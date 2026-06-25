Visoki komesar UN saopštio da nije dobio odgovor vlasti u Srbiji na inicijativu za sprovođenje istrage o 'zvučnom topu'

Vlasti u Srbiji do danas nisu odgovorile na inicijativu Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folkera Tirka (Volker Türk) iz 2025. da UN sprovede misiju utvrđivanja činjenica o slučaju "zvučni top", saopštili su iz kancelarije komesara za Radio Slobodna Evropa (RSE) 25. juna.

Tirk je, kako se navodi, tu inicijativu vlastima izložio tokom posete Srbiji u maju 2025.

Iz Kancelarije Visokog komesara za RSE su takođe naveli i da su upoznati sa tim da je vlast u Srbiji pokrenula istragu o incidentima na antivladinom protestu 15. marta 2025.

"Ponavljamo poziv Visokog komesara Vladi Srbije da obezbedi transparentnost i sprovede brze i temeljne istrage svih navoda o nasilju nad mirnim demonstrantima", piše u odgovoru RSE.

Iz Vlade Srbije nije odmah odgovoreno na upit RSE za komentar na ove navode.

Četrnaest nevladinih organizacija civilnog društva u Srbiji zatražile su prethodno, u utorak, od nadležnih institucija da pozovu misiju Ujedinjenih nacija da utvrde činjenice o upotrebi "zvučnog topa".

Istakli su i "duboku zabrinutost" zbog smera u kojem tužilaštvo vodi istragu o incidentu od 15. marta.

Na masovnom antivladinom protestu 15. marta 2025. hiljade ljudi razbežalo se sa ulice, a učesnici događaja su svedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji su ih naterale da se sklone.

Istraga o ovom događaju je još uvek u predistražnoj fazi, a Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 19. juna da vodi novu istragu o povezanosti studentskog pokreta sa slučajem "zvučni top" navodeći da postoje informacije da je stampedo bio unapred dogovorena "simulacija".

Nakon najave ove istrage, usledili su pretresi stanova i informativni razgovori sa pojedincima koji su navodno širili narativ da je vlast upotrebila zvučno oružje protiv demonstranata.

Saslušan je advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik, a prethodno predmet istrage tužilaštva bio je i vojni analitičar Aleksandar Radić.

Olenik je rekao da je nalog tužilaštva da bude saslušan "nezakonit i da je policija trebalo da ga odbije", a Radić je saslušavanje i istragu nazvao "pokušajem zastrašivanja".

Vlast u Srbiji od početka negira da je protiv demonstrana koristila zvučno oružje, a nakon pokretanja istrage u junu predsednik Srbije najavio je da će biti ispitani "svi koji su tvrdili da je policija upotrebila 'zvučni top'".

Evropska unija takođe je u junu ponovila svoj poziv za transparentnu i kredibilnu istragu navoda o upotrebi soničnog oružja protiv demonstranata u Srbiji, naveli su zvaničnici briselskih institucija.