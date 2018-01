Juratović: BiH će se teško pridružiti europskoj obitelji

Zastupnik Socijaldemokratske stranke u Parlamentu Njemačke Josip Juratović ocjenjuje kako je glavna prepreka europskom putu BiH pogrešno shvaćanje Daytonskog mirovnog sporazuma.

Juratović, koji je ovih dana posjetio, Tuzlu, angažiran je na poboljšanju odnosa između država nastalih raspadom bivše SFRJ, što čini i značajan dio njegovog političkog angažmana. Smatra kako ulazak u EU može donijeti samo dobro zemljama Balkana.

"Europska unija je garant mira gdje rata nije bilo već sedamdeset godina, a znate da se u prosjeku rat događa svakih trideset godina. Taj demokratski sustav se odnosi na ravnopravnost i jednakost svih građana, na slobodu svih građana. Da neko ko je Hrvat je jednakopravan ovdje u Tuzli bez obzira što je rođen na Širokom Brijegu i da je Bošnjak iz Tuzle jednakopravan na Širokom Brijegu ili Banjaluci, isto tako da je Srbin iz Banjaluke ravnopravan ovdje. Cjelokupno demokratsko društvo se zasniva na pravu i ravnopravnosti", navodi Juratović.

Ističe da će se BiH teško pridružiti europskoj obitelji zbog pogrešnog shvaćanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

"Neki su ga shvatili kao garant za sve ono što su u ratu postigli. Daytonski sporazum je zamišljen kao sporazum kojim će se zaustaviti rat, ali i da bi zdrav razum nakon pet, deset ili petnaest godina pobjedio i stvorio sustav jednog otvorenog demokratskog društva", kaže.

Juratović se posebno zalaže za izmjene Ustava Federacije BiH koji ovako s deset kantona ili pokrajina, kako ih naziva, teško će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti. Ističe da mu je nezamisliva pa i smiješna činjenica da bolestan čovjek iz Sarajevskog kantona u Tuzlanski kanton dolazi na liječenje pod istim uvjetima kao da ide u Austriju.

Također, zanimljivo mu je na koji način se u BiH tumači mogućnost pristupa ove zemlje europskoj obitelji.

"Imate trideset i pet poglavlja koja su ključna za ulazak u EU i koja nećete mimoići. Ali trebate znati da kada vam neko iz politike kaže da pregovara s Europskom unijom, recite mu da nije normalan. Vi uopće ništa ne pregovarate. Pročitajte tih 35 poglavlja i jako brzo ćete uočiti da vi ne pregovarate nego vama EU jasno kaže pod kojim uvjetima imate šansu uopće ući u EU", navodi.

Na pitanje kako Njemačka vidi BiH i Zapadni Balkan, Juratović kaže da se mnogi ljudi čude nekim propustima i nepromišljenostima.

"Obično kaže da su u BiH, odnosno bivšoj Jugoslaviji neki koji se stalno svađaju. Oni to ne razumiju. Velika većina ne može uopće shvatiti kako su mogli uništiti onakvu zemlju koja je imala razvijenu ekonomiju i koja je bila bolja od ekonomija zemalja koje su kasnije došle raspadom Varšavskog sporazuma. Ja nisam jugonostalgičar. Ja sam bio protiv socijalizma jer sam želio oduvijek demokratski sustav. Nisam ni nacionalist, jer se nacionalizam zasniva na ideologiji. Ideologija uvijek koči demokratske procese i slobodu", riječi su zastupnika Socijaldemokratske stranke u Parlamentu Njemačke.

Bosna i Hercegovina koči, smatra Juratović, baš ta nacionalna politika koja je ovdje i dalje prioritet. Međutim, bez ekonomske osviještenosti niti jedna zemlja ne može biti prosperitetna.

"Nas u Njemačkoj ni najmanje ne interesira da li je neko iz germanskog, poljskog, arapskog ili hrvatskog plemena. Mi koji smo radili u Audiu smo bili iz pedeset i četiri nacionalnosti. Međutim, tamo je postojala samo jedna nacija – 'audijanci'. Kod kuće se može moliti svako svome Bogu", kaže.

Poštujem svakog vjernika jer sam i sâm vjernik, dodaje on.

"Mi vjernici se jako dobro razumijemo i međusobno poštujemo. Nemamo nikakvih problema međusobno. To su pravi vjernici. Probleme imaju oni koji vjeru zloupotrebljavaju za osobne interese ili političke interese. Ali, to nisu vjernici. U svakom slučaju, u Njemačkoj nikoga ne interesira kojem se ko Bogu moli jer je to privatna stvar svakog čovjeka. Ali, kada si došao na ulicu tada si građanin i imaš svoja prava i svoje dužnosti", kaže Josip Juratović.

Svjestan je da se skorašnja ekonomska stabilnost u zemaljama regije ne može očekivati, posebice nakon što cijele obitelji odlaze u Zapadnu Europu.

"Radije su spremni tamo biti građani drugog reda nego građani prvog reda ovdje. Međutim, morate shvatiti da ne vrijedi bježati. Ne vrijedi se povlačiti. Moramo se učiti boriti", dodaje.

Ogovornost je isključivo sada na mladima da mijenjaju ekonomske i društvene prilike jer će upravo oni u takvoj budućnosti najdulje živjeti, poručio je Juratović boraveći u Tuzli.