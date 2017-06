Džamija u Kačaniku za zloglasnog militanta

Autor: Arton Konushevci, priredila Amra Zejneli

Savet Islamske zajednice u Kačaniku odlučio je da iskoristi gradsku džamiju i ozvučenje na minaretu kako bi upoznao zajednicu o smrti zloglasnog militanta "Islamske države Iraka i Levanta" (IDIL) Ljavdrima Muhadžerija.

Džamija je, na zahtev njegove porodice koja živi u Kačaniku, izdala sve objave koje se tiču saučešća ovoj porodici.

Rečeno je da je Muhadžeri ubijen u vazdušnim napadima Sjedinjenih Država u Siriji, u noći između 8. i 9. juna.

Predsednik Saveta Islamske zajednice u Kačaniku Fljorim Neziraj izjavio je za RSE da je svestan onoga što je uradio i navodi da je o tome razgovarao i sa kosovskim muftijom Naimom Trnava.

"Muftiji nije bilo drago, ali mi to radimo za sve građane, i nisam računao da je to nešto loše. U pitanju je bila porodica, ne Ljavdrim. Apsolutno sam bio na usluzi porodice i ne osećam da je to greška. Nisam se pokajao zbog toga", kaže Neziraj.

Ljavdrim Muhadžeri iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj "Islamskoj državi". Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude.

Rukovodioci Islamske zajednice Kosova u Prištini nisu hteli da govore o uključenosti Saveta Islamske zajednice u Kačaniku u ovom slučaju. Iz kabineta kosovskog muftije Naima Trnave rekli su da se o tome izjasnio sam Savet.

Najgori primer vrednostima

S druge strane, poznavaoci bezbednosnih pitanja, te profesori socijologije religije, smatraju da Islamska zajednica svakako treba da se distancira od onoga što je Savet Islamske zajednice uradio u Kačaniku.

(Video: RSE u naselju porodice Kosovara iz vrha IDIL-a ubijenog u Siriji, 8. juni 2017)

Profesor Ismailj Hasani navodi da takvo ponašanje Saveta u Kačaniku ne čini dobro ni islamu, ni javnom mnjenju na Kosovu.

"Jedna takva usluga unutar Islamske zajednice Kosova je inspiracija za ljude koji možda moju imati dileme o jednom takvom pravcu. Mislim da se, barem na nivou Islamske zajednice na Kosovu, treba distancirati od tog čina, jer se nalazimo u jako osetljivom periodu. U procesu smo koji ne dopušta tako nešto. I naravno da nas nadgleda i međunarodni faktor, jer smo se izjasnili kao deo antiterorističke globalne koalicije", kazao je Hasani.

Direktor Istraživačkog centra za bezbednosne politike Burim Ramadani navodi da kada su u pitanju ličnosti koje su povezane sa terorizmom ponašanje institucija treba biti takvo da se ostali ohrabre da ne slede taj put. Ramadani veruje da je ono što je uradio savet u Kačaniku pogrešno.​

"Jasno je da Ljavdrima Muhadžerija niko ne treba da sledi, a posebno mladi. On je najgori primer kako je mladi Albanac sa Kosova uspeo da dostigne taj nivo, da ode i terorizuje nevine ljude i nevin narod u Siriji. Ponašanje Islamske zajednice u Kačaniku je u suprotnosti sa vrednostima koje Kosovo promoviše i u suprotnosti je sa porukama društva i institucija Kosova da se takvi primeri ne trebaju slediti", kaže Ramadani.

Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo je u stranim sukobima u Siriji i Iraku, na strani organizacija koje su proglašene terorističkim, kao što su IDIL i Al-Nusra.

Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćeno je oko 100.

Kosovo je zbog toga usvojilo zakon koji sankcioniše učešća u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora.