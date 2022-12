Kontrina 'hair česma': Kako ostaviti trag

Nikada nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, niti si dovoljno dobar reper jer si pravnik. Skoro pa je ovim riječima počeo razgovor sa Zlatanom Hajlovcem u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.

Njega publika više poznaje pod scenskim imenom Kontra, pod kojim i 'brani boje' FM JAM-a. Reper, DJ, pravnik, strastveni navijač Leeds Uniteda, Zlatan Hajlovac Kontra je i osoba koja ima nepresušan izvor interesovanja.

Naša priča je počela sa pitanjem o talentu. Da li ga ima i kako se on manifestuje.

"Ima talenta, ali talent treba poduprijeti radom, treba voljeti to što radiš, da bi imao volje da to radiš. Kod nas ima talenta, ima nažalost i nekih ljudi koji prebrzo odustanu. Da li je to taj manjak ljubavi, manjak te volje. Ima onih koji iskoriste taj talenat", rekao je u uvodu.

Kontra dalje govori kako ovdje žive izuzetno talentovani ljudi, koji znaju svašta, pogotovo među mladim ljudima kojima ne treba mnogo da 'čine čuda'.

Ni uštogljen, ni 'raskalašen'

Njegova karijera i prepoznatljivost traje od 2004. godine. Dugo je već na sceni, dugo je živio od muzike, ali onda više nije mogao zbog opravdanih razloga izazvanih pandemijom COVID-19.

Nisam puno uštogljen na poslu, a nisam ni previše raskalašen kada je koncert ili bilo šta vezano za muziku. Manje osjetim promjenu, nisam baš podvojena ličnost.

Sada danju radi kao pravnik, noću nastupa po klubovima. Koliko se teško prebacivati iz uloge u ulogu?

"Jeste. Nekada se osjećam kao podvojena ličnost. U jednoj atmosferi, okruženju je prihvatljiv samo poslovni diskurs. Moraš pravo paziti šta ćeš reći, kako ćeš to reći, kako ćeš spustiti čašu. (...) Moraš imati tu neku dozu profesionalizma, mislim, nisi u štali nego u kancelariji s nekim ljudima koji su stručni za nešto. A, onda s druge strane dođeš na koncert, gdje te ljudi gledaju kao repera i gdje treba da budeš ono prepopušten. Da se razmašeš. Ja nalazim sredinu u svemu," ispričao nam je.

Dvije odvojene profesije mu tokom života nisu pravile neke probleme, iako su pravo i hip-hop, odnosno rep, potpuno lingvistički različiti. A, obje se oslanjaju na riječi.

"U nekoj mojoj situaciji, nikad nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, a nikada nisi dovoljno odbar reper jer si pravnik. Ima i to svoje. Ljudi vole u stereotipima. Ako si nešto - onda si to i to je jedini tvoj identitet. Ljudi ne vjeruju u neke pluralne identitete. Šta ja znam, neko je ribar, doktor, hirurg i roker. Mislim, šta. Ako to voli, to radi, sve su to dijelovi njegovog identiteta", ispričao nam je.

Iz toga je zaključio da sebe ne vidi kao nekoga ko bi mogao 45 godina "sjediti na jednom mjestu i lupati pečate".

"Svi smo malo (u FM JAM-u) tako razbacani na svim poljima, ali opet zna se gdje ti je neki fokus. Ja se bavim i DJ-ingom, ali mi je primarno MC. Volim DJ-ing, sigurno ću mu više vremena posvetiti u nekom trenutku života, ali opet - držiš sebe i mozak aktivnim, u radnom pogonu. To je važno, da se baviš svačim nečim i što te zanima".

Kontrin put ka uspjehu i prepoznatljivosti nije bio ni malo jednostavan. Međutim, sve to možete pronaći jednostavnim pretragama na internetu. U Glasom mladih je više bio Zlatan kojeg ne znate. Iako mi se nekad učinilo da razgovaram s njim kao sa Zlatanom Ibrahimovićem domaćeg repa.

Šta je njegova muzička hair česma?

Muzikom se bavi jer želi da ostavi trag. U tome je istrajan. Njegovo viđenje je jednostavno: popularnost je prolazna, istinski trag ostaje mnogo duže.

"Trag u smislu kada radiš album ti doprinosiš muzičkoj kulturu Bosne i Hercegovine. To ostaje zapisano, objedinjeno, i to stoji negdje kao zvanični album. Znaš kako kod nas ono ljudi vole kuću da naprave, da ostane nešto iza mene. Većinom je to vezano za nekretnine, ili izgradi česmu. E tako i mi razmišljamo s muzikom. Hoćeš da ostaviš nešto iza sebe. Hair muzička česma".

Zbog toga rade fizičke kopije albuma, da bi ostalo i da se može za 50 godina pokazati nekome.

"To je isto kao da kažeš piscu - što si boga ti knjigu napisao, mogao si status napisati. Mislim realno, više će ljudi vidjeti status, imat će komentara, lajkova, šerova nego što će se prodati tvoja knjiga. Doslovno je to razlika između to dvoje."

"I to je razlika ta između kada radiš da ostaviš neki trag i da postaneš poznat. U muzici barem", pojasnio je.

Ako vas je u međuvremenu zanimalo zašto on izbacuje albume, a ne singlove, odgovor je jednostavan: Ostavljanje traga.

"Sve ide ka tome, hiperprodukcija, puno stvari izlazi od jednom, moraš držati kontinuitet. A meni uopće ne smeta da me ljudi zaborave na šest mjeseci, godinu dana. Onda da izbacim nešto, ali da to liči na nešto. Jer ti ako hoćeš nešto kvalitetno da napraviš od teksta, do aranžmana, muzike, snimanja, ideja. Moraš vremena da potrošiš na to. A evo, Kendrick Lamar ne izbaci album tri, četiri, pet godina. Zašto? Zato što mu album ima smisla. Zato što ga radi pet godina."

Ko ga najviše 'maltretira' u studiju?

U ovom Podcastu možete čuti i elaborat o cancel kulturi, sa akcentom na Kanyea Westa, a možete i saznati zašto je Kevin Heart najbolji stand up komičar koji uopće nije smiješan. Također, saznajte i "zašto sanja feat sa Hakalom".

Završili smo na 'maltretiranjima' u studiju pri izradi novih pjesama i albuma. Jerbo...reperski život nije lak. Ko ga od ekipe s kojom radi - najviše slomi?

"Takmičenje je između Štuke (Mirza Turković) i Indiga (Mirza Rahmanović). To je fakat. Indigo obično nema problem s tekstom, ima problem sa izvedbom, bojom glasa. Štuka me nekad vraća i što se teksta tiče. Isto kao da mi pismene vježbe ispravlja. Ko je veća napast u studiju. U stvari, da ne zaboravim DJ Soula (Emir Alagić). Kako on mene voli izmaltretirati, to je show. Ti snimiš sve, završiš, izađeš iz kabine: 'Haj vrati se. Ne valja'. Njih trojica u studiju, to je katastrofa jedna."

