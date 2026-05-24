Republikanski kongresmeni u Sarajevu sa predstavnicima državne vlasti i OHR-a

"Stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji", objavljeno je u postu Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini (BiH) povodom susreta koje su dva republikanska kongresmena imali sa predstavnicima Predsedništva BiH u Sarajevu.

Kongresmeni Kit Self (Kith Self) i Suhas Subramaniam (Suhas Subramanyam) sastali su se sa domaćinima kako bi razgovarali o "načinima jačanja bilateralnog partnerstva i podrške stabilnosti na Zapadnom Balkanu".

Podvlači se da su SAD posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu, te teritorijalnom integritetu BiH.

U poruci koja je iz kancelarije međunarodnog Visokog predstavnika (OHR) u BiH objavljena povodom posete kongresmena, takođe se podvlači značaj američke posvećenosti Dejtonskom sporazumu.

Kongresmeni su se sastali sa Luisom Kriškokom (Louis Crishock) prvim zamenikom visokog predstavnika, "kako bi razgovarali o političkoj situaciji u BiH".

Kristijan Šmit (Christian Schmidt) aktuelni visoki predstavnik najavio je da će se do kraja juna iz ličnih razloga povući sa tog mesta. Odluka o njegovom nasledniku se očekuje.

Šmitovo povlačenje State depatment je opisao kao "odluku u pravom trenutku", navodeći da "međunarodna zajednica zajedno radi na okretanju nove stranice i deeskalaciji tenzija u BiH".

Kongresmeni su se u Sarajevu sastali i sa dvojicom poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iz entiteta Republika Srpska (RS): Darkom Babaljem, iz opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) i Branislavom Borenovićem iz opozicione Partije demokratskog progresa.

Kako je navedno u postu koji je tim povodomobjavila Ambasada SAD u Sarajevu susret je održan "kako bi čuli njihove stavove o demokratskom razvoju BiH".

"Politički dijalog neophodan je za ekonomski razvoj i otvorit će mogućnosti bilateralne trgovine koje donose korist objema našim zemljama", dodaje se.

Poseta je usledila nakon što je Stejt depatment u svom izveštaju kongresu naznačio američku posevećenost Dejtonskom sporazumu, kojim je 1995. godine okončan rat u BiH, a koji je utvrdio osnove funkcionisanja države koju sačinjene od dva entiteta visoke autonomije.

Osim toga u istom dokumentu se Srbija i Kosovo pozivaju da napreduju u u normalizovanju odnosa "s ciljem da postignu trajni sporazum prihvatljiv za obe strane".

Kongresmeni Self i Subramaniam nakon BiH odlaze za Srbiju, gde je planiran susret sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić u Beogradu.

Ardita Sinani, gradočalenica Preševa, u svom postu na Facebook-u objavila je dobrodošlicu kongresmenima i u Preševo, grad na jugu Srbije većinskim naseljen albanskim stanoviništvom.

Na inicijativu kongresmena Selfa članovi Odbora za spoljnu politiku Predstavničkog doma američkog Kongresa usvojili su u januaru ove godine predlog zakona kojim se od američkog državnog sekretara zatražilo da pripremi sveobuhvatan izveštaj o položaju manjina u Srbiji, sa posebnim fokusom na Albance u Preševskoj dolini.