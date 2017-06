Jahjaga želi u Beograd, desničari piruju, vlasti ćute

Bivša predsednica Kosova Atifete Jahjaga četiri ili pet sati je u četvrtak čekala na prelazu između Kosova i Srbije da uđe u Srbiju, ali joj srpska policija nije garantovala bezbednost, odnosno, odbila je da joj pruži policijsku pratnju, kaže za Radio Slobodna Evropa Anita Mitić, predsednica Inicijative mladih za ljudska prava, jednog od organizatora festivala „Mirëdita, dobar dan“.

Jahjaga je u četvrtak najpre poslala ’zeleno svetlo’ dato od organa Republike Srbije, što znači da joj je omogućen dolazak u Beograd na festival.

Predsednica je i dalje vrlo voljna da dođe u Srbiju, ali razumljivo je da ne prihvata dolazak ukoliko joj se ne garantuje bezbednost. To je sasvim razumljiv zahtev, imajući u vidu i ove proteste desničara već dva dana na festivalu, kao i proteste zakazane za danas (petak, 2. jun) popodne. Bilo kako bilo, i ako ne dođe, Jahjaga će se obratiti skupu iz Prištine.

RSE: Na koji način, preko video-bima?

Mitić: Da, da. Ona će se obratiti skupu i pričaće o svom nedolasku.

RSE: Kako komentarišete proteste „Zavetnika“ i drugih desničarsko-nacionalističkih skupina u Beogradu, tokom festivala ’Mirëdita’, ako se ima u vidu da prethodne tri godine njih nije bilo?

Mitić: Da, tako je. Prošle godine na festivalu su premijer Vučić i premijer Rama dali pismo podrške, tako da smo i mi vrlo iznenađeni tolikim otporom ove godine. Ja mislim da je to posledica i medijskog linča protiv bivše predsednice Kosova Atifete Jahjage i protiv Inicijative, koji se sprovodi već šest meseci, a ne samo ovih par dana koliko traje festival. Mislim da to pokazuje duboke podele u društvu i to ko zapravo ovde vlada – to jest da desničarske i fašističke organizacije pozovu da se zabrani bivšoj kosovskoj predsednici ulazak u Srbiju i njoj to bude zabranjeno.

Prethodno je Jahjaga saopštila je da je njen ulazak u Srbiju onemogućen iz apsurdnog razloga, istovremeno ga ne navodeći.

Jahjaga je sinoć trebala da otputuje za Beograd i, kako je objavila, njena poseta je planirana u skladu sa briselskim Sporazumom o posetama visokih zvaničnika.

„Kosovske vlasti su na vreme i detaljno obavestile vlasti u Srbiji, kao što je predviđeno sporazumom, ali zvaničnici u Beogradu nisu se pridržavali ovog sporazuma i namerno su ga prekršili kako bi sprečili moju posetu“, kazala je Jahjaga.

Ona je dodala da je njen ured u kontaktu sa organizatorima festivala kako bi se omogućilo njeno učešće, „uz uverenje da priznavanje istine o ratnim zločinima na Kosovu je jedini način da društva dveju država idu napred“.

„Ja nemam iluzije da će današnji zvaničnici Srbije promeniti pristup prema Kosovu, zato što nastavljaju politiku iz devedesetih kada su bili i njeni protagonisti“, navela je ona.

Ona je izrazila poštovanje organizatorima festivala, „mladima i aktivistima koji neće dopustiti da njihova budućnost i budućnost celog regiona bude talac ovog rukovodvstva koje želi sa prikrije istinu“.

„Istina ne poznaje granice“, dodala je.

Tahiri: Prijava Srbije Briselu

Odlazeća ministarka za dijalog u Vladi Kosova, Edita Tahiri, obavestila je Evropsku uniju povodom zabrane posete bivše predsednice Kosova Beogradu od strane srpskih vlasti, naglašavajući da je time Srbija prekršila briselski Sporazum o slobodi kretanja i zvaničnim posetama. Tahiri je zatražila od EU da reši ovo pitanje što pre, kako bi se omogućila poseta koja je, kako je navela, u funkciji mira i dobrosusedstva.

Tahiri je rekla da je Jahjaga ispoštovala procedure i da je njena poseta bila kulturnog i humanitarnog karaktera, “kako bi se predstavila tragedija žena koje su preživele seksualno nasilje tokom rata na Kosovu od strane srpskih snaga, na jendom kulturnom događaju u Beogradu”.

Tahiri je dodala da je Srbija dokazala da nije spremna da se suoči “sa svojom agresorskom i genocidnom prošlošću nad Albancima, a to isto govori da nisu spremni za mir, pravdu i dobrosusedske odnose između dve države, što je glavni cilj Dijaloga kojem posreduje EU”.