Da li će Ustav biti pretesan za novog predsednika Srbije?

Dosta smo se sahranjivali po Balkanu, vreme je da se rađamo – rekao je Aleksandar Vučić nakon preuzimanja dužnosti predsednika Srbije pred poslanicima u Skupštini.

Deo ceremonije je bio uobičajen, himna, gardisti, visoki gosti uključujući diplomatski kor, ali bilo je i novina.

Vučića je pred Skupštinom dočekao špalir od hiljade njegovih pristalica koji su došli iz svih krajeva Srbije. Zatim, prilikom polaganja zakletve njegova ruka bila je na Ustavu ali je ispod Ustava bilo i prvi put Miroslavljevo jevanđelje.

Dosadašnji predsednik mu je uz srpsku zastavu, uručio i pečat predsednika. I to je novo.​



Nakon polaganja zakletve, Vučić se obratio poslanicima. Izjavio je da je Srbiji potrebno zajedništvo i da će na tome kao predsednik raditi.

"Koliko god da želim jaku, sigurnu i bogatu Srbiju ne mogu do nje sam", poručio je Vučić.

Posebnu pažnju je privukao deo govora o Kosovu.

"Hoću da otvorim unutrašnji dijalog po pitanju Kosova i Metohije, uz sve naše razlike, bez predrasuda, poštujući Ustav zemlje. Moramo da budemo otvoreni, da se oslobodimo mitskog pristupa ali i olakog davanja onoga na šta imamo svako pravo. Naš unutrašnji dijalog je, možda, i važniji od onog koji vodimo sa Albancima", rekao je Vučić.

Vučić je najavio ustavnu reformu, a posebno je istakao vojnu neutralnost Srbije i ovako obrazložio potrebu jačanja odbrane zemlje: "Jer samo tako možemo da sačuvamo zemlju od onih koji nam prete, javno i otvoreno, ali i tiho i prikiriveno".

Obratio se i susedima rečima: "Verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina, te da nama u Srbiji ne može da bude dobro, ukoliko bilo kome oko nas bude loše".

Vučić je rekao da treba stvoriti takvu budućnost u kojoj osnov odnosa u regionu nikada više neće biti "strah i zazor zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja, umesto da se uhvatimo posla. Dosta smo se sahranjivali na Balkanu, vreme je da se rađa! Želimo da popravljamo odnose sa Hrvatskom, hoćemo dalje da unapređujemo saradnju i sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom, ali i Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom".

Naglasio je da želi da bude uz srpski narod u okruženju, poput Republike Srpske i njenog rukovodstva, ali i uz Srbe u Crnoj Gori, Sloveniji, Rumuniji ne ugrožavajući integritet tih zemalja.

Potvrdio je evropski put Srbije, prijateljstvo sa Kinom, potrebu produbljivanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama "bez obzira na razlike u vezi sa Kosovom", a burno je pozdravljen deo govora o prijateljstvu sa Rusijom.

"Već mnogo godina optužuju nas da nećemo moći da sačuvamo svoje jasno, iskreno prjateljstvo sa Ruskom Federacijom. Vraćali su nas na veze samo sa Rubljovim i Dostojevskim, ali mi građani Srbije i državno rukovodstvo i u najtežim uslovima uspeli smo da odolimo svim pritiscima. Tvrdoglavo čuvamo najbolje odnose sa ruskim narodom i njegovim državnim rukovodstvom", rekao je novi predsednik Srbije.

Prethodno je zahvalio njegovom prethodniku Tomislavu Nikoliću jer je podržao mere Vlade na oporavku Srbije, ali i svim drugim predsednicima koji su dali doprinos napretku zemlje.

Njegov govor prekidan je burnim aplauzom poslanika vladajuće koalicije, a opozicija je zapljeskala kada je objavljeno da je dao ostavku na mestu premijera.

U nadležnosti predsednika spadaju predstavljanje države u zemlji i inostranstvu, proglašavanje zakona, predlaganje kandidata za predsednika Vlade Srbije, postavljanje ambasadora, pomilovanja i odlikovanja.

Predsednik Republike komanduje Vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije.

Ipak, nadležnosti predsednika republike manje su od predsednika Vlade.

Univerzitetski profesor Đorđe Pavićević kaže da je osnovni utisak o ceremoniji polaganja zakletve – pompeznost.

"To je meni najvažnija poruka koja se šalje. Sad je pitanje da li to znači da Ustav postaje preuzak za tako važnog predsednika", komentariše Pavićević.

Što se govora tiče, Pavićević kaže: "To je bilo sve za svakoga".

Ipak, Pavićević prepoznaje i najavu nekih teških odluka koje se verovatno tiču Kosova i tako tumači deo govora u kome se predstavlja kao ujedinitelj.

"Tu će biti nekih teških odluka, očigledno, čim priziva podrške onima koji mu do sada nisu davali a koji bi mogli da mu budu saveznici u tom delu posla", ocenjuje profesor Pavićević.

Inače, samostalne poslanice Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović došle su u parlament sa transparentom "Nije moj predsednik".

Nekoliko hiljada ljudi, pristalica Srpske napredne stranke (SNS), okupilo se ispred Doma Narodne skupštine Srbije gde su preko video bima pratili govor novog predsednika. Došli su iz mnogih krajeva Srbije.

U javnost je procurela informacija da je novinarki lista Danas uručen papir ispred Skupštine, verovatno su je pomešali sa naprednjacima, na kojem piše koliko da se aplaudira i šta da se viče kada Vučić izađe iz Skupštine.

Napad na novinare tokom skupova

Bilo je i incidenata. Došlo je do koškanja između Vučićevih pristalica i nekoliko desetina učesnika protesta "Protiv diktature" u prolazu na Terazijama.

Srpska napredna stranka saopštila je da su na više mesta u Beogradu napadnute njene pristalice. Dodaje se da je intervenisala policija.

Novinarku Danasa Lidiju Valtner napali su pripadnici policije u civilu i aktivisti Srpske napredne stranke, objavio je list Danas.

Novinarka Valtner je uzimajući izjavu od jednog starijeg gospodina, kojeg su prethodno policajci udaljili sa skupa SNS-a kod Skupštine jer je nosio transparent protiv vlasti, bila prisutna kada su pripadnici obezbeđenja skupa naprednjaka fizički nasrnuli na demonstranta "Protiv diktature", objavljeno je na sajtu Danasa.

Kada je pokušala telefonom da snimi taj nasrtaj, jedan iz obezbeđenja skupa, koji joj je prethodno već pretio da će joj baciti telefon da ne bi snimala, prišao joj je i hteo da otme telefon. Ona je to pokušala da spreči kada joj je prišao jedan od aktivista SNS-a i podigao sa zemlje, vukući i gurajući sve do Pionirskog parka. Tamo ju je spustio na zemlju, a isti slučaj dogodio se i učesniku "Protiv diktature", kojeg je sve vreme vikao: "Davite me, davite me, nisam ništa skrivio!", piše Danas.

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je fizički nasrtaj na novinarku lista Danas i zatražilo od nadležnih da pronađu i kazne odgovorne.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) protestovalo je zbog neadekvatnog ponašanja policije koja, kako je navedeno, ne samo da nije obezbedila uslove za nesmetan rad novinarskih ekipa već su njeni pripadnici i sami učestvovali u sprečavanju novinara da izveštavaju o događaju od najvišeg javnog interesa.

Portal Insajder je objavio da su novinari i fotograf VICE i Insajdera koji su hteli da fotografišu "grupu krupnih momaka koji su pravili incidente ispred Skupštine Srbije napadnuti verbalno uz pretnje".

Novinaru i snimatelju Radija Slobodna Evropa nije omogućen ulaz u skupštinsku salu gde je Vučić polagao zakletvu, ostao je u holu uz objašnjenje da "ima previše novinarskih ekipa i da nema dovoljno mesta za sve".

Još nekoliko akreditovanih medija ostalo je van sale Skupštine Srbije, među kojima su N1 i Al Džazira.

Zakletvu su pratile televizije sa nacionalnom frekvencijom, domaći dnevni listovi i agencije, te Rojters.