Moskva plaši crnogorskim plažama, Rusi dolaze na more

I dok nije zvanično prije dva dana postala članica NATO, Crna Gora je bila meta konstantnih, oštrih napada i prijetnji koje su dolazile od zvanične Moskve.

Pritisak se nastavlja a utisak je da Moskva sada mijenja kurs i cilja na crnogorsku privredu, odnosno njenu najvažniju granu – turizam.

Broj ruskih turista koji odlaze u Crnu Goru na ljetovanje značajno je smanjen nakon njenog ulaska u NATO, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u govoru pred studentima univerziteta u Kaljiningradu.

Itar tas prenosi da je Lavrov kazao kako je čuo da je ruski turistički priliv ka Crnoj Gori opao 20 posto. Podsjeća da su vlasti u Moskvi već u nekoliko navrata upozorile ruske turiste da je mržnja protiv Rusije u Crnoj Gori otišla predaleko i da ona više nije bezbjedna za njih.

No, situacija na terenu iz ugla turističkih poslenika sa obje strane čini se da demantuje šefa ruske diplomatije.

Naime, prema riječima direktorke crnogorske Nacionalne turističke organizacije Željke Radak Kukavičić niti je opao broj aranžmana sa ruskog tržišta, niti je Crna Gora neprijateljsko tlo za ruske turiste.

O tome, kako ističe za RSE govore i podaci sa terena.

„Vidjeli smo da je samo u posljednjih desetak dana na aerodromu u Tivtu sletjelo 10.000 turista iz Rusije, to su ugovoreni aranžmani koji su uplaćeni. Imamo informacije da nema otkazivanja aranžmana. Takođe, broj čarter letova sa tržišta Rusije je 30 posto veći nego što je bio prošle godine. Naša nacionalna avio kompanija tokom ljeta ima četiri leta dnevno ka i iz Rusije. Dakle, ovdje imamo jednu turističku priču koja nema veze sa onom političkom", kaže Radak Kukavičić.

Ona ističe da postoji interesovanje agencija iz Rusije u vezi sa navodnom neprijateljskom atmosferom prema njihovim turistima koji dolaze u Crnu Goru:

„Kakva je to situacija u Crnoj Gori, da li mi hapsimo Ruse... Znate to je ona propaganda koja je tamo ali to je na nivou pitanja, pitaju nas šta se dešava i da li je sve ok. Ovdje kod nas je ovih dana u posjeti jedna ruska televizija pa sam ja njih pitala šta su vidjeli, da li su se uvjerili da su ovdje svi gosti bezbjedni kao i da Rusi dolaze kao i prošle godine.“

Tržište za sada odolijeva politici, tvrde i u ruskim turističkim agencijama.

Direktorka Asocijacije turističkih operatora Rusije Maja Lomidze kazala je nedavno na konferenciji za novinare čije glavne akcente su prenijeli crnogorski mediji, da ruski turisti nijesu zabrinuti za svoju bezbjednost u Crnoj Gori, a upozorenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije da "dva puta razmisle prije nego što tamo krenu" nijesu uticala na njihovu zainteresovanost za Crnu Goru.

Iz komapnije "Ruski ekspres" saopštili su da bilježe rast prodaje tura za Crnu Goru a da je za poslednje tri sedmice prodaja porasla 30 odsto.

Prema ruskim zvaničnim podacima, Crnu Goru je 2016. godine posjetilo 282.800 hiljada ruskih turista, što je za 12 odsto više nego 2015. godine.

Ovi podaci se gotovo poklapaju sa podacima koje je saopštila Nacionalna turistička organizacija Crne Gore a prema kojima Rusi čine trećinu turista koji su prošlog ljeta posjetili Crnu Goru – 317.000 hiljada."

Tkođe, Rusi su u 2016. ostvarili 2,8 miliona noćenja što je četiri posto više u odnosu na 2015. godinu.

Dodajmo da mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju takođe Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori.

Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000.