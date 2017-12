Agencija za političku čistku?

Iako je Agencija za sprječavanje korupcije formirana u cilju suzbijanja jedne od najvećih društvenih pošasti, sve su jače sumnje, tvrdnje i uvjerenja dijela javnosti da crnogorska Agencija za sprječavanje korupcije služi za eliminaciju pojedinaca koji u institucijama djeluju nezavisno od političkih interesa vladajuće elite u Crnoj Gori.

Posljednji primjeri inicijativa za smjenu kritičara vlasti, a koji se nalaze na javnim funkcijama pojačavaju sumnje o političkoj instrumentalizacije jedne od najvažnijih antikorupcijskih institucija.

Najuticajnije i najaktivnije nevladine organizacije, nezavisni mediji i opozicione stranke u Crnoj Gori nemaju dilemu da je Agencija za sprječavanje korupcije politički instrumentalizovana, te da služi za sprovođenje neke vrste odmazde nad javnim funkcionerima koji djeluju ili pokušavaju da djeluju, nezavisno u tim institucijama.

Nekoliko posljednjih inicijativa za smjenu javnih funkcionera koji djeluju u medijskom sektoru govori o već uspostavljenom mehanizmu za eliminaciju dijela javnih funkcionera.

Prema dosadašnjoj praksi, Agencija za sprječavanje korupcije najprije objavljuje da je dobila anonimnu prijavu protiv određenog javnog funkcionera da je u jednom periodu svog rada bio u sukobu interesa.

Anonimnu prijavu prosljeđuje Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore koji otvara proceduru za razrješenje sa dužnosti javnog funkcionera. Time se otvara prostor da na upražnjeno mjesto, parlamentarna većina izabere novog i povoljnog člana.

O tom mehanizmu govori slučaj razrješavanja člana Savjeta Javnog servisa Radio televizije Crne Gore (RTCG) Nikole Vukčevića i aktuelni slučaj Darka Ivanovića člana Savjeta Agencije za elektronske medije.

Anonimna prijava je stigla i protiv Tufika Softića vršioca dužnosti direktora lokalnog radio Berana, što je takođe procesuirano.

Zajedničko za ove procesuirane javne funkcionere je što su svi predstavnici slobodne javnosti, da nije bilo javnih tvrdnji da su djelovali u tim institucijama po bilo čijem političkom nalogu, da su prekršaji za koje se terete uglavnom administrativne prirode, kao i da ti prekršaji nisu uticali na njihovo djelovanje u institucijama. Tako je Darko Ivanović iznio sumnju, da je motiv za njegovo razrješenje činjenica što je upozoravao na kršenje Zakona jednog provladinog medija i tražio kažnjavanje tog medija.

"Taj emiter uporno, prema nalazima Agencije za elektronske medije, krši sve to što čini pravilnik i zakone o elektronskim medijima. Nadam se da nisam ovdje, zato što sam uporan da taj jedan medij bude kažnjen", rekao je Darko Ivanović na saslušanju pred odborom u Skupštini Crne Gore.

Kako sve počinje od inicijative Agencija za sprječavanje korupcije za smjenom javnih funkcionera, a zbog grešaka koje su bile u međuvremenu uglavnom ispravljene, tako se pojačavaju sumnje da upravo Agencija predstavlja instrument za političku odmazdu. To je, između ostalog, saopštila članica Savjeta Agencije Vanja Ćalović Marković na nedavnom skupu o korupciji, konstatujući da je Agencija za sprječavanje korupcije pretvorena u svoju suprotnost.

"Tako je Agencija za sprječavanje korupcije godinama predstavljana međunarodnoj zajednici kao institucija koja će obezbijediti konkretne rezultate. Umjesto toga, ta Agencija se danas bavi političkom čistkom nelojalnih kadrova u Savjetu RTCG, baš kada se Javni servis oslobodio političkih okova i počeo da radi u interesu svih građana. Umjesto otkrivanja nezakonitog bogaćenja visokih javnih funkcionera koji su milione eura stavili u svoje džepove i ofšor račune, ta Agencija progoni aktiviste civilnog društva", rekla je Ćalović Marković.

Na drugoj strani, direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić, kome se u dijelu javnosti od njegovog izbora na tu poziciju takođe spočitava konflikt interesa, nije imao primjedbi na rad Vlade i djelovanje ministara u periodu lokalnih izbora.

"Mi ne vršimo kontrolu ministara, gdje oni idu, kad idu i što rade. Mislim da su to redovne aktivnosti i da je to samo politička priča. Mi se ne miješamo u to, ali vidimo da nisu u političkim skupovima, da nema zloupotreba državnih resursa", kazao je Radonjić.

I Evropska komisija u svom nezvaničnom radnom dokumentu o stanju u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije u Crnoj Gori uočava da se Agencija za sprječavanje korupcije ne smatra dovoljno nezavisnom i proaktivnom od strane javnosti i da se nastavljaju tvrdnje – da se Agencija koristi u političke svrhe.

Neka od ključnih zapažanja Evropske komisije u odnosu na aktivnosti Agencije za sprječavanje korupcije su da "ostaju izazovi u slučajevima sukoba interesa koji su oskudni; svega sedam ispitivanja o neobjašnjivom bogatstvu je Agencija pokrenula i zatvorila postupke ne otkrivajući nepravilnosti; jedva da ima slučajeva koji pokazuju efikasno sprovođenje etičkih kodeksa za članove zakonodavne i izvršne vlasti".

Evropska komisija primjećuje da je Agencija istraživala samo javne funkcionere na nižem nivou i traži da se fokusira na visokorangirane zvaničnike.