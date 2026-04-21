Studenti Medicinskog u Beogradu počeli blokadu Dekanata

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta proglasili su 21. aprila blokadu zgrade Dekanata tog fakulteta u Beogradu nakon što im je odbijena žalba na preliminarne rezultate izbora za Studentski parlament.

"Naši zahtevi nisu ispunjeni tako da ovog trenutka stupa na snagu blokada Dekanata do daljnjeg", naveli su 21. aprila na Instagramu.

Studenti u blokadi okupljeni oko liste "Sinapsa" protestovali su u utorak kod Dekanata zahtevajući da se jedan broj glasačkih listića proglasi nelegalnim, jer su bili drugačije boje od regularnih, i da se proglasi pobeda njihove liste.

Sinapsa tvrdi da je pobeda liste "Medicinski krug" proglašena uz 200 neregularnih listića.

"Zahtevamo da izborna komisija tužilaštvu podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih za učinjene malverzacije", saopštila je Sinapsa.

Jedan od studenata rekao je nakon sastanka sa v.d. dekana Medicinskog da dekan nije mogao da im ispuni nijedan od zahteva i da će studenti podneti inicijativu za preispitivanje statusa organizacije "Medicinski krug".

"Izborni materijal stavljen je na sigurno mesto kako bi se kasnije koristio prilikom krivičnih postupaka. Imali smo zahtev da u okviru izborne komisije pri ponovnom raspisivanju izbora učestvuju studenti drugih organizacija, obzirom da u trenutnom sastavu tog tela učestvuju isključivo studenti jedne organizacije", rekao je student, a preneo portal Mašina.

Prošle nedelje, nakon održavanja izbora za studentski parlament Medicinskog fakulteta, policija je došla ispred zgrade te ustanove, a dan kasnije, inspekcija Ministarstva prosvete došla je na taj Fakultet zbog brojnih neregularnosti.

Tokom policijske intervencie razbijeno je staklo na zgradi, a članovi izborne komisije napustili su Dekanat kroz razbijeni prozor uz pratnju policije, naveli su tada studenti koji su blokirali fakultete.

Policija je saopštila da je postupala po prijavi zaposlenih koji su naveli da im grupa ljudi ispred fakulteta ne dozvoljava izlaz i pokušava nasilno da uđe.