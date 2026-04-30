Izbori od studentskih parlamenata do lekarskih komora u Srbiji: Zašto se nasilje ponavlja?

Politička borba pristalica i protivnika vlasti u Srbiji vodi se i za prevlast u nezavisnim telima i organizacijama.

Izbore za studentske parlamente i različita strukovna udruženja prate tenzije, incidenti i sumnje u neregularnosti, a neki slučajevi stigli su i do suda.

Na glasanju za predstavničko telo studenata na Medicinskom fakultetu u Beogradu intervenisala je i policija.

Napetosti rastu od početka antivladinih protesta u novembru 2024. sa kojih demonstranti predvođeni studentima traže vanredne parlamentarne izbore.

"Vidimo napor (vlasti) da se kompletno drži čitava vetrikala i horizontala vlasti u sopstvenim rukama. U tom smislu, svaka vrsta erozije može da dovede vlast u pitanje", ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković.

Srpska napredna stranka (SNS), sa koalicionim partnerima, na vlasti je na svim nivoima.

Iako su njeni predstavnici najavili da će parlamentarnih izbora biti, još nisu saopštili kada bi mogli biti održani.

Kako su izgledali izbori na Medicinskom fakultetu?

Optužbe za falsifikovanje izbornih listića. Protest ispred fakulteta. Članovi izborne komisije koji napuštaju dekanat kroz razbijene prozore u pratnji policije. Navodi o povređenim studentima i policajcima.

U takvoj atmosferi su 16. aprila protekli izbori za Studentski parlament Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Studenti okupljeni oko liste "Sinapsa", koji su učestvovali u ranijoj u blokadi fakulteta i antivladinim protestima, tvrde da je pobeda suprotstavljene liste "Medicinski krug", proglašena uz 200 falsifikovanih listića.

"U ovom sistemu ništa ne sme da bude nezavisno, pa čak ni studentski parlament jednog fakulteta", smatra Sofija, studentkinja tog fakulteta.

"Mislim da se vlast meša u rad našeg fakulteta", kazala je.

Listu "Medicinski krug" čine članovi dosadašnjeg parlamenta koje su studenti u blokadi optužili za saradnju sa vlastima.

Iz vladajuće SNS nisu odgovorili na pitanja RSE u vezi sa ovim optužbama.

Fakultet je saopštio da su "izbori bili regularni".

Okupljene, koji su tokom prebrojavanja glasova došli ispred fakulteta da podrže studentsku grupu "Sinapsa", optužili su da su se "neprimereno i neakademski" ponašali, "direktno ugrožavajući živote članova Izborne komisije među kojima su bili uvaženi svetski stručnjaci, profesori i kolege studenti".

To saopštenje kasnije je povučeno sa sajta.

Među onima koji sumnjaju u regularnost izbora za studentski parlament je i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Oliver Stojković.

"Izborna komisija koja je brojala glasove je i, očigledno, manipulisala glasačkim materijalom", rekao je Stojković za RSE.

Medicinski fakultet nije odgovorio na upit RSE u vezi sa navodima o izbornim nepravilnostima, a Ministarstvo prosvete je na taj fakultet poslalo inspekciju radi vanrednog nadzora zakonitosti rada, sa akcentom na raspisivanje i sprovođenje izbora za studentski parlament.

Izbori na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu stigli do suda

I pre glasanja izbori za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu stigli su do suda.

Uprava fakulteta odbila je kandidaturu jedine kandidovane liste udruženja "UM", iza kojeg stoje studenti u blokadi.

Odluku su obrazložili pojedinostima u vezi sa registracijom samog udruženja.

Nakon što protesti ispred fakulteta nisu rezultirali promenom te odluke, akademci su žalili sudu.

Viši sud u Novom Sadu je Fakultetu i novosadskom Univerzitetu naložio da udruženju "UM" po hitnom postupku omoguće učešće na izborima 30. aprila.

U presudi u koju je RSE imao uvid, navodi se da će ukoliko izbori za Studentski parlament ne budu održani "nastupiti veća nenadoknadiva šteta", odnosno da bi "studentska prava ostala nedovoljno zaštićena".

Zašto su važni izbori za studentski parlament?

Studentski parlament je telo koje zastupa interese akademaca i ima svoje predstavnike u organima fakulteta.

Profesor Medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović ukazuje da Studentski parlament, pored ostalog, ima značajnu ulogu u izboru dekana.

Dekana bira i razrešava Savet fakulteta. Savet ima 23 člana od kojih četiri delegira Studentski parlament.

"Kada postoji grupa od četiri studenta koji rade po instrukcijama, lako je da se utiče na izbor dekana. To se i dešavalo", rekao je Radovanović za RSE.

Većina dekana državnih fakulteta podržala je u novembru 2024. zahteve studentskih blokada zbog čega su bili pod pritiscima vlasti.

Napadima je izložen i rektor beogradskog Univerziteta Vladan Đokić koji nije isključio mogućnost da, ukoliko to od njega budu tražili, predstavlja studente na izborima koje vlast u Srbiji još nije raspisala.

Napetosti na izborima za strukovna udruženja

Izbori za skupštinu Lekarske komore Srbije i regionalnih komora, održani 19. aprila, takođe su protekli uz napetosti.

U Novom Sadu, ispred mesta gde su se glasovi brojali, bila je prisutna i policija. U pojedinim gradovima brojanje je trajalo do pet ujutru.

Optužbe za pritiske na kandidate i niz neregularnosti iznela je grupa lekara koja je imala podršku studenata u blokadi.

Iz nevladinog Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), čija posmatračka misija od ranije prati te izbore, potvrdili su neažurnost biračkog spiska, te da su "imali naznake o velikom broju lekara" koji zbog toga sprečeni da glasaju.

Konačni rezultati izbora biće poznati do 4. maja.

Ni izbori za Advokatsku komoru Beograda, najveću u Srbiji, nisu protekli bez napetosti. Deo advokata optužio je aktuelnu vlast da je "strašnim pritiscima" pokušala da utiče na njihov ishod.

Iz vlasti se nisu oglašavali povodom tih optužbi.

Na kraju je za predsednika Komore izabran advokat Vladimir Prijović, koji je javno podržao studente u njihovim protestima, što je ocenjeno kao "udarac SNS režimu".

Izbori za Visoki savet tužilaštva

U znaku optužbi da se vlast "umešala" protekli su i izbori za članove Visokog saveta tužilaštva, najviše tužilačke institucije u Srbiji.

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac izjavila je da joj je potvrđeno da su, uoči izbora, pojedini tužioci imali sastanak u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) na kojem je traženo da glasaju za određene kandidate.

Iz BIA nisu odgovorili na upit RSE, a Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da ispituje ove navode.

Izborni proces trajao je mesecima, uz ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta zbog prigovora.

Lokalni izbori uz tuče i policiju U poslednjih godinu dana lokalni izbori održani u 15 opština i gradova Srbije. Svi su protekli uz incidente. Poslednji su održani krajem marta u deset opština i gradova. Vlast predvođena Srpskom naprednom strankom odnela je pobedu na svim mestima. Međutim, posmatračke misije i opozicija optužili su ih za niz neregularnosti, poput kupovine glasova. Izborni dan protekao je uz fizičke obračune, povređene građane, aktiviste i novinare. Savet Evrope saopštio je da su članovi njihove posmatračke misije bili svedoci nasilja u skoro svim opštinama koje su posetili tog dana. Iz Evropske unije poručili su vlastima u Srbiji da je to "neprihvatljivo", posebno za zemlje kandidate za članstvo u EU poput Srbije. Vlast optužbe na svoj račun odbacuje i tvrdi da je reč o netačnim navodima kojim njihovi politički oponenti pokušavaju da delegitimizuju izbore.

'Pokušaj apsolutne kontrole izaziva otpor'

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da "kontrola koju vlast pokušava da uspostavi na svim nivoima dugoročno nije održiva".

"Ta apsolutna kontrola ne može da traje dugo jer je izazvala veliki mentalni otpor", ocenjuje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 20. aprila da će datum raspisivanja parlamentarnih izbora, koje traže studentski pokret i antivladini demonstranti, biti poznat do 6. maja, ili koji dan posle.

Poslednji parlamentarni izbori održani su u decembru 2023, a većinu je osvojila Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima.

Saradnja na tekstu Dušan Komarčević.