State Department za RSE: Strateški dijalog s Kosovom kada budu ispunjeni uslovi i obaveze prema srpskoj manjini

Sjedinjene Države saopćile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje Strateškog dijaloga s Kosovom, naglašavajući da oni uključuju i ispunjavanje obaveza Prištine prema srpskoj manjini.

U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol američkog State Departmenta podsjetio je da je Strateški dijalog suspendovan u septembru 2025. godine, "na neodređeni period", zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke Vlade Kosova.

"Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa Sjedinjenih Država i naroda Kosova. Radujemo se uključivanju u Strateški dijalog s Kosovom kada budu stvoreni odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova prema kosovskim Srbima", navodi se u odgovoru.

State Department nije dao rok kada bi Strateški dijalog mogao početi niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od kosovskih vlasti.

Odgovor dolazi na dan kada Washington pokreće prvu rundu Strateškog dijaloga sa Srbijom, procesa usmjerenog na produbljivanje bilateralne saradnje u oblastima poput sigurnosti, ekonomije i vanjske politike.

"Kroz ovaj dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radit će na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširenje veza u oblastima poslovanja i obrazovanja te izgradnju prosperitetnije budućnosti", rekao je portparol State Departmenta za Radio Slobodna Evropa.

Kada i zašto je Strateški dijalog s Kosovom suspendovan?

Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini objavila je 12. septembra 2025. godine da su Sjedinjene Države suspendovale Strateški dijalog s Kosovom na neodređeni period.

Ambasada je tada saopćila da je odluka donesena zbog "zabrinutosti u vezi s postupcima aktuelne Vlade", za koje je navela da su "povećali tenzije i nestabilnost" te ograničili sposobnost Sjedinjenih Država da produktivno sarađuju s Kosovom na zajedničkim prioritetima.

Odluka je uslijedila nakon što su kosovske vlasti poduzele mjere protiv srpskih institucija koje djeluju na Kosovu.

Također su javno kritikovale Ustavni sud zemlje zbog odluke koja se odnosila na mandate zastupnika.

Washington je ove događaje opisao kao faktore koji su povećali političke tenzije i otežali saradnju, dok je tadašnja tehnička vlada saopćila da su njihove mjere bile "zakonite i ustavne".

Šta se očekuje od Kosova u vezi sa srpskom manjinom?

Sjedinjene Države i Evropska unija godinama pozivaju Kosovo da provede sporazume postignute u dijalogu sa Srbijom koji se vodi uz posredovanje Evropske unije.

To prije svega uključuje uspostavljanje Zajednice opština sa srpskom većinom i osiguravanje određenog nivoa samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu s Osnovnim sporazumom iz 2023. godine i Ohridskim aneksom.

Zapad također zahtijeva da Kosovo riješi sporove sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zaštiti vjerske slobode i izbjegava jednostrane poteze na sjeveru zemlje, koji su, prema Washingtonu, povećali tenzije sa srpskom zajednicom.

Kosovo tvrdi da provođenje obaveza iz dijaloga mora biti uzajamno, dok su njihove mjere na sjeveru, od uklanjanja srpskog dinara iz upotrebe do zatvaranja većine paralelnih srpskih institucija, bile usmjerene na proširenje vladavine prava.