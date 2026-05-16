Odbijena žalba srpske opozicije na odluku izborne komisije Kosova da joj ne potvrdi učešće na izborima

Izborni panel za žalbe i predstavke odbio je žalbu građanske inicijative "Složno pobeđujemo" na odluku Centralne izborne komisije Kosova (CIK) da je ne sertifikuje za vanredne parlamentarne izbore 7. juna.

Na listi "Složno pobeđujemo" bili su kandidati šest srpskih opozicionih političkih subjekata – Srpski narodni pokret, Kosovski savez, Novo lice, Srpska demokratija, Sever za sve i Koreni.

Izborni panel je u svojoj odluci obrazložio da je CIK utvrdio da je ovaj politički subjekat dostavio 1.087 potpisnika podrške, ali da pored 576 nije bilo broja telefona, te da njih 80 nije bilo dostupno na navedenim brojevima, dok su pojedini naveli kako se nisu lično potpisali.

CIK je potom zatražio dopunu dokumentacije ali na kraju lista "Složno pobeđujemo" ipak nije sertifikovana jer, kako je navedeno, neophodni potpisi nisu ponovo dostavljeni u traženom roku.

Na odluku Izbornog panela lista "Složno pobeđujemo" može se žaliti Vrhovnom sudu Kosova.

Vanparlamentarni političku subjekti su u obavezi da dostave najmanje 1.000 potpisa podrške kako bi učestvovali na izborima.

S druge strane, iz inicijative "Složno pobeđujemo" tvrde kako se radi o presedanu jer brojevi telefona svih potpisnika nisu bili obavezni u prethodnim izbornim procesima.

Navode i kako su predali oko 1.400 potpisa, što je više od zakonskog kriterijuma, te pitali kome smeta ujedinjena srpska opozicija.

Za učešće na predstojećim izborima 7. juna potvrđene su tri koalicije, 17 političkih partija i jedan nezavisni kandidat. Od srpskih političkih subjekata, potvrđeno je učešće na izborima Srpskoj listi i stranci Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se 7. juna, nakon što Skupština Kosova nije uspela da izabere novog predsednika u ustavnim rokovima.

Političke stranke nisu uspele da postignu konsenzus oko izbora predsednika države nakon što je Vjosi Osmani početkom aprila istekao mandat.

Ovo će biti treći parlamentarni izbori u poslednjih 18 meseci na Kosovu, nakon izbora održanih u februaru i decembru 2025. godine.