Deportacija, trogodišnja zabrana ulaska na Kosovo i novčane kazne za privedene na Gazimestanu

Osnovni sud u Prištini odredio je meru deportacije i zabranu ulaska na Kosovo na tri godine, uz novčane kazne za privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana 28. juna, kojima se na teret stavljalo "izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira".

Mera deportacije i zabrana ulaska na Kosovo odnosi se na strane državljane koji nemaju kosovska dokumenta.

Policija Kosova je, inače, privela 37 osoba, ali je pred sudom procesuirano njih 36, uglavnom iz Srbije i zemalja regiona, kojima su oduzeta lična dokumenta do izricanja presude. Sudija u predmetu Naime Krasnići (Krasniqi) navela je da im dokumenta neće biti vraćena dok ne uplate novčanu kaznu u iznosu od 700 evra.

Ona je odluku suda da ih proglasi krivim obrazložila time da su okrivljeni uzvikivali "Kosovo je Srbija" uz podignuta tri prsta, što se, kako je rekla, smatra nacionalističkim porukama. Napomenula je da je Policija Kosova uoči početka obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu okupljene upozoravala da je zabranjeno isticanje bilo kakvih simbola koji podstiču "međuetničku, versku ili političku mržnju".

Srbi sa Kosova, iz Srbije i zemalja regiona tradicionalno se svakog 28. juna okupljaju na Gazimestanu kako bi obeležili Vidovdan, koji je i verski praznik, u znak sećanja na Kosovsku bitku protiv Osmanskog carstva iz 1389. godine.

U međuvremenu su se u javnosti pojavile tvrdnje da su privedeni tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu bili navodno "psihički i fizički" maltretirani od strane policajaca.

Radio Slobodna Evropa nije uspeo nezavisno da potvrdi ove tvrdnje, a iz Inspektorata policije Kosova su rekli da će ih proveriti po službenoj dužnosti, iako nisu dobili nijednu prijavu o dešavanjima na Gazimestanu.

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo osudila je privođenja tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenjujući da je reč o "sramnom i besprizornom činu represije".

Gazimestan na Kosovu je, inače, poznat i po govoru koji je na tom mestu 1989. godine održao tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević. Taj govor se često navodi kao jedan od događaja koji su prethodili oružanim sukobima tokom raspada bivše Jugoslavije.