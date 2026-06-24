Advokat Aleksandar Olenik u policiji povodom slučaja 'zvučni top'

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik još jedna je javna ličnost pozvana na informativni razgovor u Upravu kriminalističke policije u Beogradu u okviru istrage koju je Više javno tužilaštvo (VJT) pokrenulo povodom slučaja "zvučni top".

Olenik je trenutno na informativnom razgovoru, a uoči saslušanja za Radio Slobodna Evropa rekao je da istragu VJT smatra "političkim progonom".

"Ovo je politički postupak ali ne samo protiv mene nego i protiv studenata", rekao je.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo 19. juna da vodi istragu o povezanosti studentskog pokreta sa slučajem "zvučni top", tokom masovnog antivladinog protesta marta 2025.

"Moj zadatak je da prvo odbranim studente, a onda i sve žrtve u upotrebi zvučnog oružja, 15. marta koje je lično Vučić naredio", rekao je Olenik za RSE.

Dodao je da vlast "pokušava da studente poveže sa nekim simulacijama što je apsolutno izmišljeno i netačno".

Na masovnom antivladinom protestu 15. marta 2025. godine, hiljade ljudi razbežalo se sa ulice a učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji su ih naterali da se sklone.

Tužilaštvo, navodeći da je došlo do novih informacija, sada vodi istragu o tome da li je tokom studentskog sastanka u januaru 2025. "dogovarana simulacija" upotrebe "zvučnog topa", s motivom da se "stvori panika u javnosti i strah kod građana" a za događaj optuži policija.

Vlast od incidenta negira da je protiv demonstrana koristila zvučno oružje, a nakon pokretanja istrage VJT u junu, predsednik Srbije najavio je da će ispitati "sve koji su tvrdili da je policija upotrebila 'zvučni top'".

Protekla dva dana predmet istrage tužilaštva bio je i vojni analitičar Aleksandar Radić.

Njemu je policija u ponedeljak, 22. juna pretresala stan i kancelariju, a potom je u okviru istrage saslušan u policiji.

Aleksandar Radić istragu tužilaštva smatra "pokušajem zastrašivanja".

EU poziva na transparentnu istragu

Na nove događaje u vezi sa slučajem "zvučni top" iz Evropske unije ponovili su svoj poziv "za transparentnu i kredibilnu istragu navoda o upotrebi zvučnog oružja protiv demonstranata u Srbiji".

"Očekujemo da će se svaka istraga o ovom pitanju sprovesti u potpunosti u skladu sa zakonom i bez ikakvog političkog pritiska ili percipiranog političkog uticaja", izjavio je portparol Evropske komisije Gijom Mersije u izjavi za Radio Slobodna Evropa.

Organizacije civilnog društva u Srbiji zatražile su 23. juna od nadležnih institucija da pozovu misiju Ujedinjenih nacija da utvrde činjenice o upotrebi zvučnog topa.

U zajedničkom saopštenju koje potpisuje 14 nevladinih organizacija ističe se "duboka zabrinutost" zbog smera u kojem VJT vodi istragu o incidentu od 15. marta.