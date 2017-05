Hasanbegović izbačen iz HDZ-a

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je isključila iz svog članstva člana Predsjedništva stranke Zlatka Hasanbegovića, jer se na lokalnim izborima u Zagrebu kandidirao na desničarskoj nezavisnoj listi Brune Esih. On je optužio premijera i predsjednika HDZ-a Plenkovića za moralnu kaljužu kod formiranja parlamentarne većine i namjeru da koalira sa strankama lijevog centra koje su svjetonazorski nespojive s HDZ-om. Hasanbegović vjeruje u uspjeh na izborima zahvaljujući upravo biračima HDZ-a koji – kako tvrdi - velikim dijelom misle kao on.

Zbog kandidiranja na drugom mjestu nezavisne liste Brune Esih na lokalnim izborima u Zagrebu 21. svibnja, Zlatko Hasanbegović isključen je iz stranke u kojoj je od vremena Karamarkove vladavine bio i član predsjedništva i potpredsjednik zagrebačke organizacije.

Bruna Esih bivša je članica tima predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, izabrana je u Sabor kao nezavisna zastupnica na listi HDZ-a, a u kampanji joj je glavni naglasak promjena imena najljepšem zagrebačkom trgu – Trgu maršala Tita.

„Sam se isključio iz stranke, bog mu dao zdravlje i sretan mu put“, poručio je Hasanbegoviću zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.

Očekujući takvu odluku, Hasanbegović je oštro napao premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da je zbog Agrokora razbio koaliciju sa svjetonazorski bliskim Mostom, da je trgovanjem oko stvaranja većine od Sabora napravio moralnu kaljužu i da planira mimo volje birača koalirati sa narodnjacima, Istarskim demokratskim saborom i srpskom manjinom.

„Plenković želi dogovorima ispod stola i jeftinim političkim smicalicama iznevjeriti rezultate izbora i HDZ osuditi na koaliranje sa spomenutim strankama koje su svjetonazorski nespojive sa svjetonazorom HDZ-a“, rekao je.

A sljedeći bi korak bila velika koalicija sa socijaldemokratima, tvrdi Hasanbegović, što bi također bilo iznevjeravanje izborne volje birača i programa stranke. Kako lokalni izbori u Zagrebu nisu bez težine, on zbog svega toga ide na nezavisnu listu i vjeruje da će ga podržati velik dio birača HDZ-a koji su – poput njega – razočarani Plenkovićem.

„Ne može se očekivati da je ovo početak formiranja neke nove snažne stranke na desnici, jer već dulje vrijeme stranke takvog profila nisu uspjele ostvariti neki politički rezultat, osim u kombinaciji sa HDZ-om“, kaže za naš program novinarka „Večernjeg lista“ i dobra poznavateljica hrvatske politike Iva Boban Valečić. Po njenom sudu, Hasanbegović udara gdje je Plenković najtanji – na njegovo formiranje nove parlamentarne većine:

„To može poprilično otežati Plenkovićeve šanse, jer – općenito – preslagivanje parlamentarne većine je vrlo osjetljiv proces u kojem svaka negativna poruka, posebno kada dolazi iz stranke koja bi trebala biti okosnica nove većine, može potpuno uništiti svaku šansu za pristupanje i nekih drugih stranaka u takvu kombinaciju.“

Naša sugovornica ocjenjuje da je Plenković pogriješio što nije odmah po preuzimanja kormila HDZ-a nastojao stranku čvrsto pozicionirati u desni centar, kamo i pripada:

„On je nastojao na sve moguće načine pomiriti različite struje unutar stranke i time sebi ojačati poziciju, međutim sada se vidi da takvo zataškavanje stvari ne vodi dobru, jer uvijek eksplodira u trenutku kada može nanijeti najveću štetu.“

„Gospodin Hasanbegović je onaj tip desničara koji je ljevici najmiliji – to su desničari kukavice“, kaže za Radio Slobodna Europa politički analitičar Žarko Puhovski. „Nije sam izišao iz stranke nego je čekao da ga se izbaci, o svemu se oglasio tek nakon što je glasao za povjerenje ministru Mariću, a do tada se ponašao izuzetno disciplinirano, i takvo se njegovo middle of the road ponašanje može očekivati i ubuduće“, ali – procjenjuje profesor Puhovski – on vjeruje da vrijeme radi za njega i povisuje mu cijenu.

„On polazi od toga da je Plenković kapacitiran činjenicom da ima-nema većinu u parlamentu, svaki petak drugačije, svaki petak će se to trebati kod glasanja ustanovljavati, ako mu ne uspije da na podršku na ovaj ili onaj način privuče Hrvatsku narodnu stranku“, dodaje.

Puhovski se slaže sa onima koji vjeruju da je Hasanbegović svojim istupom gurnuo Plenkovića i HDZ više prema političkom centru, i kaže da Plenković nema ništa protiv toga:

„Jer je svjestan da je u zadnje vrijeme povukao neke poteze koji se mogu razumjeti kao prihvaćanje ili barem toleriranje desnice, a u više sam navrata govorio da će se tek kada završe lokalni izbori znati tko je Plenković. Jer on do sada – kako bi rekli šahisti – vuče poteze iznudice, a nakon lokalnih izbora radit će ono što mu treba za parlamentarnu većinu.“

Puhovski još uvijek misli da su ujesen vjerojatni novi parlamentarni izbori, i da će i to biti prigoda da Plenković pokaže karte, odnosno pokaže što je HDZ pod njegovim vodstvom.