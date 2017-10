Tito skinut, Ivo Lola vraćen

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbacio je 11. listopada optužbe svog koalicijskog partnera u gradu, lidera desne stranke „Neovisni za Hrvatsku“ Zlatka Hasanbegovića kako je vraćanje obnovljene biste Ive Lole Ribara u park u zagrebačkom Prilazu baruna Filipovića, Bandićev „uzurpatorski, nasilnički i samovoljni potez“. Brončanom poprsju partizanskog heroja i sekretara SKOJ-a netko je 1991. godine otkinuo i odnio glavu i ono je godinama čamilo u nekom skladištu, a Bandić je – ne konzultirajući Gradsku skupštinu, što je potrebno kod postavljanja novih spomenika - obnovio brončani spomenik i vratio ga na staro mjesto u širem centru Zagreba.

„Mislim da je gospodin Hasanbegović promašio cijelu loptu. On valjda nije informiran da Ivo Lola Ribar tamo stoji desetljećima. Pa ako je stajao, a onda mu netko otkinuo glavu 1991., red je da to napravimo. To je jedna stvar, a druga stvar je da je Ivo Lola Ribar i drugi sekretari SKOJ-a (Savez komunističke omladine Jugoslavije) od 1941. do 1945. zaslužan što je Hrvatska došla na stranu pobjedničke antifašističke koalicije. To bi gospodin Hasanbegović trebao znati, kao i svi ostali. Ja sam ponosan na to i kao gradonačelnik grada Zagreba. Ja sam antifašist.“

Bandić je i ranije opominjao Hasanbegovića da ne galami previše, jer da će se inače iz politike vratiti natrag u bavljenje poviješću.

Vijećnica oporbene Nove ljevice u Zagrebu, Rada Borić, u izjavi za Radio Slobodna Europa ovaj Bandićev potez smješta u kontekst vađenja fleka zbog mijenjanja imena Trgu maršala Tita, čemu je također kumovao Hasanbegović.

„Gradonačelnik Bandić se pokušao dodatno iskupiti za svoj dogovor sa strankom gospodina Hasanbegovića kako bi ostao na vlasti, budući da je dobio i kritiku svog biračkog tijela i članica i članova svoje stranke da mu potez sa preimenovanjem Trga maršala Tita nije bio dobra odluka.“

Podsjetimo, kako bi sa Hasanbegovićevih pet, od ukupno 51 ruke u Gradskoj skupštini grada Zagreba imao većinu, Bandić je pristao da se ime zagrebačkog Trga maršala Tita 1. rujna izmijeni u Trg republike.

Međutim, gradski vijećnik sa liste lijevog centra Sandre Švaljek, glumac Marko Torjanac kaže za RSE da su Bandić i Hasanbegović u braku iz interesa koji će potrajati dok im interesi budu isti, a da je ovo u stvari populistička politika - i s jedne i s druge strane.

„Jedna i druga strana nastoje profitirati na populizmu i zato i čine te populističke poteze kako bi dobili svoj dio biračkog tijela. Porazno je za jednu sredinu, za jedan grad i za jednu zemlju što su i antifašizam i Ivo Lola Ribar kao simbol žrtve za jedan bolji svijet svedeni na razinu jedne takve trgovine, da ne kažemo valute za potkusurivanje.“

On podsjeća da se Bandić u jednom trenutku zaklinje na antifašizam, dok ga u drugom trenutku negira, što govori o bezidejnosti njegove politike i nedostatak vizije, dok se kod Hasanbegovića njegova vizija društva vidi, ali ona ne donosi ništa dobro.

Torjanac je već ranije oštro prozivao Bandića i njegovo ideološko beskičmenjaštvo. Kada je zagrebački gradonačelnik prošlog tjedna proceduralnim trikovima zaobišao Torjančev prijedlog da Gradska skupština grada Zagreba osudi opetovano paljenje srpskog tjednika „Novosti“ od strane šačice ekstremista, Torjanac je Bandića i njegovu stranku nazvao „Hasanbegovićevim marionetama“,a samog Hasanbegovića – gradonačelnikom.

Inače, Ivo Lola Ribar je imao svoju ulicu u Zagrebu do 1991, kada joj je izmijenjeno ime u Prilaz baruna Filipovića, nedaleko koje je sada vraćena i njegova bista. Međutim, sada je opet ima, bar u planu. Pred osam godina njegovim je imenom nazvana jedna druga još neizgrađena zagrebačka ulica, nedaleko jezera Jarun.