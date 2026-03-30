'Nasilje postaje glavni alat': Dan nakon lokalnih izbora u Srbiji

"Izbori su nekad bili praznik demokratije, a kod nas kao ratno stanje".

Ovako Mito Boljanović iz Kule opisuje izbore koji su 29. marta održani u tom mestu na severu Srbije.

Izbori su održani u još devet opština, a obeležile su ih tuče, incidenti i privođenja.

Nezavisni posmatrači i opozicija izvestili su o povređenim građanima, aktivistima, novinarima.

"Posmatrali smo proces koji ima jako malo dodirnih tačaka sa slobodnim i demokratskim izborima. Nasilje postaje glavni alat vlasti", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Raša Nedeljkov iz nevladine organizacije CRTA koja je imala svoju posmatračku misiju.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića proglasila je pobedu u svim mestima.

Posmatračke misije i opozicija optužili su vlast za brojne nepravilnosti, poput kupovine glasova.

Vlast to odbacuje i tvrdi da je reč o netačnim optužbama kojim njihovi politički oponenti pokušavaju da delegitimizuju izbore. Istovremeno, opozicione aktiviste optužuje da su "uznemiravali, provocirali i pretili građanima" u mestima u kojima su održani izbori.

Lokalni izbori su bili još jedan test snage vlasti i opozicionih opcija, više od godinu dana od nesreće u Novom Sadu i masovnih antivladinih protesta u Srbiji.

U devet od deset opština, stranke okupljene oko SNS-a pod listom koja nosi ime predsednika države, zabeležile su slabiji rezultat u odnosu na lokalne izbore održane 2022. godine, pokazuju preliminarni rezultati.

Protiv naprednjaka su nastupile liste koje su formirali studenti, opozicione stranke i lokalne grupe građana. Negde su izlazili zajedno, u koaliciji, negde odvojeno.

"Utisak sa ovih izbora jeste da je očigledno da se naspram vlasti formira jedan pokret ili jedna izborna lista koju će predvoditi studenti i koja će biti ozbiljan izazivač na nekim narednim parlamentarnim izborima", ocenjuje za RSE Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Palice, kamenice i baklje u danu glasanja

Kula je jedna od opština u kojima je tokom izbornog dana prijavljeno najviše incidenata.

Zabeležni su fizički sukobi, prisustvo većih grupa ljudi u blizini biračkih mesta od kojih su neki nosili bedževe sa oznakom "Ć", što referiše na reč "ćaci" kako pristalice vlasti sebe nazivaju.

Fotogalerija Tuče, tenzije i policijski kordoni u Kuli Glasanje na lokalnim izborima, koji se 29. marta održavaju u deset opština u Srbiji, obeleženo je tenzijama i nasiljem. Tuča, napada i privođenja bilo je u Boru, Bajinoj Bašti i Kuli.









U toku dana došlo je i do tuče kada je jedna grupa muškaraca izašla sa lokalnog stadiona i palicama nasrnula na drugu grupu građana. Poletele su kamenice, štangle i baklje.

Nekoliko osoba je povređeno.

Posmatrači CRTA-e i opozicija su za ovaj napad optužili pristalice vlasti.

Kuljanin Boško Burgija kaže da su ga uznemirili napetost i incidenti koji su se tog dana desili u njegovom mestu.

"Pa kako nije smetalo. I gužva i tuča i sve. Je l' to treba tako?", upitao je.

Optužbe za napade i u drugim mestima

Tokom izbornog dana ređali su se izveštaji opozicije i posmatračkih misija o sukobima i u drugim mestima.

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja iz Stalne radne grupe za bezbednost novinara evidentirali su više slučajeva ugrožavanja bezbednosti i ometanja novinara, ali i napada na druge građane.

Najdrastičnije je, navode, bilo u selu kod Bora na istoku države, gde su pretučeni novinari i aktivisti Lazar Dinić i Ivan Bjelić, dok je novinarka Zorica Popović dobila dva udarca u stomak.

Pored toga, u Boru su zabeleženi i fizički napadi na posmatrače, studente i aktiviste.

Studenti u blokadi izvestili su i o nasilju u opštini Knjaževac na jugoistoku. Saopštili su da su "batinaši", kako su opisali napadače, pretukli profesora Geografskog fakulteta i studente koji su bili sa njim u blizini biračkog mesta.

Posmatračka misija CRTA prenela je da su u Bajinoj Bašti probušene gume aktivistima i novinarima, da je bilo napada na studente i nekoliko tuča.

Opoziciona Stranka slobode i pravde je saopštila da su pristalice SNS-a u Knjaževcu napale njihove posmatrače.

Vladajuća SNS odbacila je optužbe da stoji iza napada. Ministar spoljnih poslova i funkcioner SNS-a Marko Đurić ocenio je da iza takvih tvrdnji stoje "pokušaji da se delegitimizuje izborni proces".

Policijski kordoni tokom čitavog dana bili su raspoređeni po mestima u kojima su se održavali izbori. U nekim slučajevima razdvajali su pristalice i protivnike vlasti. Policije je bilo i ispred biračkih mesta.

Deo posmatrača i opozicije optužio je policiju da nije reagovala i zaštitila građane od napada.

Policija do objave teksta nije odgovorila na upit RSE o ovim optužbama.

Profesor Fakuleta političkih nauka (FPN) Dušan Spasojević ocenjuje da je glasanje 29. marta pokazatelj da su izborni uslovi u Srbiji "sve gori".

"Da je neravnopravnost povećana, a nasilje svuda prisutno i prevazilazi neke dosadašnje granice koškanja ili manjih incidenata".

Policija u prostorijama opozicionog Narodnog pokreta Srbije Opozicioni Narodni pokret Srbije (NPS) saopštio je u izbornoj noći da je u prostorije te stranke u Beogradu "upalo preko 10 policajaca" i da njihove članove koji su se tu našle drže zatvorenim. Tome je prethodila izjava Vučića da su iz ove stranke, navodno, zvali glasače i lažno se predstavljali tražeći da se "ne glasa za Vučićevu listu". Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je potom, za portal Nova, da su prostorije NPS-a pretresene u okviru predistražnog postupka, u vezi sa sumnjama na krivična dela povrede prava glasanja i neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka. Predsednik NPS Miroslav Aleksić je te optužbe odbacio.

Šta su još zabeležili posmatrači?

Posmatračka misija CRTA navodi da su "svuda videli vođenje paralelne evidencije, slučajeve ugrožavanja tajnosti glasanja i organizovanog dovođenja birača, koje ukazuje na moguće glasanje pod pritiskom".

Raša Nedeljkov iz CRTA-e navodi da bi rezultati "sigurno bili drugačiji da nisu korišćeni svi mehanizmi pritisaka, ucena, zastrašivanja i da nije bilo nasilja".

"Da bi neki izbori mogli da se nazovu regularnim, ti izbori moraju biti slobodni, fer i po pravilima koje važe jednako za sve. Ništa od ova tri elementa nismo imali niti tokom izborne kampanje, niti tokom samog izbornog dana", zaključio je Nedeljkov.

Studenti koji su predvodili liste na ovim izborima, najavili su pokretanje pravnih postupaka zbog "izbornih neregularnosti".

Veća izlaznost nego na prethodnim izborima

Na lokalnim izborima 29. marta u svih deset opština zabeležena je veća izlaznost u odnosu na prethodne izbore, održane 2022. godine.

"To nam govori da su sve strane izvukle verovatno celokupno svoje biračko telo i da su građani videli da su ti izbori važni i da su se odazvali pozivu onih za koje će glasati", ukazuje profesor FPN-a Dušan Spasojević.

"Kad vidimo da je ta izlaznost prešla 80 posto u nekim mestima, a znamo da je stopa iseljavanja prilično visoka, onda možemo da pretpostavimo da su, na primer, u Sevojnu gotovo svi koji mogu da dođu do biračkog mesta glasali", dodaje Spasojević.

Obrazac za buduće parlamentarne izbore?

U svim mestima do sada je na vlasti bila koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom.

Na prethodnim izborima 2022, stranke vladajuće koalicije su nastupale uglavnom samostalno na više izbornih lista.

Ovog puta išli su ujedinjeno. Iako su ponovo osvojili većinu, u devet od deset lokalnih samouprava ostvarili su lošiji rezultat.

Bolji rezultat vlasti na izborima 2026. je zabeležen jedino u Kladovu, na istoku Srbije, gde je koalicija okupljena oko SNS osvojila oko 5,5 odsto glasova više u odnosu na izbore pre četiri godine.

"Nema dileme da postoji određeni trend pada podrške SNS-u", navodi profesor FPN-a Dušan Spasojević.

Ipak, napominje da to ne može biti reprezentativni uzorak kada je reč o budućim parlamentarnim izborima.

"Ono što je zapravo pitanje od milion dolara, jeste kakav je taj trend u većim gradskim sredinama, koje nose više birača i koje će verovatno biti ključ nekih budućih parlamentarnih izbora", dodaje.

Pravo glasa na lokalnim izborima 29. marta imalo je oko 250 hiljada ljudi, što je ispod četiri odsto od ukupnog broja birača u Srbiji.

Raspisivanje parlamentarnih izbora jedan je od ključnih zahteva studenata koji su duže od godinu dana predvodili antivladine proteste.

Vlasti za sada to obijaju, a predsednik Srbije je najavio kraj godine kao mogući datum za njihovo održavanje.