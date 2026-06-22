U toku pretres stana supruge vojnog analitičara Aleksandra Radića

U toku je pretres stana supruge Aleksandra Radića, vojnog analitičara iz Beograda, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) advokat Stefan Ćorda, ali nije dao više informacija o razlozima pretresa.

Iz policije nisu odmah odgovorili RSE na upit o tome da li se i zbog čega pretresa stan supruge Radića.

Radio-televizija Srbije objavila je nezvaničnu informaciju da policija pretresa Radićev stan i kancelariju po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog "širenja informacija o upotrebi zvučnog topa".

Radić je jedan od prvih koji je u javnosti govorio o upotrebi "zvučnog topa" tokom protesta 15. marta 2025. godine.

Više javno tužilaštvo se nije oglasilo o ovom slučaju, niti odgovorilo na upit RSE o ovom slučaju.

Nešto ranije u ponedeljak Više javno tužilaštvo u saopštenju, povodom drugog slučaja, 22. juna navelo da će biti procesuirani "svi za koje se utvrdi da su pripremili, organizovali, realizovali i onda proširili u medijima i na društvenim mrežama isti narativ o navodnoj upotrebi 'zvučnog topa'".

Do ovog pretresa dolazi tri dana nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da vodi istragu o povezanosti studentskog pokreta sa slučajem "zvučni top".

Naime, 15. marta na masovnom antivladinom okupljanju hiljade ljudi razbežalo se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice. Učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji ih je naterao da se sklone.

Iz tužilaštva su naveli da su došli do informacija o sastanku studenata u blokadi iz januara 2025. i da postoji sumnja da su učesnici sastanka nakon ovih razgovora počeli da rade na realizaciji plana da se "simulira situacija" u kojoj će izgledati da je policija na protestu protiv demonstranata koristila "zvučni top".

Studenti u blokadi demantovali su ove tvrdnje istog dana na društvenim mrežama tvrdeći da je to "još jedna laž i skretanje pažnje sa suštinskog pitanja - šta se dogodilo 15. marta".

Dok pojedini aktivisti, nezavisni istražitelji i opozicija tvrde da je policija upotrebila zvučno oružje, vlast to do danas negira.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se 21. juna Ruskoj službi bezbednosti (FSB) što je, kako je rekao, zajedno sa srpskom službom potvrdila da na protestu u Beogradu 15. marta 2025, nije upotrebljen "zvučni top".

Slučaj "zvučni top" pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu je i nakon više od godinu dana u predistražnoj fazi.

Iz tog tužilaštva saopštili su za RSE da su pribavili izveštaje državnih organa, video zapise sa sigurnosnih kamera i da je ispitano oko 170 građana.

Slučaj je privukao pažnju i međunarodne javnosti. Na istragu su pozivali iz Evropske unije i Ujedinjenih nacija.