Ključo: Ljudima je potrebna jedna pozitivna priča

Merima Ključo je jedna od najpriznatijih solistica na harmonici u svijetu. Rođena je u Livnu, a školovala se u Sarajevu, Roterdamu i Bremenu. Posljednjih godina živi u SAD-u. Surađiva sa brojnim muzičarima iz regije, poput Matije Dedić, Amire Medunjanin, Jelene Milušić, Bože Vreće i Miroslava Tadića. Izdala je nekoliko albuma, a njen album Zura, sa Amirom Medunjanin, 2010. godine, uvršten je u top 100 najboljih albuma svijeta.

RSE: Prošli tjedan ste imali dva uspješna koncerta u Njujorku, sa gitaristom Miroslavom Tadićem. Kako su prošli ti nastupi?

Ključo: Koncerti su prošli fenomenalno. Imali smo jedan koncert u Ročesteru i drugi u Njujork sitiju, na Brodveju. Oba koncerta su prošla fenomenalno. Imali smo krasnu publiku. Koncert u Njujorku je bio rasprodan, tako da smo, i Miroslav i ja, baš prezadovoljni.

RSE: Sa Miroslavom Tadićem surađujete već duže vrijeme, izdali ste i zajednički album, Aritmija. Kako je došlo do te suradnje i koji repertoar izvodite na vašim koncertima?

Ključo: Miroslav i ja smo prijatelji dugi niz godina, još od 2005. godine. U jednom momentu sam se preselila u Los Anđeles i tu je druženje postalo jako intenzivno. Nismo razmišljali o saradnji, nego se to desilo nekako spontano. U jednom momentu Miroslav me pitao da li znam neku tradicionalnu melodiju. Onda smo spontano počeli da sviramo. Jako nam se svidjela kombinacija zvuka i nekako su nam senzibiliteti slični. Čitav album Aritmija, rodio se nekako spontano.

Obično su to naše kompozicije, koje su bazirane na tradicionalnoj muzici. Uz to još radimo naše aranžmane poznatih kompozitora, koji su također bili inspirisani tradicionalnom muzikom, poput Bartoka, Satija i drugih. Veliki broj kompozitora je bio inspirisan tradicionalnom muzikom, tako da imamo ogroman izbor.

RSE: Nedavno je izašao još jedan nosač zvuka, pod nazivom Lume, koji ste radili zajedno sa Jelenom Milušić. Kako je došlo do te suradnje?

Ključo: Atila Akso i Jelena, koji su inače poznati kao Barima Tango, su me pozvali da im budem gost na njihovom albumu, koji uskoro treba da izađe. To je album sefardske muzike. Uz to, bila sam vrlo fascinirana, i još uvijek sam fascinirana, Jeleninim veoma rijetkim i baš fenomenalnim kontra altom. Njena ekspresivnost je stvarno fenomenalna. Počeli smo da razgovaramo o mogućoj suradnji. U januaru ili februaru ove godine, počeli smo da biramo pjesme, koje bi mogli da obradimo. Jako brzo i u relativno kratkom vremenu smo ostvarili tu suradnju i snimile album.

Album je već izdat i veoma smo zadovoljne rezultatom. Na albumu se nalazi 15 pjesama, to jeste deset obrada tradicionalnih pjesma i pet autorskih kompozicija, koje su isto inspirisane tradicionalnom muzikom. Lume su ljubavne pjesme svijeta, u ruhu savremene harmonike, tako su ga označili i obilježili.

RSE: Vi ste veliki zaljubljenik u sefardsku muziku. Otkuda ljubav za tu vrstu muzike?

Ključo: Moj prvi susret sa sefardskom muzikom je bio negdje u srednjoj školi. Porijeklom sam iz Livna, ali sam u Sarajevo došla sa 14 godina jer sam htjela još u to vrijeme odmah da studiram muziku. Došla sam u srednju muzičku školu. U jednom momentu sam čula negdje, u nekoj prodavnici, neki nevjerovatno divan zvuk, koji je jako ličio našoj tradicionalnoj muzici, na sevdah, ali je jezik bio drugačiji. Ušla sam u prodavnicu i pitala koja je to muzika. Rekli su mi da je sefardska muzika. Od tada sam obratila pažnju na sefardsku muziku, prije toga je nisam čula. Nekako se ljubav desila u tom momentu.

Kasnije sam, kroz moju saradnju sa Teodorom Pikelom i Tamarom Bruks, ušla u svijet jevrejske muzike. Onda sam upoznala Flori Jagodu, kroz koju sam usko saznala toliko toga o sefardskoj muzici. U međuvremenu sam uradila cijelu kompoziciju koja je bazirana na sefardskoj muzici. Inspirisana je pričom o sarajevskoj Hagadi. Ljubav se baš produbila i nastavlja se i dalje.

Vrlo je slična, ovisno o tome gdje su Sefardi boravili. Sefardi iz BiH imaju jako sličnu i kulturu. U stvari, muzika im jako sliči tradicionalnoj muzici BiH. I zbog sličnosti, ali i zbog različitosti i svoje posebnosti, sefardska muzika mi je baš prirasla za srce.

RSE: Poznat je vaš multimedijalni projekt inspiriran pričom o sarajevskoj Hagadi. Kako je nastao taj projekt i zašto sarajevska Hagada?

Ključo: Sarajevska Hagada ima jednu nevjerovatnu priču, kao što znamo. Kada sam pročitala knjigu Džeraldin Bruks, People of the book, ili Ljudi knjige, bila sam inspirisana načinom na koji je ona, u svojoj mašti, pratila put sarajevske Hagade od Španije do Sarajeva. Razmišljala sam, kako bi bilo da se napravi jedan muzički put kao što je ona napisala nevjerovatno divnu knjigu. Kako bi bilo da je sarajevska Hagada osoba. Koje bi melodije slušala na svom putovanju od Španije do Sarajeva, na koji način bi bila inspirisana? Moja sarajevska Hagada u stvari slijedi put od Španije, preko Italije, Venecije, do Sarajeva i prati neke istorijske momente, koji su jako bitni i jako vezani za sarajevsku Hagadu.

Ima jedan emotivni naboj, po čemu je specifična. Mnogi ljudi iz raznih kultura i raznih religioznih opredjeljenja, svoj život su stavili na kocku, da bi spasili ovu nevjerovatnu knjigu. Danas smo toliko bombardirani teškim pričama o mržnji i nesporazumima među ljudima. Ljudima je potrebna jedna pozitivna priča. Priča o sarajevskoj Hagadi je sigurno jedna od tih.

RSE: Ove godine ste nastupili u Livnu, vašem rodnom gradu, sa Matijom Dedić. Koliko često posjećujete rodni grad?

Ključo: Sada, u zadnje vrijeme, češće jer češće i boravim na našim prostorima. Dugo vremena unazad, dugo sam živjela u Holandiji, pa sam živjela u Americi. Nisam često svraćala u BiH inače. Za mene često znači jednom ili dva puta godišnje.

Matija i ja smo bili toliko oduševljeni načinom na koji su nas dočekali. I za mene i za Matiju to je bio jedan od nevjerovatnih koncerata. Toliko smo bili i oduševljeni publikom, i sretni i ispunjeni poslije tog koncerta, tako da nam je to jedan od koncerata koji će nam sigurno zauvijek ostati u sjećanju. Budi neku nevjerovatnu emociju.

RSE: Vrlo četo nastupate u inozemstvu. Kako stranci doživljavaju vašu muziku, odnosno muziku sa Balkana?

Ključo: Moja muzika je inspirisana tradicionalnom muzikom Balkana, ali ja muziku Balkana ne izvodim u njenom tradicionalnom smislu, pošto sam zaljubljenik savremene muzike i savremenih tehnika, pogotovo na harmonici i klasičnoj muzici inače. Sve te izvedbe su jako poprimile jedan potpuno novi i drugačiji oblik. Smatram da su više postale kompozicije, bazirane na melodijama Balkana, nego da su to izvedbe tradicionalne muzike.

Bilo koja izvedba, koja je predana i koja je nastala kroz ogromnu ljubav, ali i kroz veliko znanje, i mnogo godina proučavanja te muzike, ljudi je prepoznaju. Mislim da sve nađe svoju publiku. Ovo što radim ja i što radi i Miroslav i Jelena i Matija, svi mi imamo svoju publiku, koja nas prepoznaje i koja nas prati i voli. Mislim da se ne razlikuje mnogo od ostalih žanrova i utjecaja.