Kurti: Volja građana je u glasačkim kutijama
Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti, koji je i premijer u tehničkom mandatu, rekao je da je volja građana izražena na izborima "unutar glasačkih kutija", ističući da je njena zaštita ključna za legitimitet i kredibilitet izbornog procesa.
Kurti je na Fejsbuku pozvao članove komisije i posmatrače da odgovorno obavljaju svoje dužnosti tokom procesa brojanja glasova.
"Na vama je visoka institucionalna i plemenita odgovornost", napisao je Kurti.
Parlamentarni izbori na Kosovu kroz fotografije
Pogledajte kako je prošao izborni dan na Kosovu u foto-galeriji.
Objavljeni prvi rezultati izlaznih anketa
Izlazne ankete koje je objavilo nekoliko televizijskih stanica na Kosovu pokazuju da je Pokret Samoopredeljenje (LVV) na prvom mestu, s oko 42 odsto osvojenih glasova, što je znatno manje u poređenju s više od 51 odsto koliko je osvojio na izborima 28. decembra.
Izlazne ankete su ankete koje se sprovode odmah posle glasanja, obično blizu biračkih mesta, i pružaju rani uvid u moguće rezultate.
Prema podacima koje je objavio Klan Kosova, iza Samoopredeljenja sledi Demokratska partija Kosova sa oko 21 odsto, Demokratski savez Kosova sa oko 17 odsto i Alijansa za budućnost Kosova sa oko šest odsto.
Niža izlaznost
Na biračkim mestima na Kosovu u 19 časova je istekao rok za ulazak na biračka mesta.
U 19:00 časova je zatvoren rok za ulazak na biračka mesta imaju pravo da završe proces glasanja.
Do 17 , više od 560 hiljada ljudi je iskoristilo svoje pravo glasa – oko 200 hiljada manje u poređenju sa izborima 28. decembra, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.