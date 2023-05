Sud u Podgorici pustio 'kralja kriptovaluta' da se brani sa slobode

Osnovni sud u Podgorici je prihvatio jemstvo u ukupnom iznosu od 800.000 eura za bivšeg južnokorejskog "kralja kriptovaluta" Hyeong Do Kwona (Do Kvon) i njegovog poslovnog partnera Hon Chang Joona (Čand Juna), koji su u martu uhapšeni u Crnoj Gori.



Oni će biti pušteni da se brane sa slobode, ali će imati zabranu napuštanja stana, što će nadzirati policija, saopšteno je iz suda 12.maja.



Do Kvon i Čand Jun su uhapšeni 23. marta na podgoričkom aerodromu pod sumnjom da su koristili lažne pasoše Kostarike, a prilikom pretresa su nađene i lažna putne isprave Koreje i Belgije.

Za Do Kvonom je raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za prevaru vrijednu više milijardi dolara preko kriptovaluta, a njegovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države (SAD).



Nalog za njegovo hapšenje u Južnoj Koreji je izdato u septembru prošle godine nakon što su propale kriptovalutne kompanije Terra i Teraform Labs, u kojima je suvlasnik.



Južnokorejske vlasti su zbog toga pokrenule nekoliko krivičnih postupaka jer je objavljeno da su investitori izgubili ukupno oko 42 milijarde dolara preko kriptovaluta, neki i svoje životne ušteđevine.

Do Kvon i Čand Jun su pred sudom u Podgorici negirali optužbe da su falsifikovali dokumenta, za što im prijeti kazna od tri mjeseca do pet godina zatvora, i ponudili su jemstvo za puštanje iz pritvora od po 400.000 eura.



Sud je saopštio da su okrivljeni ukazali da imaju imovinu višemilionske vrijednosti i da bi jemstvo za njihov puštanje iz pritvora uplatile njihove supruge.



Obećali su, dodaju iz suda, da se do kraja krivičnog postupka neće kriti i da će se redovno odazivati pozivima suda.



"Sud je imao u vidu i da je u toku postupka neophodno preduzeti provjeru autentičnosti putnih isprava i ličnih karata navodno izdatih od strane nadležnog organa Belgije, usljed čega je neizvjesna dužina trajanja ovog postupka", navodi se u saopštenju.

Krajem marta je iz Ministarstva pravde potvrđeno da Južna Koreja i SAD traže da im Crna Gora izruči Do Kvona.

Od dinamike postupka koji se vodi pred Osnovnim sudom, zavisi kada će on biti saslušan u Višem sudu zbog ekstradicije i međunarodne potjernice Interpola u Seulu, rekao je tada ministar pravde Marko Kovač.