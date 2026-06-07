Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti, koji je i premijer u tehničkom mandatu, rekao je da je volja građana izražena na izborima "unutar glasačkih kutija", ističući da je njena zaštita ključna za legitimitet i kredibilitet izbornog procesa.

Kurti je na Fejsbuku pozvao članove komisije i posmatrače da odgovorno obavljaju svoje dužnosti tokom procesa brojanja glasova.

"Na vama je visoka institucionalna i plemenita odgovornost", napisao je Kurti.