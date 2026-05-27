Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Američki kongresmeni u poseti Kosovu

Kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanjam na sastanku s vršiteljkom dužnosti predsednice Kosova Aljbuljenom Hadžiju, , 27. maj 2026.
Kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanjam na sastanku s vršiteljkom dužnosti predsednice Kosova Aljbuljenom Hadžiju, , 27. maj 2026.

Delegacija Predstavničkog doma američkog Kongresa sastala se u sredu u okviru posete Kosova s vršiteljkom dužnosti predsednice Aljbuljenom Hadžiju (Albulena Haxhiu)

Predviđeno je i da se kongresmeni Kit Self (Keith) iz redova republikanaca i Suhas Subramanjam (Subramanyam) iz Demokratske partije sastanu i s premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem(Albin) .

Kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanjam na putu ka Vladi Kosova na sastanak s premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem.
Kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanjam na putu ka Vladi Kosova na sastanak s premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem.

Oni su došli na Kosovo pošto su u utorak posetili Preševsku dolinu gde su se sastali s albanskim zvaničnicima na jugu Srbije.

Self je rekao da se, nakon što je saznao o stvarnim problemima između Albanaca i Srbije, poseta Kosovu realizuje kako bi se "upoznali s tamošnjom srpskom manjinom".

"Dakle, posećujemo obe zemlje kako bismo razumeli kako se postupa prema manjinama i koja su njihova prava", rekao je Self novinarima u Preševskoj dolini.

Kurti je pre nedelju dana saopštio da je održao virtuelni sastanak s grupom kongresmena, među kojima je bio Self.

"Bilateralna odbrambena saradnja između Kosova i Sjedinjenih Država jača je nego ikad. To je, pre svega, zasluga ogromne dvostranačke podrške koju Kosovo uživa u Kongresu SAD", naveo je Kurti na X posle razgovora.

Kongresmeni dolaze na Kosovo nakon što je u aprilu Self, zajedno s kongresmenima Ričijem Toresom (Ritchie Torres) i Majkom Lolerom (Mike Lawler), predložio rezoluciju koja ima za cilj da pogura Kosovo na putu ka NATO-u.

U rezoluciji, koja uživa dvostranačku podršku u SAD, navodi se da "demokratsko upravljanje Kosovom, civilni nadzor nad bezbednosnim snagama i multietnička koegzistencija predstavljaju ubedljiv argument za članstvo u NATO-u".

Kosovo teži članstvu u zapadnom vojnom savezu, ali još nije podnelo zvaničnu prijavu za članstvo, pošto se to što ga nisu priznale četiri zemlje NATO-a (Grčka, Rumunija, Slovačka i Španija) smatra preprekom za članstvo u savezu.

Zemlja je trenutno u procesu transformacije Bezbednosnih snaga Kosova u vojsku, što bi trebalo da traje do 2028. godine.

Prijem u NATO zahteva jednoglasnu podršku, zbog čega rezolucija koju su predstavili kongresmeni traži od Vašingtona da podstakne četiri zemlje članice da priznaju državu Kosovo.

Pratite nas na Telegramu

Pre dolaska na Kosovo, kongresmeni Self i Subramanjam su bili u Beogradu gde su stili iz Sarajeva.

Povezani sadržaji
XS
SM
MD
LG