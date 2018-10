Željko Hubač nakon smene: Samo sam pitao 'di su naši novci'

Ovde čim ukažete na neki problem, to se pretvori u pitanje ko je za Amerikance a ko je za Ruse, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Željko Hubač, vršilac dužnosti direktora Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, povodom njegove smene.

Umetnici i članovi Drame Narodnog pozorišta u Beogradu zatražili su smenu direktora te kulturne institucije Dejana Savića zbog Hubačeve smene. Na konferenciji za štampu oni su saopštili da je Jug Radivojević, novoizabrani direktor Drame, podneo ostavku na tu funkciju i zatražili da se preispitaju razlozi za smenu Hubača.

Željko Hubač, koji je zbog uspešnog rada dobio veliku podršku pozorišta i kolega iz čitavog regiona, rekao je za RSE da je srećan zbog reakcije dela kulturne javnosti.

"Srećan sam zato što je moje Narodno pozorište, ansambl Drame, uspeo da odbrani jedan princip - princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha. I umetnost je, na neki način, merljiva kategorija. Dakle, ako nešto valja podržite ga, ako nešto ne valja nemojte ga podržavati. Do kvaliteta možemo doći samo jasnim stavom. Ne možemo samo zatvarati oči, bežati kući i reći dobro, takav je život", ocenjuje Hubač.

RSE: Da li je Vaša smena individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?

Hubač: Teško mi je to da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo u sfere politike. Danas je profano reći da vas politika ne interesuje zbog toga što se sve nešto što je normalno isprofanisalo usled realnog života.

Kod nas ukažete na neki problem, a onda posle dva dana to se pretvori u pitanje ko je za Putina a ko je za Trampa, ko je za Amerikance a ko je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine, sa onog šta je izgovoreno. Ja sam pre nekoliko dana izgovorio – Zašto niko ne reaguje da u jubilarnoj 150. sezoni Drama Narodnog pozorišta sedam meseci nema premijeru.

​RSE: Da li ste smenjeni zbog tog Vašeg intervjua Politici?

Hubač: Mislim da je opšti konsenzus i zaključak da je to tako. Možda sam dirnuo u nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio, što bi Lale rekle, di su naši novci. Mi u Drami nismo bili alavi, nismo tražili hleba preko pogače. To malo što smo imali pokušali smo da iskoristimo na najbolji mogući način.

Zarađivali smo novce na blagajni, pravili smo dobre predstave, međunarodna saradnja nam je bila u 80 odsto slučajeva samofinansirana, u smislu poziva na festivale, kvaliteta rada i svega ostalog. Ma neću više da se branim od neke normale. Prosto, ja sam rekao jedanput i to stalno ponavljam, to je smelo i ne bi smeo.

RSE: Jug Radivojević odstupio je sa funkcije na koju je umesto Vas izabran, kako to komentarišete?

Hubač: To je visokomoralni čin. Teško mi je da komentarišem kao bivši direktor Drame taj njegov postupak. Jedino što mi se ne sviđa što je on govorio o nekom politikanstvu, ali to prosto razumem. Ljudski je kada se i to izgovori. Ali, kako da vam kažem, nema ovde nikakve politike. Ovo je pitanje struke i samo pitanje struke.

​RSE: Šta kažete na podršku kolega iz regiona i uopšte struke?

Hubač: To smatram kao podršku onome što smo mi kao trupa, kao Drama, zajedno napravili za ove četiri godine. Zajedno smo radili od jutra do mraka, napravili smo određenu vrednost, vrednost u ovoj zemlji, i tu podršku na neki način vidim kao podršku nekim moćima ove zemlje. Tako to razumem.

Željko Hubač smenjen je sa funkcije direktora Drame samo dva dana nakon intervjua Politici u kom je iskazao nezadovoljstvo izdvajanjima za taj sektor. Za vreme njegovog dosadašnjeg četvorogodišnjeg mandata, koliko vodi Dramu, predstave i umetnici Narodnog pozorišta osvojili su 107 nagrada na festivalima, što ga čini najuspešnijim u istoriji te kulturne institucije koje ove godine slavi 150 godina postojanja.