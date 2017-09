Ko nije na Srpskoj listi, pretnje i pritisci

Na Kosovu su, uoči lokalnih izbora, sve učestalije pretnje i pritisci na srpske političke predstavnike koji ne pripadaju Srpskoj listi. Kako kažu, kandidati se povlače sa lista ili kandidata za gradonačelnike uopšte nema, ljudi ostaju bez posla, a među narodom vlada strah od egzistencije. Srpska lista, pak, navodi da su u pitanju samo izmišljotine onih koji nemaju šta drugo da ponude građanima. Zvanični Beograd jedino je stao uz Srpsku listu.

Pritisci i zastrašivanja unutar srpskog političkog korpusa se i tokom ove predizborne kampanje za kosovske lokalne izbore 22. oktobra ponavljaju.

Izborna posmatračka misija Evropske unije je tako nešto utvrdila tokom kampanje za prevremene parlamentarne izbore 11. juna, navodeći u svom konačnom izveštaju da je u okviru zajednice kosovskih Srba "kampanju narušilo učestalo zastrašivanje, kao i slučajevi nasilja unutar zajednice nad kandidatima i biračima, kao i nedovoljno reagovanje policije i ostalih organa za sprovođenje zakona".

"Ovo je uključivalo i pritisak na pojedinačne kandidate da se povuku i učestale nasilne incidente u Leposaviću, konkretno usmerene na političke partije i kandidate koji osporavaju dominantnost Srpske liste", ističe se u izveštaju.

Upravo zbog tih pretnji u junu, Samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića, koja već deset godina deluje na kosovskoj političkoj sceni, na predstojećim lokalnim izborima 22. oktobra neće imati kandidata za gradonačelnika Gračanice, jer je nemoguće stati u zaštiti jednog takvog čoveka.

"Razlozi su potpuno jasni. Na prošlim parlamentarnim izborima imali smo neviđeni pritisak mi kao stranka, odnosno kandidati koji su bili na listi. Njih šest kandidata sa naše liste dobilo je otkaze samo zato što su na našoj listi. Mi ništa drugo nismo mogli da uradimo osim da prijavimo nadležnim organima. Međutim, ništa nije urađeno", kaže Petrović za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Bilo je i povlačenja kandidata sa lista.

Njih četvoro se povuklo sa liste kandidata za odbornike iz Građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića. Među njima i dr. Zoran Spasojević iz Severne Mitrovice, koji je putem saopštenja pozvao građane da glas daju Srpskoj listi.

"To nisu izbori, to nije demokratija, to je nasilje nad demokratijom. Jedino što SDP u ovoj situaciji može da uradi jeste da se javno izjašnjava o tom pitanju i da normalno pozivamo vlasti, gde god, i ove na Kosovu i one koji su u Beogradu, da reaguju u ovoj situaciji. Svestan sam da srpske vlasti ne mogu ovde da reaguju direktno, ali mogu indirektno. Ova situacija može da eskalira, može da bude još gora, ali već je dovoljno loša da će nam trebati vreme da saniramo posledice ovako neodgovornog ponašanja", kaže Ivanović za RSE.

Ivanović kaže da se lično oseća ugroženim. Naglašava da su građani koji stoje uz njega ugroženi, te da će oni u poslednjem momentu razmišljati da li će da ostanu ili napuste Kosovo.

"Ako neko ko je na vlasti ljulja temelje opstanka ovde, onda nemam šta više da mu kažem", dodaje Oliver Ivanović.

Dobar poznavalac kosovskih prilika Ranđel Nojkić kaže da je potpuno jasno ko vrši pritisak i zašto – Srpska lista, a u svemu tome postoji podrška Beograda, "što Srpska lista maksimalno koristi".

"Zna se da je na Kosovu u opticaju veliki novac, nema velike kontrole oko trošenja i normalno je da je strah od toga da će, kad dođu nove strukture, početi da istražuju i, kako to obično biva, optužuju jedni druge i podnose prijave", kaže Nojkić i naglašava da kosovski Srbi itekako zavise od Beograda i primorani su da ga slušaju.

Ranđel Nojkić tvrdi da je Srpska lista napravila dvovlašće. Drugim rečima, oni koji su u srpskim su i u kosovskim političkim institucijama.

"Ljudi su i u jednoj i u drugoj vlasti da bi upravo mogli da manipulišu i da ljudima zagorčavaju život. Prema tome, oni koji nisu u tim krugovima su izloženi pritiscima i njihova egzistencija je pod velikim znakom pitanja", pojašnjava Nojkić.

U tim krugovima nije bila Rada Trajković koja je bila jedna od prvih žrtava neslanjaga s politikom Srpske liste. Nju je 2013. godine Vlada Srbije smenila s pozicije v.d. direktora Doma zdravlja u Gračanici, onda kada je, kaže Trajković, Aleksandar Vulin postao zadužen za Kosovo.

Rada Trajković je godinama nakon rata na Kosovu bila jedna od vodećih političkih predstavnika Srba na Kosovu.

"Doživela sam da mi se oduzme pravo čak da obavljam posao lekara, da budem šikanirana na različite načine od nekih o kojima ne mogu javno da govorim, pa do profesionalnih. Imala sam informaciju da je bio zadatak da se uklonim sa političke scene Kosova i Metohije i ja sam to, uz snagu i podršku koju sam imala, sve istrpela do današnjeg dana", reči su Rade Trajković.

Trajković dodaje da je Srpskoj listi danas dozvoljeno da koristi "sva sredstva u smislu progona neistomišljenika".

"To su trenutno fizički napadi, odstranjivanje sa radnih mesta, pretnje, ucene i koriste se najčešće institucije koje, nažalost, još održavaju veze sa Beogradom kao što su zdravstvene, obrazovane, socijalne, koje vitalno drže život Srba na tom prostoru", kaže Trajković.

Simić: Izmišljotine i nebuloze

Radio Slobodna Evropa je upitao i Srpsku listu kako komentariše to što se pojedini žale da ova lista stoji iza tih pritisaka.

Poslanik Srpske liste i šef kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom Igor Simić navodi da je reč o izmišljotinama.

U pismenom odgovoru, Simić pojašnjava da se Srpska lista svakog dana bori da unapredi položaj Srba na Kosovu, što je posao koji zahteva puno rada i vremena.

"Stoga, nemam vremena da komentarišem ovakve izmišljotine i nebuloze kojim neko pokušava da se reklamira u kampanji napadajući Srpsku listu, pošto nisu u stanju da građanima za izbore ponude program, već samo mržnju, laži i obmane", napisao je Igor Simić.

U međuvremenu, države Kvinte (Francuska, Nemačka, Italija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) su pozvale sve političke partije da se založe za slobodnu i mirnu kampanju bez zastrašivanja, nasilja i pritiska.

Za lokalne izbore prijavljeno je 17 srpskih političkih subjekata, od kojih samo Srpska lista ima kandidate za gradonačelnike u svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu.