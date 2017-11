Kineska kuhinja za crnogorsko more

Nakon što su početkom ljetnje sezone uvedene vizne olakšice za turističke grupe iz Kine, Crna Gora je otvorila tržište od oko milijardu ljudi. U Crnogorskom turističkom udruženju (CTU) kažu da je riječ o turistima koji će konačno produžiti sezonu i na zimske mjesece.

„Ove prve grupe lete Peking-Beograd-Prag. Svuda ostaju po par dana, pa dolaze u Crnu Goru četiri-pet dana. To je za početak. Mi već paralelno pregovaramo sa još nekoliko kineskih aviokompanija da uključe direktne, čarter letove za Crnu Goru. Dakle, bitno da je krenulo. A spektakularne rezultate očekujemo za dvije do tri godine. To znači da ćemo imati Kineze zimi, i to u značajnom broju“, kaže predsjednik CTU Žarko Radulović.

Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele da posjete više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa programi. Oni vole da troše na izlete i šoping, a ono u čemu su najzahtjevniji je hrana. Zato se domaći jelovnici moraju pilagoditi i kineskoj kuhinji.

„Oni uglavnom jedu samo svoju hranu. Prije dvije godine sam iz njihovog hotelskog lanca Đin Đang, koji ima četvrt miliona hotelskih soba, doveo dva kuvara da obučavaju naše ljude o njihovoj kuhinji. Prva dva dana, dok im nismo sredili papire da mogu da uđu u kuhinju, oni su jeli samo hleba, i ništa drugo. Treći dan su počeli da jedu normalno, kad su sami sebi počeli da spremaju jelo. Znači, hrana je jedna od barijera da budemo uspješni, moramo da učimo o kineskoj kuhinji i uvrstimo je u ponudu“, kaže Radulović.

To nam potvrđuju i u prvom kineskom restoranu u Crnoj Gori. Vlasnik „Hong Konga“ Rade Rađenović kaže da se dešavalo da poneko od gostiju iz Kine poželi da sam pripremi jelo.

„Jedan vodič je pitao da li njihov gost iz grupe koja nam je bila na ručku može da uđe u kuhinju i pomogne našim kuvarima. Mi smo to dozvolili i tada smo nešto novo i načili: prvi put sam vidio da se gambori kuvaju osim u vodi i u pivu, bez ikakvih drugih začina. Probali mi, i baš je ukusno“, priča Rađenović.

A što osim ukusa hrane određuje koju će destinaciju odabrati kineski turisti? To smo pitali neke od gostiju iz Sečuana koji ovih dana obilaze Crnu Goru, od nacionalnih parkova na sjeveru do Kotora i Budve na jugu. I oni mlađe dobi, kao što je Feng Šijang, kažu da im je prva asocijacija na ovaj dio Balkana – Jugoslavija.

„Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put. Želio sam da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945 – 1992“.

Nakon što je kineska firma dobila posao izgradnje auto – puta, najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, otvaranje turističkog protoka između dvije zemlje je velika šansa za domaću privredu. Potvrđuju to i zvanične brojke.

„Ove godine imamo veliki rast broja kineskih turista u Crnoj Gori. Do kraja oktobra bilo ih je oko 12.000 i to je tri puta više nego lani“, kaže ambasador Kine u Crnoj Gori Cui Dzivei.

O potencijalu najvećeg emitivnog tržišta na svijetu za malenu Crnu Goru govori još jedno statističko upoređenje: u svijetu je prošle godine bilo oko deset miliona turista iz Evrope, dok je taj broj iz Kine premašio stotinu miliona.