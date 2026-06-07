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Glasačka kutija s izbora 7. juna 2026.
Glasačka kutija s izbora 7. juna 2026.
Kosovo

Uživo Izlazne ankete: Samoopredeljenje vodi, ali sa znatnim padom osvojenih glasova

  • Oko dva miliona građana Kosova imalo je pravo glasa na prevremenim parlamentarnim izborima 7. juna, koji su organizovani pošto Skupština nije uspela da izabere predsednika zemlje.
  • Na trci su učestvovale 22 partije i tri predizborne koalicije.
  • Izbori su protekli bez incidenata koji bi uticali na regularnost procesa.
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19:39

Kurti: Volja građana je u glasačkim kutijama

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti, koji je i premijer u tehničkom mandatu, rekao je da je volja građana izražena na izborima "unutar glasačkih kutija", ističući da je njena zaštita ključna za legitimitet i kredibilitet izbornog procesa.

Kurti je na Fejsbuku pozvao članove komisije i posmatrače da odgovorno obavljaju svoje dužnosti tokom procesa brojanja glasova.

"Na vama je visoka institucionalna i plemenita odgovornost", napisao je Kurti.

19:26

Parlamentarni izbori na Kosovu kroz fotografije

Pogledajte kako je prošao izborni dan na Kosovu u foto-galeriji.

19:24

Objavljeni prvi rezultati izlaznih anketa

Izlazne ankete koje je objavilo nekoliko televizijskih stanica na Kosovu pokazuju da je Pokret Samoopredeljenje (LVV) na prvom mestu, s oko 42 odsto osvojenih glasova, što je znatno manje u poređenju s više od 51 odsto koliko je osvojio na izborima 28. decembra.

Izlazne ankete su ankete koje se sprovode odmah posle glasanja, obično blizu biračkih mesta, i pružaju rani uvid u moguće rezultate.

Prema podacima koje je objavio Klan Kosova, iza Samoopredeljenja sledi Demokratska partija Kosova sa oko 21 odsto, Demokratski savez Kosova sa oko 17 odsto i Alijansa za budućnost Kosova sa oko šest odsto.

19:18

Niža izlaznost

Na biračkim mestima na Kosovu u 19 časova je istekao rok za ulazak na biračka mesta.

U 19:00 časova je zatvoren rok za ulazak na biračka mesta imaju pravo da završe proces glasanja.

Do 17 , više od 560 hiljada ljudi je iskoristilo svoje pravo glasa – oko 200 hiljada manje u poređenju sa izborima 28. decembra, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.

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