Incidenti i tuče na lokalnim izborima u Srbiji, SNS proglasio pobedu u svih deset opština

Predsednik Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je da je u svih deset opština, gde su 29. marta održani lokalni izbori, koalicija oko naprednjaka odnela pobedu.

Glasalo se u Boru, Bajinoj Bašti, Kuli, Majdanpeku, Kladovu, Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Lučanima, Knjaževcu i Sevojnu.

Međutim, prema izveštajima nezavisnih posmatrača i opozicionih lista, izborni dan su obeležile brojne nepravilnosti i incidenti - praćeni fizičkim obračunima i povređenim građanima, aktivistima i novinarima.

Sukobi su, pored ostalog, zabeleženi u Boru, na istoku Srbije, u Bajinoj Bašti na zapadu, i u Kuli u Vojvodini.

Posmatračka misija nevladine organizacije CRTA saopštila je da su posmatrači "svuda videli vođenje paralelne evidencije, slučajeve ugrožavanja tajnosti glasanja i organizovanog dovođenja birača, koje ukazuje na moguće glasanje pod pritiskom".

"Ali u svetlu batinjanja, potezanja oružja i širenja straha, ti nedostaci izbora neopravdano se čine 'manje' ozbiljnim", ocenjeno je u saopštenju.

"Posebno je zabrinjavajuća činjenica da policija uglavnom nije bila spremna da zaštiti građane koji su bili izloženi nasilju, niti da nasilnike privede", zaključili su.

Policija se nije oglašavala nakon optužbi posmatračkih misija da nije reagovala na nasilje.

Fotogalerija Tuče, tenzije i policijski kordoni u Kuli Glasanje na lokalnim izborima, koji se 29. marta održavaju u deset opština u Srbiji, obeleženo je tenzijama i nasiljem. Tuča, napada i privođenja bilo je u Boru, Bajinoj Bašti i Kuli.









Pravo glasa na lokalnim izborima 29. marta imalo je oko 250 hiljada birača.

Glasanje je obeležila visoka izlaznost, koja je u svih deset gradova i opština premašila 50 odsto.

U šest opština bila je veća od 70 odsto, u tri viša od 60 odsto, dok je u jednoj premašila polovinu izašlih birača.

Koalicija oko naprednjaka je u svim opštinama nastupila zajedno, a lista je nosila Vučićevo ime, iako on, kao predsednik države, nije učestvovao na lokalnim izborima.

Protiv naprednjaka su nastupile liste koje su formirali studenti u blokadi, opozicione stranke i lokalne grupe građana, u različitim formama - negde su izlazili zajedno, u koaliciji, negde odvojeno.

U svim mestima gde su 29. marta održali izbori je i do sada na vlasti bila koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom.

Lokalni izbori su bili još jedan test snage vlasti i opozicionih opcija, više od godinu dana od nesreće u Novom Sadu i masovnih antivladinih protesta u Srbiji.