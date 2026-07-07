Kosovski ombudsman pokreće istragu o navodima o lošem postupanju prema pritvorenim na Gazimestanu

Kancelarija Zaštitnika građana na Kosovu saopštila je u utorak da je po službenoj dužnosti pokrenula istragu povodom navoda o lošem postupanju policajca prema pritvorenima tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu kod Prištine.

Na Gazimestanu je 28. juna privedeno 37 osoba, od kojih je 36 procesuirano pred sudom. Osnovni sud u Prištini im je izrekao meru proterivanja i zabranu ulaska na Kosovo u trajanju od tri godine, kao i novčane kazne.

Posle njihovog privođenja u javnosti su se pojavili navodi da su bili izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju od strane nekoliko policajaca, koji su ih, prema tim navodima, šamarali, tukli, vređali i ponižavali, i primoravali da skandiraju "Kosovo Republika".

Zaštitnik građana Kosova je saopštio da je istraga pokrenuta posle primljenih pritužbi i informacija koje su dostavile različite nevladine organizacije.

"Institucija Zaštitnika građana je otvorila istragu povodom objavljenih tvrdnji i pritužbi primljenih od pojedinih građana, koje je uhapsila Policija Kosova, da su bili izloženi fizičkom i psihičkom nasilju tokom transporta do policijske stanice, kao i da su im povređena i druga prava garantovana Ustavom i važećim zakonima", navodi se u saopštenju.

Prema navodima te instituciji, cilj istrage je da se utvrde činjenice o tom događaju i proceni da li su tokom postupanja prema privedenima poštovani ustavni, zakonski i međunarodni standardi za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Ta institucija je navela da se prema svakoj privedenoj osobi mora postupati s dostojanstvom i da ona ne sme biti izložena fizičkom zlostavljanju, nečovečnom ili ponižavajućem kažnjavanju.

"U okviru istrage, institucija Zaštitnika građana će preduzeti sve neophodne radnje, uključujući prikupljanje informacija i relevantne dokumentacije od nadležnih organa, u skladu s ustavnim i zakonskim mandatom institucije", navodi se u saopštenju i dodaje da će se na kraju istrage obavestiti javnost o nalazima i preporukama.

U međuvremenu, Inspektorat Policije Kosova je pre nekoliko dana naveo za RSE da će istražiti navode da su policajci psihički i fizički zlostavljali privedene tokom obeležavanja. Istraga će, prema Inspektoratu, biti pokrenuta po službenoj dužnosti.

Povodom hapšenja na Gazimestanu, zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić obratio se kosovskom ombudsmanu Naimu Ćeljaju (Qelaj) sa zahtevom da u okviru svoje nadležnosti, hitno istraži sve okolnosti privođenja većeg broja građana srpske nacionalnosti posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.

Srbi s Kosova, iz Srbije i zemalja regiona tradicionalno se okupljaju svakog 28. juna na Gazimestanu kako bi obeležili godišnjicu bitke protiv Osmanskog carstva 1389.

Gazimestan na Kosovu je poznati i po govoru koji je 1989. tamo održao tadašnji lider Srbije Slobodan Milošević. Taj govor se često navodi kao uvod u oružane sukobe koji su usledili posle raspada bivše Jugoslavije.