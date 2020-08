Fakturisanje za karantin u Doboju

Na adresu Opštine Teslić, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, stigao je račun od oko 8.000 maraka (oko 4.000 eura) od Doma učenika iz Doboja, koji je udaljen oko 40 kilometara. Faktura je ispostavljena zbog boravka stanovnika Teslića u ovoj ustanovi, koja je od maja do jula služila kao karantin za pacijente pozitivne na korona virus bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom.

"Nije problem da Opština plati tih 8.000 maraka za zbrinjavanje pacijenata. Ne radi se o tome, riječ o jednom principu koji mora da postoji u svemu, pa onda i u ovome“, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Miličević, načelnik Teslića za Radio Slobodna Evropa.

Karantin za stanovništvo dobojske regije u Dom učenika uspostavljen je odlukom Štaba za vanredne situacije Republike Srpske, 5. maja zbog porasta broja oboljelih u tom dijelu Bosne i Hercegovine.

"Prije toga karantin za Teslić je bio u Studentskom domu Nikola Tesla u Banjaluci. Mi nikad nismo iz Studentskog centra dobili bilo kakvu fakturu na ime troškova boravka pacijenata iz Teslića. Iz Doma učenika u Doboju smo dobili dva puta fakturu. Prva faktura je bila 5.000 maraka, a drugi put uvećanu za oko tri hiljade maraka. Znači, ukupni iznos je bio oko 8.000 maraka na ime troškova boravka pacijenata pozitivnih na COVID–19, a koji dolaze iz Teslića“, ističe Miličević.

U đačkom domu u Doboju su bili smješteni i pacijenti sa područja Dervente. Milorad Simić, derventski načelnik, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je bio neprijatno iznenađen kada je dobio račun za plaćanje.

"Dobio sam fakturu. Ne mogu se sjetiti koji je bio iznos. Prvo sam se razočarao, a onda grohotom nasmijao. Rekoh, Bože gdje smo mi to? Ljudi imaju zdravstvenu zaštitu. Ništa mi nije bilo jasno. Prije desetak godina dobio sam fakturu iz dobojskog zatvora da im Opština popravi krov. Oni su napisali koliko je ljudi iz Dervente ležalo u zatvoru u nekom periodu, koliko je to dana, sati, koliko sve to košta. Nisam, hvala Bogu, ni to platio. Ovo sad mi je slično“, kaže načelnik Simić.

Direktor: Nisu fakture nego brojno stanje

Saša Šumatić, direktor Doma učenika u Doboju, za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega ovo "bolna tema". Prema njegovim riječima trebalo je da lokalne zajednice same ponude plaćanje troškova smještaja oboljelih pacijenata.

"Ovdje je bilo smješteno između 140 i 150 pacijenata sa dobojske regije. To su opštine Modriča, Šamac, Derventa, Teslić, Brod, Petrovo, Vukosavlje. Nisu ispostavljene nikakve fakture. To su brojna stanja svih ljudi koji su prošli kroz ovaj Dom. Svaka Opština je trebala još u startu da sa nama o tome razgovara. Gradonačelnik Doboja nama je odmah rekao da će nam pomoći na sve moguće načine. Tada niko od pacijenata nije bio ni ušao, niti se znalo odakle će nam sve pacijenti dolaziti. Ne vidim razlog zbog kojeg je sada neko nezadovoljan“ , kaže Šumatić.

Milan Miličević, načelnik Opštine Teslić, odgovara da je nedvosmisleno jasno da je iz Doma učenika stigla faktura koja je vraćena pošiljaocu.

"Mi smo dobili fakturu sa obrazloženjem da je to odluka Gradskog kriznog štaba u Doboju da svaka opština snosi troškove za svoje pacijente. Taj štab nam nije nadležan. Nama je nadležan Republički štab čiji je predsjednik Radovan Višković. Mi nikad nismo dobili takvo nešto od Republičkog kriznog štaba. Radi se o pacijentima koji su zdravstveno osigurani. Mi smo poslali upite Republičkom štabu i Fondu zdravstvenog osiguranja. Nismo još uvijek dobili odgovor“, ističe Miličević.

Karantin zatvoren, račun otvoren

Karantin u Domu učenika u Doboju postojao je do prvog jula. Odluku o prestanku rada objekata za izolaciju karantinskog tipa donio je Republički štab za vanredne situacije na prijedlog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Direktor Doma učenika u Doboju nije mogao da precizira koliko su ukupno koštali boravak, ishrana i drugi troškovi smještaja zaraženih pacijenata.

"Druga stvar, ja stvarno nisam taj koji odlučuje ko će to plaćati i da li će se plaćati. Postoje republički i lokalni nivo. Očekujem da će biti neka odluka o tome ko, šta i koliko će učestvovati u svemu ovome. Dom učenika se prvenstveno bavi djecom i služi za smještaj srednjoškolaca koji se ovdje školuju i nemaju mjesto prebivališta u Doboju. Mi sami nismo u mogućnosti da isfinansiramo sve ono što se ovdje dešavalo u tom periodu od nešto manje od dva mjeseca.

Ovdje su bili angažovani svi zaposleni u Domu, pored medicinara iz Doboja i drugih opština. Oni su se bavili čišćenjem Doma, pripremom hrane za pacijente, obezbjeđivanjem higijenskih sredstava, zbrinjavanjem infektivnog otpada. Preduzete su i mjere u renoviranju Doma. Morali smo da otklanjamo i kvarove koji su se pojavljivali“, kaže Šumatić.

Navode načelnika Teslića da banjalučki Studenstki centar nije tražio novac za pokrivanje troškova smještaja zaraženih pacijenata u toj ustanovi, direktor dobojskog đačkog doma nije mogao da komentariše.

"Ne mogu da komentarišem nešto što ne znam. Da li je neko ispostavio fakturu, nazovite to kako hoćete, ne mogu da ulazim u to“, odgovara Šumatić.

On dodaje da je Dom učenika u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture RS.

"Postoji i odluka Ministarstva prosvjete gdje naš poslodavac dozvoljava da se Dom stavlja pod karantinski tip i gdje se striktno navodi da se sve ostale stvari, smještaj, hrana, plate radnika snosi na nivou lokalnih zajednica“, naglašava Šumatić.

(Ne)plaćanje faktura

Plaćanje neće biti sporno samo pod jednim uslovom, kategoričan je načelnik Teslića.

"Ukoliko dobijemo odgovor Republičkog štaba da to trebamo platiti, mi ćemo to platiti. Ne vidim, međutim, nikakvu medicinsku, zdravstvenu ni ljudsku logiku da neko koristi ovu situaciju za fakturisanje takve vrste troškova. Ako je to naredba, ona treba da bude generalna i da se na sve odnosi. Ne vidim logiku da neko u vanrednoj situaciji i vanrednom stanju u vrijeme pandemije ispostavlja fakturu za pacijente koji su zdravstveno osigurani.

Da ne budem pogrešno shvaćen. Opštini Teslić nije problem platiti taj iznos za svoje ljude, ali mi treba jasno obrazloženje kako je to nekome palo na pamet da to potpiše, a to je potpisao direktor đačkog doma. Potrebno mi je jasno obrazloženje, jer bi bez toga svako mogao da ispostavi fakturu. U Studentskom centru u Banjaluci je bilo smješteno više pacijenata iz Teslića nego u Doboju i odatle, ponavljam, nikad nismo dobili bilo kakvu fakturu“, navodi Miličević.

Načelnik: 'Sad sam ja krivac što su se ljudi razbolijevali'

"Mi smo imali karantin u nekadašnjoj terapijskoj zajednici kod franjevačkog samostana na Plehanu. Oni su to odmah nama stavili na raspolaganje i dali ključeve. Kroz njega je prošlo preko 130 duša, mahom iz inostranstva. Niko nije plaćao. Niko nije ni pitao imaju li ti ljudi osiguranje. Tako je moralo biti. To je naš budžet vanredno koštalo između 30.000 i 40.000 maraka. Niko nije postavljao pitanje ima li para, jer je novca za to moralo biti.

"Ovo iz Doboja", naveo je, "me toliko iznenadilo".

"Sad sam ja 'krivac' što su mi se ljudi razboljeli i što je neko organizovao gdje da ih se smjesti i meni dođe faktura. Nije bitno koliki je iznos, da je samo jedan fening, to nije moralno i normalno“, ističe načelnik Dervente Milorad Simić.

Trenutno u Bosni i Hercegovini osobama koje nemaju simptome bolesti ili u skladu sa procjenom nadležnog doktora medicine imaju blage simptome, a kod kojih je potvrđen virus korona, određuje se mjera kućne izolacije.