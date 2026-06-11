Direktori srpskih institucija osumnjičeni za uticaj na birače na Kosovu pušteni iz pritvora

Osnovni sud u Prištini ukinuo je jednomesečni pritvor direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija koje rade u sistemu Srbije, a koje tužilaštvo tereti za uticaj na slobodnu volju birača.

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održani su 7. juna.

"Oni će se braniti sa slobode", potvrdila je za Radio Slobodna Evropa (RSE) advokatica jednog od osumnjičenih, Jovana Filipović.

Inače, sud im je prvobitno odredio pritvor 21. maja uz obrazloženje da postoji realna opasnost da bi okrivljeni, ukoliko budu pušteni na slobodu, mogli da izbegnu krivičnu odgovornost ili ponove krivično delo.

Privođenje direktora srpskih institucija na Kosovu došlo je nakon što je lider stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić optužio Srpsku listu da vrši pritisak i ucenjuje njegove pristalice.

On je tvrdio da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz u ovim srpskim institucijama, te da se u narednom periodu očekuje da još oko 40 osoba dobije rešenje o otkazu samo na teritoriji opštine Gračanica.

Pritvor je inače bio određen Ljubiši Karadžiću, direktoru osnovne škole "Miladin Mitić"; Bobanu Petroviću, direktoru Srednje elektrotehničke škole; Milici Dimić, direktorki OŠ "Braća Aksić"; Nebojši Rašiću, direktoru Srednje mašinske škole; Bratislavu Laziću, direktoru Kliničko bolničkog centra u Gračanici; Mirjani Dimitrijević, direktorki Doma zdravlja Gračanica; Saši Mladenoviću, direktoru Doma zdravlja.

Radio Slobodna Evropa je takođe preneo svedočenja nekoliko osoba koje su rekle da su dobile otkaz jer ne podržavaju Srpsku listu već stranku Nenada Rašića. Oni su po nekoliko decenija bili zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama Srbije na Kosovu, koje uglavnom poslednjih godina kontroliše Srpska lista.

S druge strane, Srpska lista je demantovala ove optužbe i navela da se radi o "progonu i zastrašivanju".

U međuvremenu je Evropska unija u odgovoru za RSE navela da njena misija za vladavinu prava (EULEX) prati ovaj slučaj na terenu, te da očekuje "pravičan postupak tokom čitavog procesa, u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima".

Kosovske vlasti pozdravile su reakciju kosovskog tužilaštva, dok je zvanični Beograd ocenio da su privođenja bila politički motivisana.