EU insistira na kredibilnoj istrazi navoda o upotrebi soničnog oružja u Srbiji

Evropska unija ponavlja svoj poziv za transparentnu i kredibilnu istragu navoda o upotrebi soničnog oružja protiv demonstranata u Srbiji, naveli su zvaničnici briselskih institucija.

"Očekujemo da će se svaka istraga o ovom pitanju sprovesti u potpunosti u skladu sa zakonom i bez ikakvog političkog pritiska ili percipiranog političkog uticaja", izjavio je portparol Evropske komisije Gijom Mersije u izjavi za Radio Slobodna Evropa.

Ova izjava briselskog portparola dolazi nakon što je Više javno tužilaštvo 19. juna saopštilo da istražuje informacije o tome da je tokom sastanka studenata u blokadi u januaru 2025. godine dogovarana "simulacija" zvučnog topa na protestu koji je u glavnom gradu Srbije održan 15. marta te godine.

Nakon objave Višeg javnog tužilaštva, studenti u blokadi su u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama naveli da je dokument na koji se poziva Tužilaštvo izvučen iz konteksta i da je nastao u vreme kada martovski skup nije bio ni planiran.

Portparol Gijom Mersije je podsetio da je još u aprilu prošle godine Evropski sud za ljudska prava naredio Srbiji, kao privremenu meru predostrožnosti, da spreči svaku buduću upotrebu soničnih uređaja za kontrolu mase i da spreči krivično gonjenje onih koji učestvuju u javnoj debati o upotrebi soničnog oružja.

"Podsećamo da, prema evropskim standardima ljudskih prava, vlasti moraju zaštititi učesnike okupljanja od povreda ili nasilja", poručio je portparol Mersije.

Na masovnom antivladinom okupljanju 15. marta, hiljade ljudi razbežale su se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice.

Učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i udaru vazduha koji ih je naterao da se sklone.

Dok aktivisti, nezavisni istražitelji i opozicija tvrde da je policija upotrebila zvučno oružje, vlast to do danas negira.

Slučaj "zvučni top" i nakon više od godinu dana nalazi se u predistražnoj fazi.