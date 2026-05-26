Kongresmeni SAD u Preševu, fokus na prava Albanaca u Srbiji

Članovi Predstavničkog doma Kongresa SAD Kit Self (Keith Self) iz redova republikanaca i Suhas Subramaniam (Subramanyam) ispred demokrata, borave 26. maja u Preševu, gde su se sastali sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca.

Poseta gradu na jugu Srbije, sa većinskim albanskim stanovništvom, dolazi nakon što je početkom godine Odbor za spoljnu politiku Predstavničkog doma američkog Kongresa glasao za predlog zakona kojim se od američkog državnog sekretara traži da pripremi izveštaj o položaju manjina u Srbiji, sa posebnim fokusom na Albance u Preševskoj dolini.

Predlog zakona, čiji je inicijator kongresmen Kit Self, predviđa razmatranje više pitanja koja se tiču albanske nacionalne manjine u Srbiji, uključujući pasivizaciju adresa, odnosno brisanje građana sa adresa na kojima su bili prijavljeni, što dovodi do gubitka srpskog državljanstva.

Predlog zakona se takođe bavi ograničenjem u upotrebi albanskog jezika u javnim institucijama, nepriznavanjem diploma sa Kosova i nedostatkom školskih udžbenika na albanskom jeziku.

Ovo pitanje je pomenuto i u izveštaju Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2023. godinu.

Gradonačelnica Preševa Ardita Sinani izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je ova poseta važan signal međunarodne pažnje prema položaju Albanaca u Preševskoj dolini.

Dan ranije, 25. maja, američki kongresmeni su boravili u Beogradu, gde su se sastali sa državnom sekretarkom Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Nevenom Jovanović.

Kako je saopšteno iz ovog Ministarstva, na sastanku je bilo reči o bilateralnim odnosima Srbije i SAD, globalnim temama, situaciji u regionu, kao i o položaju srpske zajednice na Kosovu.

Trebalo je da bude održan i sastanak sa predsednicom Skupštine Srbije, Anom Brnabić, ali je on otkazan.

Kongresmeni su 24. maja posetili Sarajevo i istakli posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i teritorijalnom integritetu BiH.

Sastali su se sa predstavnicima Predsedništva BiH u Sarajevu.

Kakav je položaj Albanaca u Srbiji?

Pripadnici albanske zajednice koji žive na jugu Srbije, u opštinama Preševo, Medveđa i Bujanovac, ranije su ukazivali na diskriminatorske prakse vlasti u Srbiji.

U Beogradu su ove navode demantovali, dok su ih zvaničnici Vlade Kosova više puta potvrdili.

Kosovo je Albancima na jugu Srbije pomagalo u oblastima poput poljoprivrede, ali su iz Prištine navodili da Beograd blokira te isplate.

Predstavnici Preševske doline i država Srbija postigli su tri sporazuma, 2001, 2007. i 2013. godine, kojima je predviđena zaštita prava i integracija albanske manjine, ali ti sporazumi nisu sprovedeni.

Integracija Albanaca u institucije predstavlja deo obaveza Srbije u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2022. godine, u Srbiji živi više od 60.000 Albanaca, koji predstavljaju četvrtu po veličini nacionalnu manjinu u zemlji.

U međuvremenu, odluka Beograda o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka takođe je izazvala strah među Albancima u tom području, koji navode da imaju bolna iskustva iz prošlosti.

U izveštaju Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji iz 2021. godine, Preševo, Medveđa i Bujanovac opisani su kao taoci odnosa između Kosova i Srbije.