Predsednik Češke za RSE: Pristupanje Ukrajine EU i NATO jedina garancija stabilnosti

Pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji (EU) i NATO-u je verovatno jedina garancija kako da se obezbedi stabilnost u tom regionu, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) predsednik Češke Petr Pavel.

Početak ukrajinske kontraofanzive u ratu koji traje od februara prošle godine ocenio je kao "umeren".

"Verujem da pravu kontraofanzivu još nismo videli. I ona će tek doći", naveo je Pavel.

U intervjuu je istakao nastavak podrške evropskog bloka i članica NATO-a Ukrajini.

Kada je reč o eventualnom učešću vojnika iz država članica NATO-a, Pavel je naveo da bi bilo kakvo uključivanje vojne sile "po definiciji" značilo ulazak u rat sa Rusijom.

"Mislim da niko ne želi takav rat, jer (uprkos) svim slabostima ruske vojske i ruske države, oni bi vrlo verovatno u takvom scenariju vratili upotrebu nuklearnog oružja. Mnogo puta su na to ukazivali. I zato mislim da bi svaki razuman političar takvu opciju verovatno zanemario", rekao je Pavel.

RSE: Po Vašem mišljenju, na koji način je uništavanje brane Kahovka u delu Hersonske regije pod ruskom okupacijom uticala na vojne planove Ukrajine da oslobodi svoju južnu teritoriju?

Pavel: Verujem da je ovaj događaj imao užasan uticaj na mnoge ljude na obe strane. Videćemo ko zaista stoji iza toga - da li je to bila nesreća koju su izazvali Rusi, ili je to bila namera, da li je namera bila samo delimično ili potpuno uništenje.

Ovaj događaj će, međutim, definitivno uticati ne samo na civilno stanovništvo, kako na okupiranim teritorijama, tako i na teritoriji pod kontrolom ukrajinske vojske, imaće uticaj na životnu sredinu, na poljoprivredu, doći će do zagađenja područja različitim agensima. Takođe, kada uzmemo u obzir broj mina, to će zakomplikovati sve vojne operacije, uključujući i ukrajinske. Dakle, područje koje je poplavljeno je toliko veliko da ima uticaja na sve vojne operacije u toj oblasti.

RSE: Kako Evropa može pomoći Ukrajini da prevaziđe posledice ove katastrofe?

Pavel: Verujem da smo već videli početak ogromne humanitarne pomoći, počevši od humanitarne pomoći, sa pumpama za vodu, sa postrojenjima za prečišćavanje vode, sa generatorima energije i mnogim drugim stvarima. Primetio sam nove javne pozive za prikupljanje sredstava. I ima mnogo ljudi koji tome doprinose. Tako da mislim da pomoć ne dolazi samo sa svih strana, već treba da bude koordinirana, verovatno širom NATO-a ili EU, tako da sve zemlje ne obezbeđuju istu vrstu opreme, već da se pomoć koordiniše na osnovu stvarnih potreba.

O ukrajinskoj kontraofanzivi

RSE: Kako ocenjujete prve dane ukrajinske kontraofanzive?

Pavel: Pa, videli smo početak koji je bio, da kažemo, umeren, verujem da pravu kontraofanzivu još nismo videli. I ona će tek doći. Ja bih to nazvao, sa nekim vojnim iskustvom, kao "operaciju oblikovanja".

RSE: Da li još uvek verujete da ćemo videti da, ako Ukrajina ove godine ne napravi značajan napredak, će se ovaj rat pretvoriti u neku vrstu zamrznutog sukoba, sa manje ili više statičnim linijama?

Pavel: Ono što vidimo danas jeste da je priprema za kontraofanzivu trajala mesecima i to sasvim prirodno, jer da bi se pripremila značajna vojna sila, da bi se opremila, obučila, da bi se nabavilo dovoljno resursa svih vrsta materijala, potrebno je mnogo vremena.

Takođe je potrebno mnogo resursa truda svih uključenih ljudi. Dakle, čak i ako to uzmemo sa ove tehničke tačke gledišta - da se pripremite za novu ofanzivu opet će biti potrebno dosta vremena. Ako uzmemo u obzir i vremenske prilike koje su veoma nepovoljne tokom zime, onda ćemo sada doći do zaključka da će sve što se ne postigne ove godine, morati da se odloži bar do proleća naredne, uz sve prateće teškoće, uključujući kontinuitet podrške.

Dakle, ako kažem da ćemo ove godine videti prozor mogućnosti, a onda šta god da se desi biće potrebno opet najmanje tri, četiri meseca pre nego što se generiše bilo kakva aktivnost, mislim da je to prava slika.

O eventualnom učešću NATO vojske u sukobu

RSE: S obzirom na to da se Zapad stalno kreće u smeru isporuke naoružanja – od odbrane ka ofanzivi, od raketa srednjeg do dalekog dometa – možete li kategorički da isključite da nećemo videti zapadne vojnike na teritoriji Ukrajine?

Pavel: Mislim da je ovo pitanje i dalje isto. Nije bitno da li će se NATO trupe pridružiti operaciji na samom početku ili (kasnije), pravno je i dalje isto – koja god zemlja ili grupa zemalja bi se pridružila sukobu, to će, po definiciji, značiti da se NATO priključio ratu protiv Rusije.

Mislim da niko ne želi takav rat, jer (uprkos) svim slabostima ruske vojske i ruske države, oni bi vrlo verovatno u takvom scenariju vratili upotrebu nuklearnog oružja. Mnogo puta su na to ukazivali. I zato mislim da bi svaki razuman političar takvu opciju verovatno zanemario.

RSE: U ovoj fazi, da li delite mišljenje da su Ukrajincima očajnički potrebni borbeni avioni F-16 ili drugi lovci zapadne proizvodnje? I ako je tako, kada će ih Ukrajina dobiti?

Pavel: Ono što sada vidimo je početak obuke, ali, nažalost, obuka za borbene avione oduzima mnogo više vremena od obuke za tenkove ili oklopna vozila. Dakle, možemo da računamo da treba da prođe najmanje četiri, pet meseci pre nego što budu korišćeni na teritoriji Ukrajine.

Ali, po mom mišljenju, mi smo – kada kažem "mi", mislim na sve države koje podržavaju Ukrajinu u ovom sukobu – verovatno bili spori u brojnim oblastima. I odložili smo nabavku nekog oružja. Ponosan sam što Češka nije bila među tim zemljama. Mi smo od samog početka pružali sve što smo mogli. Ali neke zemlje su bile manje voljne.

Sa razvojem sukoba, shvatili su da ne postoji drugi način nego da podrže Ukrajinu do pobede u ovom ratu. I zato su verovatno sada spremniji da obezbede opremu koju u početku nisu hteli. Videli smo to u slučaju glavnih borbenih tenkova, vidimo to sa obezbeđenjem artiljerije većeg dometa. I to sada vidimo sa obukom za (pilote) borbenih aviona. Dakle, nadamo se da će, kada se ova obuka završi, piloti onih F-16 za koje se sugeriše da će biti dostavljeni Ukrajini biće korišćeni za mnogo bolju zaštitu ukrajinskog neba od bilo kakve agresije.

RSE: Kako ocenjujete transformaciju ukrajinske vojske prema standardima NATO-a, kao i njeno korišćenje zapadnog naoružanja?

Pavel: Bio sam prisutan u tranziciji ukrajinske vojske skoro od početka, nakon aneksije Krima. U svojoj ulozi predsednika Vojnog komiteta NATO-a, posetio sam Ukrajinu najmanje tri-četiri puta i imao priliku da posmatram napredak koji ukrajinska vojska ostvaruje.

A sa ratom koji traje od februara prošle godine, napredak je išao mnogo brže. Dakle, u ovom trenutku bih rekao da je ukrajinska vojska bez ikakve sumnje najiskusnija vojska u NATO-u, jer nijedna druga vojska nema iskustvo iz tako intenzivnih i velikih operacija. Ukrajinska vojska se takođe pokazala kao izuzetno otporna i brzo uči.

Kada su zemlje NATO-a počele sa obukom ukrajinskih vojnika, obično obuka za neku vrstu opreme traje mesecima. Ali ono što su vojnici NATO-a uspeli u roku od nekoliko meseci redovne obuke, ukrajinski vojnici pod pritiskom uspeli su za nekoliko nedelja. Tako da vidimo zaista veliki rast ukrajinskih vojnih sposobnosti.

S druge strane, jedan nedostatak koji se sada odnosi na ukrajinsku vojsku je to što je opremljena sa toliko različitih vrsta opreme. A kada se rat završi, vojska će morati da prođe kroz stabilizaciju i objedinjavanje opreme. Ali, to je tehničko pitanje kada ga posmatram sa važnije tačke gledišta, a to je odlučnost ukrajinskih vojnika. Njihova sposobnost da improvizuju, da se nose sa neočekivanim. Verujem da ukrajinska vojska u tehničkom smislu, u pogledu procedura, ako još nije spremna, biće vrlo brzo.

'Zelenski dobrodošao na Samit NATO-a'

RSE: Kada je reč o NATO-u, kakva su vaša očekivanja od samita NATO-a u Viljnusu (11. i 12. jula), i šta će po vašem mišljenju biti zadovoljavajuća deklaracija samita o članstvu Ukrajine, i da li bi po vašem mišljenju predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski trebalo da dođe u Vilnjus?

Pavel: Dozvolite mi da počnem od kraja, mislim da je predsednik Zelenski dobrodošao u Vilnjusu. Njegovo prisustvo bi zaista doprinelo važnosti događaja. Ono što očekujem su zaista jake reči kada je u pitanju dugoročna podrška Ukrajini. Vidim da se jedan broj zemalja slaže oko dugoročnog plana podrške Ukrajini koji se neće zasnivati na jednokratnim doprinosima, već na pažljivo planiranoj dugoročnoj proceduri.

Ono što takođe očekujem je da će nivo sadašnje Komisije NATO-a za Ukrajinu biti podignut na nivo Saveta – to će takođe označiti mnogo bolji status Ukrajine na ovom forumu. Ali takođe bih pozdravio jasan stav o budućem članstvu Ukrajine kada se rat završi. Očigledno, proces pridruživanja ne može da počne kada je zemlja još u ratu. Ali čvrsto verujem da će svi lideri shvatiti da je uključenje Ukrajine - i u NATO i u EU - verovatno jedina garancija kako da se obezbedi stabilnost u ovom regionu, kako da se ojačaju i NATO i EU i kako da se Rusija i njena agresivna politika zadrže na odstojanju.

RSE: Ali Ukrajina želi da zna kada će moći da pristupi Alijansi i kakve će bezbednosne garancije imati do tada? Na šta tačno mislite kada govorite o bezbednosnim garancijama Ukrajine do tada? Bezbednosne garancije su veoma širok pojam.

Pavel: Čuo sam za dva, da tako kažem, tipa ili scenarija garancija. Jedan je tip garancija koje su pružene Finskoj od ideje o pristupanju do ratifikacije. Drugi tip su (nešto kao) bezbednosne garancije za Izrael. Verovatno ćemo videti nešto između. Ali, kada pomislim da ako samo stavimo na papir ono što već radimo za Ukrajinu i učinimo to nekom vrstom garancije, uključujući i dugoročni plan – to mi zvuči kao garancija. Ali, naravno, zavisiće od toga koliko će nacije biti spremne da posvete svoje resurse takvom planu. Ali, ako postoji spremnost da se obezbedi plan, onda bi trebalo da postoji i spremnost da se on obezbedi u vidu garancija.

RSE: Kada govorimo o evropskim integracijama, da li vidite da će Ukrajina pre nego kasnije postati članica Evropske unije i kada?

Pavel: Već sam pomenuo da zaista vidim Ukrajinu kao buduću članicu EU. I ja to vidim kao (nešto) na obostranu korist - kako za zemlje EU, tako i za Ukrajinu.

Takođe bih predložio da to povežemo sa posleratnom rekonstrukcijom Ukrajine. Mogu čak i da zamislim da imam neku vrstu Maršalova plana za Ukrajinu koji ne samo da bi omogućio brz razvoj Ukrajine, saniranje ratne štete, već bi poslužio i kao sredstvo za pristupanje EU. Jer, pružanje tako ogromne podrške u brojnim oblastima u stvari predstavlja skup pravila koja će se morati koristiti kako bi se to ispravno uradilo, ali će takođe biti proces učenja obe strane.

Period pristupanja za svaku zemlju sa težnjama za članstvo u EU mora da prođe kroz niz poglavlja koja ispunjavaju uzastopne ciljeve, ali se ona mogu efikasno koristiti u procesu rekonstrukcije. Dakle, ako to uzmemo na takav način, verujem da bi izgledi za članstvo u EU trebalo da budu veoma jasni i za Ukrajinu i za EU. I zaista verujem da će to biti dobra stvar za obe strane.

* Uskoro opširnije...