Tokom obeležavanja Vidovdana na Kosovu privedeno nekoliko osoba

Policija Kosova privela je nekoliko osoba nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu na oko desetak kilometara od Prištine, gde se svakog 28. juna okupljaju Srbi sa Kosova, iz Srbije i zemalja regiona u znak sećanja na bitku protiv turske vojske na Kosovu 1389. godine.

Vidovdan je i verski praznik a Srpska pravoslavna crkva tradicionalno na Gazimestanu služi parastos za poginule vojnike u onome što je poznato kao Kosovska bitka.

Povodom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu i ove godine je bio prisutan veliki broj policajaca, a na ulazu se posetiocima delilo uputstvo u kome je pisalo da se neće tolerisati "nošenje i isticanje raznih simbola, koji predstavljaju ili podstiču međuetničku, versku ili političku mržnju".

U tom uputstvu stoji i da će biti uhapšeni svi koji počine neka od ovih krivičnih dela.

Pojedini okupljeni na Gazimestanu su, pored ostalog, uzvikivali "Kosovo je Srbija" ili pevali pesme o Kosovu i Vidovdanu.

Tokom obeležavanja Vidovdana 2025. godine policija Kosova je privela 17 osoba na informativni razgovor zbog "podsticanja mržnje" i "nošenja provokativne odeće".

Inače, tokom obeležavanja Vidovdana i isticanje zastave Srbije je često predmet tenzija.

Osnovni sud u Prištini je prošle godine poništio odluku opštine Gračanica, u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo, o dozvoli za isticanje srpske zastave povodom Vidovdana uz obrazloženje da je prekoračila ovlašćenja i postupila suprotno zakonima Kosova, budući da Vidovdan nije zvanični praznik.

U međuvremenu su sredinom juna ove godine zemlje Kvinte (SAD, Velika Britanija, Nemačka, Italija i Francuska) i Kancelarija EU na Kosovu centralnim i lokalnim vlastima uputili pismo u kome se podseća da je upotreba simbola i nacionalnih zastava manjinskih zajednica pravo koje je zaštićeno Ustavom.

Član 59. Ustava Kosova svim zajednicama garantuje pravo da koriste i ističu svoja nacionalna obeležja, čuvaju i razvijaju svoju kulturu i imaju pristup obrazovanju i informacijama na svom jeziku.

Gazimestan na Kosovu poznat je i po govoru koji je na tom mestu 1989. godine održao tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević. Taj govor često se navodi kao jedan od uvoda u oružane sukobe koji su usledili tokom raspada bivše Jugoslavije.

Direktor kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije, Petar Petković, saopštio je da mu poslednje tri godine kosovske vlasti ne dozvoljavaju da prisustvuje obeležavanju Vidovdana, ali da "nikakve zabrane niti političke prepreke ne mogu umanjiti našu odlučnost da ostanemo uz svaki srpski dom i svaku srpsku porodicu koja živi na prostoru Kosova i Metohije".

Srpska lista, vodeća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštila je da je više pripadnika srpske zajednice privedeno bez "ikakvih pismenih dokumenata o razlozima hapšenja".

"O ovom činu koji doživljavamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini, obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih", navodi se u saopštenju.