, nije bilo nikakvog pomaka u Strateškom dijalogu između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova od njegove suspenzije u septembru prošle godine, zbog razlika u vezi s nekim političkim odlukama koje je donio tadašnji premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti. To je nešto čime se, po mom mišljenju, Kosovo mora pozabaviti.

Mislim da Kosovo želi sebe pozicionirati kao snažnog partnera Sjedinjenih Američkih Država. To sam čuo od svih političkih lidera i svi su to javno izjavili – čak i nakon što sam ja napustio Kosovo.

Ali, da biste to postigli, morate imati vladu. Morate imati vladine politike. Morate imati komunikaciju i angažman. I vjerujem da bi svi oni koji su trenutno u vladi rekli da rade te stvari.

Međutim, situacija je drugačija kada postoji prijetnja novim izborima, kada predsjednik još nije izabran ili kada vlada nastavlja djelovati u tehničkom mandatu. Za napredak su potrebne vladine politike.

Još jedan element je da je američka Vlada, ova američka administracija, Trumpova administracija, bila prilično jasna u svojoj želji da Kosovo bude uključeno u američke energetske inicijative na Zapadnom Balkanu, a posebno u neke od okvira uspostavljenih za tečni prirodni gas (LNG).

To je sada postalo političko pitanje na Kosovu. Razumijem to. Ali, govorim kao vanjski posmatrač. Više ne predstavljam Vladu Sjedinjenih Američkih Država. Ako Vlada Kosova želi izgraditi bliži odnos s trenutnom američkom administracijom, onda je, vrlo vjerovatno, u njenom interesu da pronađe način da odgovori na neke od zahtjeva i razgovora koji dolaze iz Washingtona.

Strateški dijalog je jedan od načina da se to učini, ali nije jedini. Međutim, i za to morate imati funkcionalnu vladu, kako bi mogla imati energetske politike i donositi konačne odluke. To je jedna grupa prioriteta.

Sada hajde da govorimo o evropskom prioritetu. Vjerujem da se svi slažemo da je budućnost Kosova u Evropi. Svi očekujemo da Kosovo jednog dana postane članica Evropske unije i sada je već došlo vrijeme da taj proces krene naprijed.

Ali, kako to možete učiniti s Evropskom unijom kada nemate konsolidovanu vladu i nastavljate funkcionisati s institucijama u tehničkom mandatu? To je veoma teško. Kako možete kreirati vladine politike da odgovorite na zahtjeve EU ako nemate punopravnu vladu? Kako možete odgovoriti na oblasti koje Evropska unija identifikuje kao prioritetne u svojim godišnjim izvještajima o napretku?

To su prioriteti o kojima govorim. I, na kraju, tu je dijalog Kosovo-Srbija. U dobru ili u zlu, on neće nestati. Evropska unija olakšava dijalog, ali on ostaje mehanizam za postizanje neke vrste uzajamnog priznanja.

Vjerujem da se svi slažemo da je budućnost Kosova u Evropi

Sjedinjene Američke Države, pod Bidenovom administracijom i svim prethodnim administracijama, vjerovale su da ovaj proces treba završiti međusobnim priznanjem. Ali, kako se može napredovati u ovom procesu i kako se može postići bolje stanje u odnosima između Kosova i Srbije, ako ne kroz ovaj dijalog?

Moj je utisak da je dijalog uz posredovanje Evropske unije uglavnom ostao zamrznut. Ne zbog nedostatka želje sa strane EU, već zbog postupaka Srbije, promjena vlada i izbora na Kosovu. Bilo je vrlo malo napretka i to, ponovo, negativno utiče na građane Kosova.

To su prioriteti, ali postoji još jedan: rast i ekonomski razvoj. Bilo da govorimo o energiji, radnim mjestima ili investicijama, sve je lakše kada imate konsolidovanu vladu za koju ljudi znaju da će ostati neko vrijeme. Vladu s jasnim politikama koje privlače investicije, koje zemlju čine privlačnom investitorima i koje pružaju sigurnost onima koji žele investirati ili otvarati radna mjesta na Kosovu.

Jer, oni se moraju osjećati sigurnima u stabilnost zemlje. Na kraju krajeva, Kosovo je konsolidovana demokratija.

Sada ne govorimo o situaciji poput one iz devedesetih godina. Ni o čemu sličnom tome. Ali poslovni ljudi ne vole neizvjesnost.

Dovoljno je pogledati izjave Američke privredne komore na Kosovu i ono što ona traži: predvidljivost, transparentnost i načine da se pomogne u privlačenju investicija i unapređenju ekonomskog rasta.

Zato mislim da su ovo stvarni prioriteti za bilo koju vladu koja proizađe iz ovog procesa i nadam se da će ona biti u stanju da ih riješi što je prije moguće.

RSE: U nedavnom intervjuu rekli ste da je ugled Kosova u Washingtonu pretrpio "težak udarac". S kakvim se konkretnim posljedicama Kosovo može suočiti ako se taj ugled uskoro ne obnovi?

Jeffrey Hovenier: Kao što sam rekao, ove sedmice počinje Strateški dijalog sa Srbijom, dok trenutno ne postoji takav dijalog s Kosovom.

To je za mene žalosno, a ujedno predstavlja i netačan prikaz stvarnosti u regionu.

Kosovo treba biti za stolom sa Sjedinjenim Američkim Državama jednako kao i Srbija, a mi bismo s Kosovom imali drugačiju agendu od one koju ćemo imati sa Srbijom.

Sa Srbijom ćemo razgovarati o ruskim investicijama i ruskoj energiji. Nadam se da ćemo razgovarati i o nekim elementima demokratije i ljudskih prava. Nadam se da ćemo malo razgovarati i o Kosovu i izrečenim prijetnjama, uključujući one koje je nedavno izrekla jedna ministrica, a koje su u potpunoj suprotnosti s načinom na koji bi demokratske i moderne vlade 21. stoljeća trebale govoriti o svojim susjedima.

S Kosovom bi se naš razgovor trebao usredsrediti upravo na prioritete. Kako da konsolidujemo demokratska dostignuća? Kako da unaprijedimo ekonomski rast i razvoj kako bi Kosovo nastavilo biti izvor stabilnosti u regionu? Kako da radimo zajedno?

Ali, naravno, s Trumpovom administracijom postojao bi i razgovor transakcijskog karaktera, koji bi uključivao LNG i druga pitanja iz oblasti energije.

Zato je činjenica da se ovaj razgovor ne odvija na ovako strukturiran način kroz Strateški dijalog već posljedica za Kosovo.

Također bih rekao da trenutno imate dobre ljude koji obavljaju dužnost ministara, ali je drugačije kada imate punu vladu.

Naprimjer, ministru ekonomije je lakše biti u kontaktu sa svojim američkim kolegama kada oni znaju da će ta osoba ostati ministar još nekoliko godina. Isto važi i za ministra vanjskih poslova i druge.

To su posljedice o kojima govorim.

Mislim da nije tajna da su se neki ljudi unutar Trumpove administracije osjetili izazvanima nekim od odluka koje je povremeno donosio premijer u tehničkom mandatu Kurti. Zbog toga je Strateški dijalog suspendovan.

Ali on ima veliku priliku da promijeni poziciju ovog odnosa i krene naprijed u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Dvije stvari za Kosovo

RSE: Dakle, na osnovu vašeg iskustva, koje konkretne korake Kosovo treba poduzeti kako bi započeo Strateški dijalog? Koje standarde Washington treba vidjeti?

Jeffrey Hovenier: Ne mogu govoriti u ime Trumpove administracije, niti bih to želio. Nisam dio njihovih razgovora, tako da mogu samo nagađati.

Vjerujem da bi oni željeli vidjeti možda dvije stvari.

Prvo, željeli bi vidjeti odgovor na svoju želju da Kosovo bude uključeno u širu regionalnu energetsku infrastrukturu, a posebno u projekte povezane s LNG-om.

Vjerujem da je Trumpova administracija jasno stavila do znanja da je to njen prioritet, pa mislim da bi, ako pokušavate izgraditi blizak odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, bilo mudro pozitivno odgovoriti na to.

Druga stvar koju bih rekao jeste da ovo nije samo pitanje Trumpove administracije. To je pitanje koje je postojalo i u drugim američkim administracijama u kojima sam radio.

Mislim da smo povremeno imali različita gledišta s nekim predstavnicima sadašnje Vlade Kosova, kao i s Kurtijevom vladom u prošlosti, u vezi s najboljim načinom rješavanja veoma osjetljivih pitanja nevećinskih zajednica, posebno srpske zajednice na Kosovu, kao i veoma teškog pitanja osiguravanja da Srbija ne ostvaruje suverenitet izvan svojih granica.

Kosovo je suverena država i treba biti odgovorno za upravljanje svojom suverenom državom unutar vlastitih granica. Ali istovremeno mora biti osjetljivo na zabrinutost srpske zajednice na Kosovu i pronaći načine da Srbija ostvaruje pravo koje joj daje Ahtisaarijev plan da podržava tu zajednicu, bez narušavanja suvereniteta Kosova.

To su veoma, veoma teška pitanja. To su veoma, veoma osjetljiva pitanja. Ali mislim da je upravo tu prekinut Strateški dijalog, odnosno, preciznije, da je na tome bila zasnovana odluka koju je američka Vlada donijela prošle jeseni. Ona se posebno odnosila na postupke koje su kosovske vlasti poduzele u vezi s tim osjetljivim pitanjima bez, iz američke perspektive, dovoljnih konsultacija ili pokušaja da se pronađu načini za napredak koji bi bili manje zabrinjavajući za etničku srpsku zajednicu.

Zato mislim da će Kosovo također morati pronaći načine da pokaže Washingtonu da Vlada Kosova razumije da je ovo važno i osjetljivo pitanje; da Kosovo neće odustati od svog suvereniteta, niti to treba učiniti, ali da će raditi sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom kako bi pronašli zajednički put naprijed u rješavanju ovih pitanja.

Mislim da su to dva glavna pitanja.

"Kosovo rizikuje da izgubi povjerenje"

RSE: Hoće li Kosovo izgubiti povjerenje ako ne uspije djelovati?

Jeffrey Hovenier: Mislim da hoće. Ponovo, ne mogu govoriti u ime ove administracije, ali prema svemu što vidim, ona je prilično transakcijska i raspon njene pažnje nije veoma velik.

Zato mislim da je važno iskoristiti prilike koje se nude i ne trošiti previše vremena na razmišljanje ili promišljanje, već, naprotiv, pokušati pronaći zajednička područja saradnje i napretka.

RSE: Razgovarali smo o projektima LNG-a. Mislite li da Kosovo rizikuje da izgubi ovu stratešku energetsku priliku sa Sjedinjenim Američkim Državama?

Jeffrey Hovenier: Teško mi je to reći i nisam stručnjak za ova pitanja. Stručnjaci koji se njima bave vide da Trumpova administracija donosi promjene u energetsku infrastrukturu Zapadnog Balkana.

Samo bih ukazao na to da su, koliko ja razumijem, svi susjedi Kosova već dio sporazumijevanja sa Sjedinjenim Američkim Državama koje uključuje američki LNG kao element energetske infrastrukture regiona.

Zato je teško razumjeti zašto bi Kosovo bilo toliko drugačiji slučaj da to za njega ne bi imalo smisla, ako ima smisla za Grčku, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i druge zemlje regiona.

Ponovo, nemam stručnost u ovoj oblasti, ali također vidim političke signale, a oni su također veoma jasni iz Washingtona.

RSE: Možda je teško reći, ali zašto Kurti, po vašem mišljenju, oklijeva?

Jeffrey Hovenier: Veoma poštujem premijera Kurtija. Međutim, tokom godina u kojima sam radio s njim naučio sam da nikada ne pokušavam objasniti odluke koje donosi, jer on razmišlja na svoj način, veoma jedinstveno i veoma duboko. Zato mislim da bi bilo bolje to pitanje postaviti njemu.

Moj savjet njemu, da sam još tamo, bio bi: završi svoj proces razmišljanja i vrati se s idejama, jer pažnja Washingtona nije beskonačna i oni čekaju pozitivan odgovor.

Mislim da bi bilo u vašem interesu da pronađete način za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama po ovom pitanju, barem s Trumpovom administracijom.